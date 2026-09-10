Justicia de Ecuador condena por corrupción al expresidente Abdalá Bucaram

La justicia de Ecuador condenó a nueve años y cuatro meses de cárcel al expresidente Abdalá Bucaram y su hijo Jacobo por la venta irregular de pruebas para detectar el covid-19 cuando el país enfrentaba lo peor de la pandemia.

Ambos fueron señalados como “colaboradores” del delito de delincuencia organizada, señaló la Fiscalía en X al anunciar el fallo en primera instancia.

El expresidente escuchó la resolución vía telemática desde una clínica en Guayaquil (suroeste), donde permanecía bajo cuidados médicos por problemas cardíacos. El lugar estuvo con resguardo policial.

El juicio por la venta irregular de al menos 21.000 pruebas para diagnosticar covid-19 duró seis años.

Los autores directos identificados como Leandro B. y Sheinman O. fueron condenados a 13 años y 4 meses como autores directos del delito, según la Fiscalía.

Otro de los implicados en el caso fue asesinado dentro de una prisión en agosto de 2020.

Más temprano, Bucaram publicó un mensaje en X indicando que había solicitado el alta médica “a pesar de estar en peligro de muerte súbita” y que estaba seguro de que recibiría una condena de cárcel.

“Podré defenderme y el país (sic) conocerá las cosas horrorosas de este proceso”, agregó.

En 2021, un juez sobreseyó al expresidente y su hijo, pero tras una apelación de la Fiscalía a ese fallo, el juicio continuó.

Bucaram fue destituido del cargo durante una revuelta popular en febrero de 1997, seis meses después de haber tomado posesión. Vivió exiliado en Panamá durante dos décadas.

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