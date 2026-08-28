Pronóstico del tiempo en San Antonio, Texas para este viernes 28 de agosto

Si eres vecino de San Antonio o te encuentras de visita esta ciudad del sur de Texas, es importante saber cómo va a estar el clima este viernes 28 de agosto. Desde veranos calurosos hasta inundaciones ocasionales, es crucial saber qué esperar y cómo prepararse para hoy en la ciudad.

Durante la mayor parte del día en San Antonio se prevén nubes y claros. Se espera una temperatura máxima de 99 grados Fahrenheit (37ºC) alrededor de las horas centrales del día y una temperatura mínima de 79 grados Fahrenheit (26ºC) durante la madrugada. También se espera un viento del sudeste, que rondará los 6.84 mph en el día. El porcentaje de nubosidad será del 51%.

La presión atmosférica media será de 1016.9 hPa, una medición que irá en aumento. El Sol aparecerá por primera vez en el día a las 07:09 h y el crepúsculo será a las 20:01 h, lo que significa un total de 13 horas de luz.

¿Cuándo llueve en San Antonio?

De acuerdo a la información provista por AccuWeather, las probabilidades de lluvia en San Antonio, Texas son del 3%. La temporada de lluvias en San Antonio abarca desde mayo a octubre, siendo septiembre el mes con más precipitaciones.

El tiempo en San Antonio, Texas para mañana

El pronóstico del tiempo en San Antonio, Texas, para mañana indica que se espera escasa nubosidad. Las temperaturas tendrán una variación entre los 77 y los 100 grados Fahrenheit (25 y 38ºC).

El pronóstico del tiempo en San Antonio para los próximos 7 días

Sigue de cerca una estimación del clima en San Antonio, Texas, para la próxima semana con los principales indicadores: temperatura, probabilidad de lluvia, vientos y presión atmosférica.

El clima en San Antonio, Texas

San Antonio, Texas, es una metrópoli conocida por su clima cálido, con temperaturas de verano que a menudo superan los 90° F. La Ciudad del Río tiene un clima subtropical húmedo, lo que significa inviernos suaves y veranos calurosos.

La temperatura media en San Antonio anual es de 70° F. Sin embargo, en función del momento del año estas varían de manera significativa.

A lo largo del verano, la temperatura puede ascender hasta los 100° F, por lo que es importante mantenerse hidratado y quedarse a cubierto durante las horas más calurosas del día. Por el contrario, las temperaturas en San Antonio durante el invierno son suaves y más confortables, con una media de unos 50° F.

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