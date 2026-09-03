El campeón del mundo Marcos Llorente anuncia su retiro de la selección de España

Marcos Llorente ha decidido cerrar su ciclo con la selección española a los 31 años, apenas unos días después de vivir el momento más importante de su carrera internacional: convertirse en campeón del mundo.

El futbolista del Atlético de Madrid comunicó este jueves su decisión de no volver a vestir la camiseta de España, poniendo punto final a una trayectoria internacional que comenzó en 2020 y que incluyó 27 partidos con la selección absoluta.

Durante esos años, Llorente participó en dos Mundiales y una Eurocopa, además de conquistar recientemente el título mundial en Estados Unidos, Canadá y México.

Marcos Llorente has announced his retirement from international football.



You’re part Spanish football history, and it makes us extremely happy to be able to spend every day with you ????



We’re proud of what you have accomplished. Let’s keep enjoying every minute together ??? pic.twitter.com/gjW5sP0LqX — Atlético de Madrid (@atletienglish) September 3, 2026

De las selecciones juveniles al debut con España

La relación de Llorente con la selección española comenzó antes de llegar al combinado absoluto. El madrileño pasó por las categorías sub-19 y sub-21 antes de recibir su primera oportunidad con el equipo mayor.

Su primer encuentro con España se produjo en Katwijk aan Zee, en un amistoso contra Países Bajos que terminó con victoria española por 2-1. En aquel partido, Luis de la Fuente estaba al frente del equipo y Alejandro Grimaldo también formó parte de la alineación.

Posteriormente, Luis Enrique fue quien terminó de abrirle las puertas de la selección absoluta. Llorente debutó ante Países Bajos en el Ámsterdam Arena, en un partido que terminó 1-1.

Con el paso del tiempo encontró un lugar especialmente como lateral derecho, posición en la que llegó a tener protagonismo con La Roja.

Llorente perdió protagonismo antes del Mundial

El camino del jugador del Atlético de Madrid no fue siempre ascendente. En la última Eurocopa, De la Fuente optó por Dani Carvajal y Jesús Navas para ocupar el lateral derecho, dejando a Llorente fuera de sus principales opciones para esa posición.

El futbolista volvió a recibir una oportunidad posteriormente y consiguió entrar en la convocatoria para el Mundial 2026.

En el torneo disputado en Estados Unidos, Canadá y México, Llorente comenzó como titular en el debut de España como lateral derecho. Sin embargo, conforme avanzó la competición perdió el puesto ante Pedro Porro.

A pesar de esa pérdida de protagonismo, permaneció dentro del grupo que terminó levantando el trofeo y se convirtió en campeón del mundo con España.

La decisión de Llorente ya estaba tomada

Precisamente después de alcanzar la cima con la selección, Llorente decidió despedirse. El futbolista dejó claro que su determinación no estuvo condicionada por el resultado del Mundial ni por su presencia en la convocatoria.

“Después de mucho tiempo dándole vueltas, he decidido cerrar mi etapa con la Selección. Soy consciente de que todavía soy joven y que, quizá, si siguiera haciendo las cosas bien, aún me quedarían años para seguir jugando con esta camiseta. Sé que muchos no lo entenderéis y, seguramente, yo tampoco lo habría entendido desde fuera. Pero es una decisión personal, muy meditada y, sobre todo, muy sentida”, comenzaba la carta.

Llorente explicó que había reflexionado durante tiempo sobre el momento adecuado para poner fin a su recorrido internacional.

Marcos Llorente no condicionó su retiro al Mundial

El mediocampista fue contundente al explicar que su decisión habría sido la misma independientemente de lo ocurrido durante el Mundial 2026.

“Independientemente de si hubiese ido al Mundial o no, o de si hubiésemos ganado o no, esta decisión ya la tenía tomada“.

El futbolista también aprovechó su despedida para agradecer a las personas que formaron parte de su recorrido con España y a quienes hicieron posible que pudiera vivir algunos de los momentos más importantes de su carrera.

“Solo puedo estar infinitamente agradecido a todas las personas con las que me he cruzado durante estos años y que han hecho posible que mi familia y yo podamos vivir momentos únicos e inolvidables”.

Llorente se despide como campeón del mundo

Entre todos sus recuerdos con España, Llorente destacó especialmente los últimos 52 días, periodo que compartió con el grupo que terminó conquistando el Mundial.

“Me quedo con todo lo vivido, pero, sobre todo, con estos últimos 52 días. Con un grupo maravilloso que luchó hasta el final por dejar a España en lo más alto. Y así lo hizo. Ha sido un orgullo representar a mi país y formar parte de esta historia. Gracias por todo. Un abrazo a todos.”

Así termina la trayectoria internacional de Marcos Llorente, quien deja la selección española después de alcanzar el título mundial y con 27 apariciones con el equipo absoluto. Su despedida llega en el punto más alto posible: como parte del plantel que llevó a España a conquistar nuevamente la Copa del Mundo.

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