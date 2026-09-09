Pronóstico del tiempo en Houston para este miércoles 9 de septiembre

El clima en Houston, Texas, para este miércoles 9 de septiembre tendrá variaciones entre nubes y claros. Según la última información del parte meteorológico provisto por AccuWeather, la temperatura alcanzará los 90 grados Fahrenheit (32ºC) de máxima durante el día, mientras que durante la noche ésta descenderá hasta los 75 grados Fahrenheit (24ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia para estas franjas del día estará entre el 70 y 55 por ciento. Asimismo, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” rondará los 104ºF (40ºC) de máxima y 104ºF (40ºC) de mínima.

En esta época del año en Houston, el amanecer ocurre a las 07:03 h, mientras que el atardecer lo tendremos a las 19:34 h. Las ráfagas de viento alcanzarán los 6.84 mph de máxima en el día y los 4.35 mph por la noche.

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¿Cómo es el clima en Houston?

El clima de Houston, Texas, es realmente especial y tiene aspectos que no podemos pasar por alto. Por ejemplo, sus veranos son realmente calurosos pero sus inviernos son suaves. Brilla el sol casi todo el año, por lo que el clima de la ciudad es habitualmente confortable. Eso sí, también es una ciudad propensa a sufrir catástrofes naturales, mayormente durante el periodo de huracanes.

La temperatura media en Houston se mueve entre los 49 °F (9 °C) en invierno y los 90 °F (32 °C) en verano. Los meses de más calor que comentábamos son junio, julio y agosto y los más fríos diciembre, enero y febrero. Houston suele recibir unas 39 pulgadas de lluvia al año.

Humedad y calidad del aire en Houston

La influencia del Golfo de México condiciona en buena manera la humedad de Houston, la cual tiene a ser alta. Para ser concretos, su humedad relativa varía entre el 50 y el 90%, lo que hace que la temperatura parezca más alta de lo que es en realidad.

La calidad del aire de Houston tiende a ser buena, aunque a menudo podría verse afectada por la contaminación de las fábricas e industrias de refinería de la ciudad. Por desgracia, la ciudad también presenta valores altos de ozono durante los meses de verano, lo que sabemos puede dañar a las personas con ‘patologías respiratorias.

Catástrofes naturales en Houston

A pesar de su favorable clima, Houston es propensa a vivir catástrofes naturales, principalmente huracanes e inundaciones. Los huracanes son una potencial amenaza para la ciudad y y éstos pueden provocar importantes daños e incluso pérdidas de vidas humanas. La ciudad también es propensa a las inundaciones debido a su proximidad al Golfo de México y a sus zonas bajas.

Para finalizar, Houston también está en riesgo de sufrir tornados, aunque con menor frecuencia que los huracanes o las inundaciones. Los tornados pueden causar daños importantes e incluso provocar heridos. Es importante estar preparado para cualquier catástrofe natural que pueda afectar a la ciudadpara lo cual ya existen protocolos que se activan en caso de emergencia.

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