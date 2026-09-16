Raíz, fuerza y cultura

Gloria Arjona, Doctora, educadora, promotora y artista

Los latinos estamos presentes en todos los aspectos de la vida de esta ciudad: su historia, su economía y su cultura. No solo somos la mayoría, sino una fuerza activa que construye comunidad, impulsa negocios y mantiene vivas tradiciones que enriquecen la vida de todos.

Desde las generaciones que habitaron esta región, que hoy llamamos Estados Unidos, hasta quienes han llegado recientemente, la lengua, la música, la gastronomía y otras expresiones culturales siguen transformando esta ciudad. Nuestra diversidad y capacidad de crear conexiones hacen que Los Ángeles no solo funcione, sino que tenga una identidad propia.