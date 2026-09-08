Operación migratoria de Trump golpea a Chicago: estudio calcula pérdidas por $1,260 millones

El temor generado por el endurecimiento de las redadas migratorias de la administración de Donald Trump no solo redujo la movilidad de las comunidades latinas de Chicago y sus suburbios: también golpeó el consumo, como señaló un nuevo estudio de la Universidad de Illinois Chicago (UIC).

De acuerdo al análisis, se calcula que el condado de Cook dejó de registrar alrededor de $1,260 millones de dólares en actividad de tiendas y restaurantes durante el periodo de mayor presión de las autoridades federales.

El informe, titulado Hunkering Down: The Hidden Economic Cost of Federal Immigration Enforcement in Cook County, IL, (El costo económico oculto de la aplicación de las leyes federales de inmigración en el condado de Cook), fue presentado este martes por el Great Cities Institute de UIC, cuando se cumple un año del inicio de la “Operación Midway Blitz”, la ofensiva migratoria que el Gobierno de Trump lanzó el 8 de septiembre de 2025 en Chicago y otras localidades de Illinois.

Los investigadores encontraron que el impacto fue más allá de los barrios tradicionalmente mexicanos, como Pilsen y La Villita. La reducción de los desplazamientos desde comunidades con una alta concentración de residentes nacidos en América Latina terminó afectando negocios de diferentes zonas del condado.

“UIC estimates that Cook County retail and restaurant businesses have lost roughly $1.26 billion in commercial activity and about $107 million in tax revenue since ICE enforcement increased last year.”https://t.co/JN3Q1Joxoh — Governor JB Pritzker (@GovPritzker) September 8, 2026

“Los latinos son trabajadores, consumidores, propietarios de viviendas, propietarios de negocios y contribuyentes”, explicó José Miguel Acosta Córdova, investigador asociado del Instituto de Investigación sobre Raza y Políticas Públicas de UIC y uno de los autores del estudio.

“Nuestro trabajo y nuestra actividad económica son parte de lo que hace que la economía regional de Chicago funcione. Entonces, cuando esos patrones normales de movimiento y actividad económica se ven alterados, los efectos no permanecen confinados a un vecindario o una población”, agregó.

Los datos muestran el alcance de ese cambio de comportamiento. Matthew Wilson, coautor del reporte, explicó que los viajes desde zonas con alta presencia de población nacida en América Latina hacia comercios de otras partes del condado disminuyeron alrededor de 9%, mientras que las visitas a restaurantes retrocedieron aproximadamente 10%. Los investigadores tampoco encontraron evidencia de que ese consumo simplemente se hubiera trasladado hacia otros establecimientos.

El golpe fue particularmente fuerte fuera de Chicago. Según el estudio, la caída del comercio minorista en los suburbios del condado de Cook fue aproximadamente el doble de la registrada dentro de la ciudad.

La investigación estima además que la reducción de la actividad comercial representó unos $107 millones de dólares en ingresos fiscales que dejaron de generarse, una consecuencia que amplía el impacto de las redadas desde las familias y pequeños negocios hasta las finanzas públicas locales.

Una de las conclusiones centrales del estudio es que la presencia de agentes federales modificó actividades tan habituales como comprar alimentos o medicamentos, cargar gasolina, acudir al banco o comer en un restaurante.

Además, la actuación de los agentes provocó protestas, demandas y enfrentamientos con residentes. Uno de los episodios más graves ocurrió el 12 de septiembre de 2025, cuando un agente de ICE mató a tiros al mexicano Silverio Villegas González, de 38 años, durante un intento de arresto en Franklin Park.

Pese a ello, los investigadores señalan que su análisis no pretende calcular todos los efectos económicos ni humanos de las redadas. Su conclusión es más concreta: cuando una parte importante de la población deja de salir, comprar y consumir por temor a los operativos migratorios, el impacto termina alcanzando a negocios y gobiernos locales más allá de las comunidades directamente sometidas a las redadas.

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