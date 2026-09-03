Agenda de eventos: qué hacer en Los Angeles del 3 al 9 de septiembre

Jueves 3

Exhibición sobre Olivia Rodrigo el Grammy Museum

Olivia Rodrigo: the cure unraveled, es una exhibición en dos partes que abrió la primera mitad esta semana en el Grammy Museum (800 W. Olympic Blvd., Los Angeles). Incluye decorados, utilería y elementos artísticos hechos a mano para el videoclip de “the cure” de Olivia Rodrigo ?canción de su álbum recién publicado “you seem pretty sad for a girl so in love”?. Termina el 22 de febrero. Boletos desde $15; menores de 17 años gratis. Informes: grammymuseum.org.

Foto: Cortesía Crédito: GRAMMY Museum | Cortesía

Más autos en Fast and Furious en el Petersen

El museo Petersen (6060 Wilshire Blvd., Los Angeles) anunció que expandió A Fast & Furious Legacy, una de las exhibiciones más exitosas en la historia de este museo. La exposición coincide con el 25 aniversario de la icónica y taquillera franquicia cinematográfica de Universal Pictures, protagonizada por Vin Diesel en el papel de Dominic Toretto. Termina el 4 de abril. Boletos desde $12. Informes: petersen.org.

Foto: Petersen Automotive Museum

Halloween en Universal Studios

Las Halloween Horror Nights en Universal Studios (100 Universal City Plaza, Los Angeles), comienzan esta semana con más sustos en su programación, entre ellos el Terror Tram starring Art the Clown, el regreso de la casa embrujada Killer Klowns From Outer Space y las casas KILLceañera: Music by Slash y Dead, Deader, Deadest. También el espectáculo de acrobacias, The Purge: Dangerous Waters y más. El parque tiene disponible un menú especial para esta temporada. De hoy jueves y en noches selectas hasta el 1 de noviembre. Boletos desde $77. Informes universalstudioshollywood.com.

Foto: Universal Studios

Nueva experiencia en el Aquarium of the Pacific

El Aquarium of the Pacific (100 Aquarium Way, Long Beach) abrió las puertas de su nueva experiencia holográfica e inmersiva. Se trata del primer HoloTheater de la costa oeste del país, y utiliza seis superficies de proyección para dar vida a criaturas, sus entornos y sus historias. Boletos al acuario desde $47. Por tiempo indefinido. Informes aquariumofpacific.org.

Foto: Cortesía Crédito: Aurelia Ventura | Impremedia/La Opinión

Beauty and the Beast en el Pantages

La exitosa producción musical Beauty and the Beast — The Musical, que se presenta en el teatro Pantages (6233 Hollywood Blvd., Los Angeles), está basada en el filme de Disney del mismo nombre, y este fin de semana ofrecerá sus últimas funciones. De hoy jueves 3 de septiembre al domingo 6 de septiembre en diversos horarios. Boletos desde $95. Informes ticketmaster.com.

Foto: Matthew Murphy/Disney

Viernes 4

Homenaje a John Williams en el Hollywood Bowl

Maestro of the Movies: A Tribute to John Williams, es un homenaje en el Hollywood Bowl (2301 N. Highland Ave., Los Angeles) al autor de las bandas sonoras de películas icónicas como E.T. the Extra-Terrestrial, Close Encounters of the Third Kind, Jaws, Raiders of the Lost Ark y más. Se proyectarán extractos de estos y otros filmes. Viernes 4 y sábado 5 de septiembre a las 8 pm, y domingo 6 de septiembre a las 7:30 pm. Boletos desde $25. Informes hollywoodbowl.com.

Foto: AP Crédito: AP

Sábado 5

Mariachis femeniles en el Ford

El evento anual ¡Viva la tradición! presenta LA’s Mujeres Divinas en el teatro Ford (2580 Cahuenga Blvd., E, Los Angeles), un concierto liderado por el mariachi femenil Las Colibrí. También participan el Mariachi Las Catrinas y Grupo Bella con el Ballet Folklórico Ollín como invitado. Sábado 5 de septiembre a las 8 pm. Boletos desde $69. Informes theford.com.

Foto: Cortesía

Los Angeles Azules en el Bank Amphitheater

El grupo de cumbia mexicano, Los Angeles Azules, ofrecerá un show en el F&M Bank Amphitheater (1051 Queens Hwy., Long Beach) como parte de su gira Cumbia sin fronteras, que lleva por varias ciudades del país. Sábado 5 de septiembre a las 8 pm. Boletos desde $84. Informes fmbamp.com.

Foto: Archivo Crédito: Cortesía

Guns N’ Roses en el Rose Bowl

La reconocida banda de rock, Guns N’ Roses, ofrecerá un concierto en el Rose Bowl (1001 Rose Bowl Dr., Pasadena) como parte de World Tour 2026. Interpretarán sus temas más conocidos y quizá un adelanto del disco que están editando. Sábado 5 de septiembre a las 7 pm. Boletos desde $46. Informes ticketmaster.com.

BTS en el SoFi

La sensacional banda de kpop, BTS, estará en Los Angeles para presentar su gira Arirang en el estadio SoFi (1001 S. Stadium Dr., Inglewood). El septeto más reconocido de Corea del Sur pone fin a una pausa de cuatro años debido al servicio militar que tuvieron que realizar sus integrantes. Traen bajo el brazo el nuevo disco. “Arirang”. Sábado 5 y domingo 6 de septiembre a las 8 pm. Boletos agotados. Informes ticketmaster.com.