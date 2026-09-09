Hombre de Illinois acusado de matar a golpes a su exnovia con una mancuerna y huir del estado

Un hombre de Illinois fue detenido en otro estado después de que las autoridades lo acusaran de matar a su exnovia en Elgin y huir posteriormente de la zona.

Christian Flores, de 54 años, permanece detenido en el Kane County Adult Justice Center y enfrenta un cargo de asesinato en primer grado por la muerte de Charity Geisel, de 52 años.

La policía acudió a la vivienda de Geisel alrededor de las 10:43 a. m. del 30 de agosto, donde encontró a la mujer sin vida.

De acuerdo con documentos judiciales obtenidos por WFLD, las autoridades creen que la agresión ocurrió el día anterior.

La investigación apunta a un ataque violento

Según los documentos del caso, el forense del condado de Kane determinó que Geisel murió a consecuencia de lesiones provocadas por objetos contundentes y cortantes, producto de una agresión que las autoridades describieron como especialmente violenta.

Los investigadores acusan a Flores de golpear a Geisel en varias ocasiones con una mancuerna de aproximadamente 20 libras. También habría utilizado otras formas de violencia durante el ataque, incluido estrangulamiento y heridas con un cuchillo de cocina.

Las autoridades no han informado públicamente qué desencadenó la agresión ni han establecido un posible motivo.

Flores fue localizado en Indiana

Después de la muerte de Geisel, Flores abandonó Illinois, según las autoridades.

El sospechoso fue localizado en Indiana y arrestado el domingo. Posteriormente fue extraditado a Illinois para enfrentar el proceso judicial por la muerte de su expareja.

Los registros de la cárcel muestran que permanece detenido sin derecho a fianza.

Los fiscales solicitarán que continúe encarcelado mientras avanza el proceso y se dirige el caso hacia un eventual juicio.

Una audiencia para determinar las condiciones de su detención estaba programada para el 11 de septiembre.

La familia recuerda a Geisel como una madre

Mientras avanza la investigación, familiares de Geisel hablaron con WFLD sobre la mujer y el impacto que tuvo en sus vidas.

Geisel era madre de tres hijos. Uno de ellos, Matthew Geisel, habló con el medio local, al igual que su hijastra Michelle Rice.

Rice dijo que se consideraba “la persona más afortunada” por haber tenido a Geisel como madrastra y explicó que la veía como su madre.

“No la veía como otra cosa”, dijo Rice al describir el vínculo que tenía con Geisel.

El caso continúa en los tribunales mientras los investigadores y fiscales reúnen evidencia sobre la muerte de Geisel.

Flores está acusado de asesinato en primer grado y se presume inocente mientras no sea declarado culpable en un tribunal.

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