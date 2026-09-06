Expresidente de Cuba, Raúl Castro, reaparece tras nuevos rumores sobre su muerte

Entre aplausos y vitores de militares, el expresidente cubano Raúl Castro reapareció en un acto por el 65 aniversario de la Dirección de Seguridad Personal del Ministerio del Interior, informó el noticiero de la televisión estatal de Cuba.

Durante este retorno mediático, Castro estuvo acompañado por la cúpula del Gobierno, con el presidente Miguel Díaz-Canel y su nieto Raúl Guillermo Rodríguez Castro -interlocutor en las negociaciones con Washington- a la cabeza.

La presencia del líder de la revolución en el evento acalla los rumores que circularon la semana pasada -en medios y redes sociales del exterior- que especulaban con una hospitalización por un accidente cerebrovascular e incluso con su muerte.

Raúl Castro, junto a su hermano Fidel Castro (1926-2016), participaron en la fundación en 1961 de la Dirección de Seguridad Personal, cuya función consiste en proteger físicamente a los principales dirigentes cubanos.

Entre las actividades del acto destacó la lectura del ministro del Interior, Lázaro Alberto Álvarez Casas, de una carta escrita por Raúl Castro en la que reconocía el trabajo del órgano y destacaba a los 32 cubanos que murieron el pasado 3 de enero cuando trataban de proteger al depuesto gobernante de Venezuela Nicolás Maduro.

“La Revolución vive días difíciles”

“La Revolución vive días difíciles bajo la hostilidad del Gobierno de Estados Unidos que continúa empeñado en hacer desaparecer el ejemplo de Cuba en el mundo”, decía un fragmento de la carta, en referencia a la compleja crisis económica que atraviesa la isla, agravada desde enero tras el bloqueo petrolero y las sanciones por parte de Washington.

Además, Castro fue acusado formalmente en Estados unidos el pasado 20 de mayo por el derribo en 1996 de dos avionetas de una organización cubana en el exilio -y la muerte de sus cuatro tripulantes-; Washington ha asegurado que quiere llevarlo ante un tribunal, lo que ha despertado el fantasma de que ejecuten contra él una captura como la de Nicolás Maduro en Venezuela.

Sin embargo, también existen conversaciones bilaterales entre ambos países, en las que participa su nieto Rodríguez Castro.

Estas negociaciones han vuelto a colocar al expresidente explícitamente en el centro del tablero político, pese a haber dejado formalmente la dirección del país en 2018 y la del Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal) en 2021.

Esa distancia de la escena política, sumado a sus 95 años de edad, amplifican cada cierto tiempo los rumores sobre su estado de salud, especialmente cuando sus apariciones públicas no son tan frecuentes.

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