Horóscopo de hoy para Escorpio del 29 agosto de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Escorpio. Conoce las predicciones astrológicas del 29 agosto de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
El eclipse despertará tu lado más romántico y creativo, permitiéndote expresar tus sentimientos a través del arte y la inspiración. Sin embargo, impulsos inesperados podrían exponerte más de lo que deseas. En tu entorno social pueden surgir propuestas amorosas.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
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