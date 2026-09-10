Banda Los Sebastianes, los expertos del desamor

A la Banda Los Sebastianes, lo que le ha funcionado para conectar con su público es cantar sobre rupturas, despecho y los dolores que provocan muchas veces las relaciones amorosas.

“Yo creo que mucha gente no habla de eso”, dijo Saúl “Choco” Plata, líder y fundador de la banda, en relación con “Por salud mental”, la canción que es punta de lanza del nuevo EP del combo. “Y ahorita en la actualidad creo que es muy importante hablar de la salud mental de cada uno”.

Los Sebastianes invitaron al grupo mexicano de música pop, Matisse, a grabar esta canción, que está incluida en el EP que también se llama “Por salud mental”. Este proyecto musical se creó con la intención de aparecer en las listas de nominaciones —y posiblemente ganar algún premio— en esta temporada de galardones.

Y por lo pronto, la estrategia ha dado algunos resultados porque Los Sebastianes recibieron cuatro nominaciones al Premio Lo Nuestro y una a los Premios Juventud. En esta ocasión, el combo de Mazatlán, México, se fue con las manos vacías.

Pero la intención era hacer ruido, dijo Choco, porque cuando un artista se lleva un galardón, hay una ganancia de por medio, y no necesariamente monetaria.

“El tener un premio es el fruto del trabajo que estás haciendo, de las grabaciones que haces”, dijo.

Este EP explora varias etapas emocionales, pero “Por salud mental” ofrece una narrativa sobre el desamor desde una perspectiva del cuidado personal. Las otras cinco canciones van por la misma línea, como “Primero enséñate a querer”, que grabaron con Julio Preciado, y “Al chile no sé”, con Gerardo Coronel. El EP se completa con “Parece chiste” y “Cucaracha”.

Hasta ahora, “Al chile no sé” ha sido el tema más exitoso de esta producción. El video oficial lleva más de 27 millones de vistas en el canal de Youtube de la banda y alcanzó el puesto número uno en las listas de Billboard de Regional Mexican Airplay y de Monitor Latino.

Nueva producción

Esta semana, la banda sorprendió con el anuncio del estreno de “Por salud mental Deluxe”, un álbum de doce canciones que continúan con la línea del EP que el grupo estrenó hace unos meses. Además de los temas mencionados, están incluidos Imagina, con Carolina Ross, “Por qué me creíste”, “Parece chiste”, “Me perdieron” y otras.

En este caso, “Por qué me creíste” es el tema que promociona esta edición de lujo, y la canción habla de una relación en la que, a pesar de las advertencias, alguien decide seguir con una persona que no tiene la intención de cambiar.

“No sé qué está pasando entre hombre y mujer que duran bien poquito en sus relaciones”, dijo Choco. “Hay más gente dolida por desamor que gente enamorada, no sé por qué”.

Pero lo que importa es entrar en el estudio, “meterle corazón, meterle todo el ‘feeling’ y escoger bien los temas” de entre los dos mil que la banda recibió como propuestas.

Subir a un escenario, ver a la gente cantar sus temas y recibir un premio, “esa es la verdadera recompensa”, dijo Choco.