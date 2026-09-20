Horóscopo de hoy de El Niño Prodigio 20 septiembre de 2026
El Niño Prodigio nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo del 20 septiembre de 2026. Chequea lo que deparan los astros para ti
El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 20 de septiembre de 2026.
Aries
03/21 – 04/19
Este es un momento ideal para consolidar tu posición profesional y asumir mayores responsabilidades. Todo indica que contarás con colaboración financiera para avanzar. Aprovecha los recursos compartidos con sagacidad y podrás mejorar tu situación. Podrías alcanzar un puesto de jerarquía.
Tauro
04/20 – 05/20
Será un momento propicio para emprender viajes, resolver asuntos legales o conectarte con personas de otras regiones. También podrías acercarte a alguien que encaje con tu ideal romántico. Una experiencia diferente te ayudará a mirar el futuro con mayor ambición.
Géminis
05/21 – 06/20
Las circunstancias favorecerán encuentros eróticos llenos de intensidad. Lograrás cautivar a quien tienes cerca y profundizar el contacto. El compromiso será importante para alcanzar mayor placer y satisfacción. Atrévete a revelar lo que normalmente prefieres guardar en la intimidad.
Cáncer
06/21 – 07/20
Se presentan oportunidades para el romance. Aunque sueles actuar con cierta timidez y discreción, ahora te decidirás a utilizar tus armas secretas de seducción. Aprovecha esta corriente favorable para acercarte a quien deseas y disfrutar intensa y profundamente junto a quien tengas a tu lado.
Leo
07/21 – 08/21
Será una ocasión excelente para revisar tus hábitos y cuidar tu organismo. Podrás ordenar tu alimentación, reducir excesos y elegir comidas que te hagan sentir liviano. Si incorporas una rutina saludable, notarás que tu cuerpo responde mejor. El bienestar dependerá de cómo organices tu vida.
Virgo
08/22 – 09/22
Alguien te dedicará palabras muy sentidas y logrará atravesar tu armadura. Necesitabas dejarte envolver por esta intensidad para recordar que estás vivo y que no eres de yeso ni una figura de cera. Permítete disfrutar del amor, el deseo y el placer de expresar aquello que verdaderamente sientes.
Libra
09/23 – 10/22
Es posible que un familiar te demuestre su cariño regalándote un objeto de lujo o que inviertas dinero en redecorar tu casa. En el plano afectivo estarás más posesivo y buscarás sentirte arraigado a tu entorno íntimo. Embellecer tu hogar puede ayudarte a disfrutar más profundamente de tu vida privada.
Escorpio
10/23 – 11/22
Tu magnetismo te ayudará a atraer la compañía de personas respetables. Con tu poder de persuasión lograrás que tus interlocutores abandonen la timidez y compartan contigo sus experiencias. Escuchando aprenderás, pero también descubrirás que tus propias palabras pueden dejar una huella.
Sagitario
11/23 – 12/20
La providencia intercederá a tu favor en cuestiones de dinero y tendrás con qué afrontar tus gastos. Será una excelente oportunidad para ponerte al día y quitarte de encima alguna deuda. También podrás hacer un balance de tus recursos, ordenar tus cuentas y ajustar el presupuesto.
Capricornio
12/21 – 01/19
Tus dones organizativos estarán exaltados y te convertirás en un referente dentro de tus grupos de pertenencia y equipos de trabajo. Tendrás la oportunidad de iniciar un nuevo proyecto y contarás con la colaboración de tus amigos, que te ayudarán a consolidarte y afirmar tu personalidad.
Acuario
01/20 – 02/18
Las gratificaciones y honores que experimentarás en el área profesional despertarán en ti un profundo agradecimiento. A partir de estos logros, sentirás el deseo de conectarte con tu mundo interior y recuperar la paz. Ahora, respetar tu necesidad de introspección será fundamental.
Piscis
02/19 – 03/20
Se incrementará tu vida social y participarás en actividades grupales donde podrás compartir ideales y proyectos con personas que tienen mucho que aportar a tu crecimiento. Disfrutarás especialmente de esos encuentros y podrías sentir una fuerte atracción por alguien de tu círculo de amistades.