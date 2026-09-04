Matt Bevin, ex gobernador de Kentucky, fue arrestado en un set de filmación

Muy caro le costó al republicano Matt Bevin, ex gobernador de Kentucky, haber pasado por alto una orden judicial presentada en su contra, pues terminó arrestado en un set de filmación mientras participaba en el rodaje de una película navideña.

Desde 2015 hasta 2019, Matthew Griswold Bevin fungió como el 62.º gobernador de Kentucky rodeado de varias inconformidades de la ciudadanía hacia su gestión como fueron los cambios implementados a los sistemas de pensiones de los empleados públicos, lo cual terminó por afectar directamente a los profesores.

Además, impuso requisitos de trabajo obligatorios y primas de pago a los beneficiarios de Medicaid.

Por si esto fuera poco, el ex mandatario estatal alentó a la población a rechazar los mandatos de vacunación promovidos por el gobierno federal y emitió más de 400 indultos o conmutaciones de penas a personas convictas por homicidio, abusos y hasta por agresiones sexuales a menores.

Todo ello propició que perdiera después haber promovido su campaña de relección, en noviembre de 2019.

A esto debe sumarse que el año pasado se divorció de Glenna, madre de sus siete hijos.

La demanda presentada en contra de Matt Bevin que terminó con su arresto por desacato surgió ante la negativa de entregar documentos financieros en un caso donde uno de sus hijos adoptivos le exigía manutención y eso dio lugar a la intervención de Angela Johnson, jueza del Tribunal de Familia de Jefferson solicitando la cooperación del ex gobernador, la cual no se dio.

"I will not allow you to taint the integrity of this court"



Former Kentucky Gov. Matt Bevin appeared in court Friday, where a judge imposed a 60 sentence in his contempt case. https://t.co/0k234gjEIa pic.twitter.com/7vyOcGD0Ks — WLWT (@WLWT) September 4, 2026

Mientras participaba como extra en la filmación de una película, Tony Asbury, sheriff del condado de Bourbon, arribó al set de grabación acompañado de otros oficiales y tras identificar al político republicano de 57 años terminó por detenerlo en París, Kentucky.

“La Oficina del Sheriff del Condado de Bourbon se puso en contacto con el exgobernador Bevin en el lugar indicado y fue detenido poco después e ingresado en el Centro de Detención Regional del Condado de Bourbon-Nicholas sin ningún problema, ya que Bevin se mostró muy cooperativo”, indica un comunicado emitido por las autoridades.

Trascendió que Matt Bevin temporalmente fue condenado a 60 días de cárcel, periodo durante el cual deberá acceder a compartir sus estados financieros o de lo contrario su caso podría agravarse al grado de extenderse la privación de su libertad.

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