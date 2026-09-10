Hombre de Florida es acusado de abusar sexualmente de una empleada de 22 años en su yate en Nantucket

Un hombre de Florida fue acusado de violar y agredir sexualmente a una empleada de 22 años a bordo de su yate, mientras la embarcación permanecía atracada en Nantucket Harbor, Massachusetts.

Christian Bradley Williams, de 54 años, fue procesado el viernes por tres cargos de violación y un cargo de agresión indecente y lesiones contra una persona mayor de 14 años, relacionados con un supuesto ataque ocurrido el 9 de agosto.

De acuerdo con un informe policial obtenido por Nantucket Current, Williams permaneció en su yate después de que su esposa, su hijo de 2 años y la niñera regresaran a Florida ese mismo día.

La joven había comenzado a trabajar en junio como marinera en el yate de Williams, llamado Chimera, a cambio de alojamiento a bordo.

Williams se declaró no culpable de los cargos.

La joven dijo que comenzó a sentirse incómoda

Según el informe policial, alrededor de las 4:15 p. m., Williams le pidió a la empleada que se pusiera un vestido porque supuestamente quería salir a un lugar elegante.

Cuando la vio vestida, habría comenzado a hacerle comentarios sobre su apariencia.

La joven declaró a los investigadores que en ese momento empezó a sospechar que algo no estaba bien.

Durante la noche, Williams habría realizado otros comentarios de carácter sexual y le habría dicho que siempre había querido acercarse a una amiga de su esposa.

La mujer también aseguró que Williams le dijo que no quería que su esposa supiera que ambos habían salido a cenar.

Alrededor de las 8 p. m., la empleada manifestó que estaba nerviosa y que quería regresar al yate.

La mujer dijo que perdió la visión después de tomar una bebida

Después de cenar, ambos regresaron a la embarcación. La joven dijo que quería irse a dormir, pero Williams habría insistido en que tomaran otra bebida.

Según su declaración, el hombre preparó un cóctel con ron y ambos subieron a una zona del yate.

La mujer aseguró que después de beber comenzó a sentirse mareada y perdió temporalmente la visión. Señaló que solo había consumido una bebida alcohólica durante la cena y que esa había sido apenas la segunda del día.

De acuerdo con el informe policial, Williams habría estado encima de ella y utilizado su peso para inmovilizarla.

La joven dijo que le pidió que se detuviera y le recordó que era su empleada.

Posteriormente, Williams la habría llevado a su cama, donde perdió el conocimiento.

Cuando despertó, aseguró haber encontrado señales de una agresión sexual en su cuerpo. Luego abandonó el yate.

La joven acudió al hospital

Después de salir de la embarcación, la mujer llamó a su jefe, Max Shapiro, propietario de Nantucket Launch Company, donde también trabajaba.

Shapiro había sido quien la conectó con Williams para que pudiera obtener alojamiento en el yate mientras trabajaba en la isla.

La joven relató que, al reunirse con él, le dijo que había despertado desnuda y sangrando en la cama de Williams.

Según el informe policial, la mujer también le reprochó a Shapiro haberla enviado a ese alojamiento. El empresario negó posteriormente que la conversación hubiera ocurrido de la manera descrita por ella.

“El resumen de la conversación en el muelle no es correcto en absoluto”, dijo Shapiro en un comunicado citado por The Post.

El empresario añadió que existe una investigación policial activa y que está colaborando con las autoridades.

Tras renunciar a su trabajo, la mujer llamó a su padre y le pidió que fuera a recogerla.

Posteriormente caminó hasta Nantucket Cottage Hospital, donde fue sometida a un examen forense por agresión sexual.

Un análisis encontró ADN masculino

El examen realizado en el hospital fue enviado al laboratorio forense de la Policía Estatal de Massachusetts.

Según el informe policial, los resultados recibidos el 1 de septiembre dieron positivo para ADN masculino.

Williams fue posteriormente localizado y detenido, aunque el informe no especifica cuándo ocurrió el arresto.

El hombre enfrenta tres cargos de violación y uno de agresión indecente y lesiones contra una persona mayor de 14 años.

Williams permanece bajo fianza de $50,000

Durante su comparecencia, Williams se declaró no culpable.

El juez estableció una fianza de $50,000 en efectivo o $500,000 mediante garantía.

Su abogado, Tom Kokonowski, dijo durante una audiencia celebrada el martes que esperaba que Williams pudiera pagar la fianza y que su esposa se dirigía a Nantucket para llevar el dinero.

Williams también tiene vínculos con la Marina de Estados Unidos. Según publicaciones y fotografías en redes sociales, anteriormente fue comandante del submarino USS Springfield.

El caso continúa bajo investigación y las acusaciones contra Williams deberán resolverse ante los tribunales.

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