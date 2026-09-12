Miami: el tiempo para hoy sábado 12 de septiembre

El pronóstico del clima de hoy en Miami para este sábado 12 de septiembre indica que la temperatura alcanzará un máximo de 90 grados Fahrenheit (32ºC) en la ciudad. Por su parte, la probabilidad de lluvia será del 55% y habrá cielos cubiertos, mientras que las ráfagas de viento llegarán a las 9.32 mph de máxima en el día y los 6.84 mph por la noche.

Durante la noche en Miami la temperatura se quedará en 79 grados Fahrenheit (26ºC), mientras que la previsión de precipitación será de 55 y el cielo estará cubierto. Las ráfagas de viento serán de 6.84 millas por hora.

Junto a esto, la sensación térmica o “temperatura real” estimada para esta jornada rondará los 102ºF (39ºC) de máxima y 102ºF (39ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, la aparición del Sol se produce con el amanecer a las 07:05 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 19:28 h. En total, tendremos 12 horas de sol durante el día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, las previsiones indican que se prevén más nubes que claros con probabilidad de tormentas acompañadas de lluvia. Las temperaturas tendrán una variación entre los 79 y los 90 grados Fahrenheit (26 y 32 grados Celsius). ¿Puede llover en Miami? Con la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y la información provista por AccuWeather, se estima que las probabilidades de precipitaciones mañana son del 60%.

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si quieres estar un paso adelante y conocer lo que se espera del tiempo en Miami para los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en mente que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian en función del día, por lo que te aconsejamos comprobar todos los días nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

Según los últimos datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada de mayores precipitaciones en Miami abarca desde el final de la primavera hasta el verano, mientras que el final del otoño y el invierno son más secos. Como se puede visualizar en la gráfica de abajo, los meses de Agosto y Septiembre son los momentos en los que más agua cae en la ciudad.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

Muchas ciudades envidian el clima de Miami, con inviernos templados y veranos no excesivamente calurosos, si bien la humedad en los meses más calientes es muy alta, lo que hace que también aumente la sensación térmica.

El periodo de más calor en Miami abarca alrededor del mes de agosto, donde las temperaturas suelen subir a los 87.3 °F (30.7 °C). Luego, el período más frío del año ocurre durante el mes de enero, en el que las temperaturas suelen bajar hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

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