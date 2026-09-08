Quién es Sarah Khalifa, la presentadora de TV condenada a muerte en Egipto por tráfico de drogas

La presentadora de televisión egipcia Sarah Khalifa, de 39 años, fue condenada a muerte por ahorcamiento por un tribunal de El Cairo, en un proceso relacionado con una presunta organización dedicada a la fabricación y tráfico de drogas sintéticas.

La sentencia fue emitida el pasado 5 de septiembre y también alcanzó a otros 11 acusados.

Khalifa es conocida en Egipto por haber conducido el programa “Mission Impossible”, enfocado en temas de seguridad y criminalidad.

Además de su actividad en televisión y redes sociales, es propietaria de una clínica de cirugía estética y de una empresa dedicada a la organización de eventos.

¿De qué la acusa la Fiscalía?

Según la acusación, Khalifa y los demás procesados formaban parte de una organización criminal que obtenía materias primas provenientes del extranjero para fabricar drogas sintéticas con fines de distribución y tráfico.

Durante la investigación, las autoridades egipcias reportaron el decomiso de más de 750 kilogramos de narcóticos y materias primas, además del hallazgo de dos apartamentos que presuntamente eran utilizados como lugares para almacenar y fabricar las sustancias. También fueron incautadas armas de fuego y municiones que, según la acusación, no contaban con la autorización correspondiente.

La Fiscalía presentó, entre otros elementos, testimonios de aproximadamente 20 personas, fotografías y otro material que buscaba demostrar las actividades de los integrantes de la organización. La acusación sostiene que Khalifa habría aportado recursos económicos y participado en la coordinación de algunas actividades de la red.

Sin embargo, Khalifa ha rechazado las acusaciones y sostiene que es inocente. Su defensa anunció que apelará la sentencia.

Además de la condena a muerte relacionada con el caso de narcotráfico, Khalifa y otros acusados recibieron una pena de cinco años de prisión en un proceso separado relacionado con el secuestro y agresión de un joven.

En el proceso principal, otros nueve acusados recibieron condenas de cadena perpetua, mientras que siete fueron absueltos, de acuerdo con los reportes sobre el fallo.

La Comisión Egipcia de Derechos y Libertades registró 541 condenas a muerte durante 2025, una cifra que refleja la frecuencia con la que los tribunales egipcios recurren a esta pena, aunque una condena a muerte no implica necesariamente que la ejecución vaya a llevarse a cabo.

Por ahora, el futuro judicial de Sarah Khalifa dependerá del proceso de apelación. Mientras su defensa sostiene su inocencia, la sentencia de primera instancia la mantiene ante la posibilidad de la pena capital por su presunta participación en una organización dedicada al narcotráfico.

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