Pronóstico del clima en San Antonio, Texas para este martes 8 de septiembre

Si eres vecino de San Antonio o te encuentras de viaje esta ciudad del sur de Texas, es importante saber cómo va a estar el clima este martes 8 de septiembre. Desde veranos calurosos hasta inundaciones ocasionales, es vital saber qué esperar y cómo prepararse para hoy en la ciudad.

Durante la mayor parte del día de hoy en San Antonio habrá pocas nubes. Se espera una temperatura máxima de 102 grados Fahrenheit (39ºC) alrededor de las horas centrales del día y una temperatura mínima de 77 grados Fahrenheit (25ºC) al caer la noche. También se espera un viento del sudeste, que podría llegar a los 6.84 mph en el día. El porcentaje de nubes será del 12%.

La presión atmosférica media será de 1016.9 hPa, una medición que irá en aumento. El Sol aparecerá por primera vez en el día a las 07:15 h y el crepúsculo será a las 19:48 h, lo que significa un total de 13 horas de luz.

¿Cuándo llueve en San Antonio?

De acuerdo a la información de AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones en San Antonio, Texas son del 25%. La temporada de lluvias en San Antonio se produce normalmente de mayo a octubre, con la mayor precipitación que ocurre en septiembre.

El tiempo en San Antonio, Texas para mañana

El pronóstico del tiempo en San Antonio, Texas, para mañana indica que se esperan nubes y claros con probabilidad de tormentas acompañadas de lluvia. Las temperaturas variarán entre los 75 y los 99 grados Fahrenheit (24 y 37ºC).

El pronóstico del tiempo en San Antonio para los próximos 7 días

Revisa una estimación del clima en San Antonio, Texas, para la próxima semana con los principales indicadores: temperatura, probabilidad de lluvia, vientos y presión atmosférica.

El clima en San Antonio, Texas

San Antonio, Texas, es una urbe popular por su clima cálido, con temperaturas que superan los 90º F en verano. La Ciudad del Río cuenta con un clima subtropical húmedo, lo que significa inviernos suaves y veranos calurosos.

La temperatura media en San Antonio a lo largo del año es de 70° F. Sin embargo, dependiendo del periodo estas varían bastante.

Durante los meses de verano, la temperatura puede ascender hasta los 100° F, por lo que es importante beber agua y quedarse a cubierto durante las horas más calurosas del día. Por el contrario, las temperaturas en San Antonio durante el invierno son suaves y confortables, con una media de unos 50° F.

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