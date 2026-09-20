Horóscopo de hoy de Nana Calistar 20 de septiembre de 2026
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
ARIES – HORÓSCOPO DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Deja de estar dejando las chingadas cosas para mañana, porque se te está haciendo costumbre decir “al rato”, “mañana comienzo” o “cuando tenga tiempo”, y mientras tú sigues esperando el momento perfecto, los pendientes se te están reproduciendo como conejos. Hay asuntos personales, laborales y hasta económicos que necesitan atención inmediata. No porque todo vaya a salir mal, sino porque seguir aplazando decisiones terminará convirtiendo problemas pequeños en unos pinches problemotas que después te costará el doble resolver.
Una de tus mayores distracciones serán las redes sociales. Entras al Facebook nomás a revisar una notificación y cuando acuerdas ya sabes quién terminó con quién, quién volvió con el ex, quién se embarazó, quién anda vendiendo terrenos y hasta quién subió una indirecta para la comadre. Está bien distraerte, pero tampoco chingues: mientras investigas vidas ajenas, la tuya está esperando que le hagas caso. Ponte horarios, organiza tus prioridades y termina primero aquello que realmente puede mejorar tu economía, tranquilidad o futuro.
Traes capacidad suficiente para resolver varias cosas que tienes atoradas, pero necesitas dejar de comenzar veinte asuntos al mismo tiempo. Escoge una prioridad, termínala y después continúa con la siguiente. Vas a notar que recuperar el control de tus pendientes también te ayudará a dormir con la cabeza menos acelerada.
Se marca un viaje, salida o escapadita que podría surgir mediante una invitación o plan que inicialmente no tenías contemplado. Te vendrá de maravilla para cambiar de ambiente y sacudirte el estrés que has acumulado. Además, podría presentarse una situación bastante sabrosa con alguien que te atrae. No se descarta romance, calentura y hasta final feliz, porque traerás la hormona queriendo hacer horas extras. Disfruta lo que se presente, pero no confundas una noche emocionante con una promesa de amor eterno.
En el terreno sentimental necesitas dejar de hacerte güey con una persona que lleva tiempo demostrándote cariño. Has podido acostumbrarte tanto a su atención que comienzas a verla como algo garantizado, y ahí está el peligro. Nadie tiene obligación de esperarte eternamente mientras decides si quieres entrar, salir o quedarte parado en la puerta.
Podría aparecer competencia alrededor de esa persona y entonces sí te van a entrar los celos hasta por las orejas. Antes de reclamar algo que nunca cuidaste, pregúntate qué has hecho tú para demostrar interés. Si verdaderamente te importa, habla claro y comienza a corresponder. Si no quieres nada serio, también dilo, porque tener a alguien esperando mientras tú ves qué más aparece es jugar con fuego y luego terminas chillando porque te quemaste hasta donde no te daba el sol.
También necesitas hacer una limpia de amistades. Hay alguien que se muestra muy interesado en tus asuntos, pero no necesariamente porque quiera verte bien. Aprende a distinguir entre quien pregunta para ayudarte y quien pregunta para después llevar el chisme calientito. No necesitas pleitos ni indirectas; simplemente deja de darle información privilegiada a gente que debería quedarse en recepción.
Finalmente, bájale dos rayitas a las fiestas, al alcohol y principalmente a las desveladas. Tu cuerpo necesita recuperación y le debes un friego de horas de sueño. No puedes andar tres noches durmiendo poco y después querer arreglarlo con una dormida de doce horas como si fueras celular conectado al cargador.
Diviértete, échate tus tragos y disfruta cuando corresponda, pero aprende a escuchar tu cuerpo. Esta etapa te pide equilibrio: atender responsabilidades, cuidar a quien sí te quiere, alejarte de gente hipócrita y descansar antes de que el cansancio te cobre intereses. Primero arregla tu desmadre y después sal a celebrar; hasta la cerveza sabe más buena cuando no tienes quince pendientes sentados contigo en la mesa.
TAURO – HORÓSCOPO DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Deja de permitir que medio mundo meta su cuchara en decisiones que solamente te corresponden a ti. Últimamente podrías escuchar demasiadas opiniones sobre lo que deberías hacer, con quién te conviene estar, qué camino tomar o hasta cómo gastar tu dinero. Y lo más cabrón es que algunos de esos consejeros traen su propia vida más desacomodada que puesto de tianguis después de una ventolera. Escucha lo que tengan que decirte, pero no entregues el volante de tu vida.
Necesitas aprender de una buena vez a tomar tus propias decisiones. Si te equivocas, pues te chingas tantito, aprendes y corriges, pero al menos será consecuencia de algo que tú elegiste. Peor sería despertar mañana preguntándote qué habría sucedido si hubieras seguido tu instinto en lugar de hacerle caso a alguien que ni siquiera cargará con las consecuencias.
Tu intuición estará bastante despierta y podrías comenzar a notar comportamientos extraños en ciertas personas. No ignores esas señales. Se marcan amistades falsas o convenencieras que podrían estar rondándote con demasiada preguntadera, buscando información o tratando de provocarte para después hacerte quedar como el malo o la mala de la historia. No les des material. Cuando alguien quiera pleito, déjalo hablando solo; no hay cosa que encabrone más a un metiche que no conseguir la reacción que esperaba.
También aprende a guardar tus planes. No necesitas anunciar cada proyecto antes de comenzarlo ni contar cuánto ganas, cuánto debes, con quién sales o qué piensas hacer próximamente. Hay personas que quieren saber de ti para apoyarte, pero otras nomás quieren información para llevar el chisme recién salido del comal.
Es momento de arreglar esos asuntos que te han hecho bolas el engrudo y no te permiten avanzar con tranquilidad. Has venido cargando situaciones inconclusas que ocupan demasiado espacio en tu cabeza. Una decisión relacionada con dinero, familia, trabajo o algún compromiso pendiente necesitará resolverse sin seguir dándole vueltas. No quieras solucionar todo de jalón; empieza por aquello que más paz te quitaría si continuara igual durante los próximos meses.
En el amor vienen movimientos interesantes. Si estás soltero o soltera, deja de ponerle tres candados al corazón solamente porque anteriormente te tocó puro personaje que parecía premio y terminó siendo castigo. Una nueva persona podría despertar sentimientos que creías muy bien guardados. Lo curioso será que quizá no encaje completamente con el tipo de persona que normalmente buscas, pero justamente ahí podría estar lo interesante.
Ve despacio. No confundas mariposas en el estómago con compatibilidad ni dos conversaciones bonitas con el amor de tu vida. Observa cómo esa persona se comporta cuando no está intentando impresionarte. Ahí conocerás más que con cien mensajes románticos.
Si tienes pareja, será importante hablar de aquello que ambos han venido evitando. Guardarte molestias para “no hacer problema” solamente provoca que después explotes por una tontería y termines sacando hasta asuntos de cuando todavía usaban cubrebocas.
Hay también un pedo del pasado que necesita cerrarse. Puede ser una persona, discusión, traición o malentendido que todavía te mueve el tapete cuando lo recuerdas. Una conversación podría aclarar muchas cosas, pero entiende algo: hablar no significa necesariamente regresar ni reconciliarte. A veces uno necesita escuchar, decir lo suyo y después cerrar la puerta sin azotarla.
Deja de alimentar rencores que solamente te autochingan. Mientras tú recuerdas lo sucedido y vuelves a encabronarte, probablemente la otra persona está bien quitada de la pena tragándose unos tacos. Perdona lo que puedas, aprende de lo que dolió y pon distancia donde sea necesaria. Tu paz vale demasiado para seguir rentándole un departamento amueblado en tu cabeza a gente que ya debería estar desalojada.
GÉMINIS – HORÓSCOPO DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Necesitas cuidar mucho más la imagen que estás proyectando ante los demás, porque traerás un humor de los mil demonios y podrías terminar desquitándote con quien menos culpa tiene de tus fregaderas. Una cosa es tener carácter y otra muy diferente andar aventando mordidas emocionales a cualquiera que se te acerque. Bájele dos rayitas a la intensidad, porque por querer demostrar que nadie te pisa podrías terminar pisando tú a personas que sí te quieren.
No será momento de discutir por cualquier tontería. Traerás la lengua más rápida que el cerebro y podrías soltar comentarios que después no sabrás cómo recoger. Antes de responder un mensaje encabronado, reclamar o mandar a alguien a la chingada, espera unos minutos y pregúntate si realmente vale la pena. Hay batallas que puedes ganar y aun así terminar perdiendo tranquilidad, amistades o hasta oportunidades importantes.
Mucho cuidado especialmente con discusiones familiares o laborales. Alguien podría decir algo que te caiga como patada en los huevos, pero quizá no exista la mala intención que tú estás imaginando. No conviertas una diferencia pequeña en una telenovela de ochenta capítulos. Si algo te molesta, dilo directamente y sin sacar la lista completa de pecados cometidos desde 2017.
También tendrás que aprender que la vida funciona mucho mediante reciprocidad. Quieres atención, cariño, lealtad y apoyo, pero necesitas preguntarte cuánto estás ofreciendo tú. En la medida que des también recibirás. No puedes desaparecer cuando alguien te necesita y después encabronarte porque no dejaron todo tirado para correr cuando tú tronaste los dedos. Las relaciones humanas se riegan de ambos lados; si solamente uno carga la cubeta, tarde o temprano se cansa.
En cuestiones de dinero y decisiones importantes, no confíes demasiado en tu buena suerte. Podrías llevarte un susto por creer que todo se acomodará mágicamente. Revisa pagos, fechas, documentos, compras y cualquier compromiso donde haya dinero involucrado. No prestes cantidades que necesitas recuperar rápidamente ni gastes pensando que “después veo cómo le hago”. Esa confianza excesiva podría dejarte comiendo frijoles con frijoles mientras llega la siguiente quincena.
También evita aceptar propuestas únicamente porque suenan demasiado buenas. Si alguien te promete ganancias fáciles, resultados inmediatos o negocios donde supuestamente nadie pierde, abre bien los ojos. Cuando el dinero parece caer del cielo, primero revisa que no venga acompañado de una maceta.
Si tienes pareja, necesitas dejar de tratar la relación como si funcionara sola. Has invertido demasiado tiempo en pendientes, amistades, teléfono, trabajo o situaciones que al final del día no te dejan ni madres, mientras la persona que está contigo podría comenzar a sentirse relegada. No necesitas comprar regalos costosos ni montar una serenata con mariachi y helicóptero; necesitas presencia, atención y pequeños detalles que demuestren interés verdadero.
Busca un espacio para compartir sin estar revisando el celular cada treinta segundos. Una conversación tranquila podría ayudarte a descubrir cosas que tu pareja lleva tiempo queriendo decirte. Y si existe algún distanciamiento, no esperes a que aparezca una tercera persona ofreciendo justamente la atención que tú dejaste de dar.
Si estás soltero o soltera, también revisa qué energía estás mostrando. A veces dices querer una relación bonita, pero cuando alguien comienza a acercarse levantas veinte barreras, haces pruebas innecesarias y después preguntas por qué nadie aguanta. No confundas protegerte con sabotearte.
Tu gran tarea será aprender a controlar tus reacciones. No todo merece respuesta, no toda provocación merece pleito y no toda persona merece conocer tu peor versión. Cuida tus palabras, administra mejor tu dinero y dale tiempo a quien verdaderamente suma a tu vida. Porque por andar atendiendo tanta chingadera podrías terminar descuidando precisamente aquello que después vas a extrañar.
CÁNCER – HORÓSCOPO DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Recuerda que hay gente bien hija de la chingada que, cuando no encuentra qué criticarte, se pone a inventar historias que ni existen o acontecimientos que todavía ni suceden. No cometas el error de querer andar aclarando cada chisme que llegue a tus oídos, porque terminarás gastando saliva, tiempo y tranquilidad explicándole tu vida a personas que de todos modos van a creer lo que se les dé la gana. Aprende a distinguir cuándo necesitas defenderte y cuándo simplemente conviene dejar que los perros ladren mientras tú sigues caminando.
Podrías enterarte de un comentario sobre ti que inicialmente te va a encabronar bastante. Antes de reaccionar, investiga de dónde salió y qué tan cierto es que determinada persona lo dijo. Mucho cuidado con los chismes de “me dijeron que dijeron”, porque podrías terminar reclamándole a alguien inocente mientras quien verdaderamente comenzó el mitote se sienta con sus palomitas a disfrutar el espectáculo.
También necesitas comenzar a mover más las agarraderas. Has encontrado demasiadas excusas para posponer el ejercicio: que estás cansado, que no tienes tiempo, que hace calor, que mañana empiezas y que Mercurio seguramente anda haciendo alguna chingadera. Ya no lo hagas únicamente por querer lucir cuerpazo criminal; hazlo porque necesitas sentirte con mayor energía y recuperar condición física. Caminar, entrenar, bailar o realizar alguna actividad que disfrutes será mucho mejor que seguir esperando motivación divina mientras permaneces pegado al sillón.
Se comienza a destrabar un problema que vienes cargando desde hace algún tiempo. Algo que parecía no tener salida podría resolverse mediante una información, respuesta o conversación que finalmente pondrá las cosas en su sitio. No quieras adelantarte imaginando veinte finales catastróficos. Muchas veces te mortificas tanto por lo que podría pasar que terminas sufriendo cinco veces una situación que solamente sucede una.
Aprende a administrar mejor tus preocupaciones. Hay asuntos que sí dependen de ti y necesitan acción, pero existen otros donde por más vueltas que les des no podrás controlar el resultado. Deja de prestarle tu cabeza gratis a problemas que todavía ni llegan. Esa costumbre de pensar demasiado puede ponerte de malas y hacerte contestar feo hasta a quien solamente te preguntó qué quieres cenar.
En cuestiones sentimentales, muchísimo cuidado con andar metiendo las manos donde ya hay compromiso. Podría aparecer alguien que te atraiga bastante, pero si esa persona tiene pareja, matrimonio o una situación sentimental sin resolver, no compres problemas que vienen con dueño incluido. Lo prohibido podrá parecer muy sabroso al principio, pero después vienen los reclamos, las escondidas, los mensajes borrados y un pinche novelón que nadie necesitaba.
Entrarás en una etapa bastante apasionada y con el deseo más despierto de lo habitual. Tengas o no pareja, habrá oportunidades para disfrutar tu sensualidad, coquetear y vivir momentos intensos. Nada más procura que tus decisiones sean claras y no confundas calentura con enamoramiento, porque después de que baja la temperatura empiezan las preguntas que nadie quería contestar.
Si tienes pareja y recientemente existió distancia, todavía hay terreno para recuperar conexión. Un detalle inesperado, una salida distinta o una conversación sin reproches podría volver a encender aquello que la rutina comenzó a apagar. Reconquistar no significa perseguir ni humillarte; significa demostrar interés cuando todavía existe reciprocidad.
Y si hay una persona que creías perdida, podrías tener oportunidad de aclarar lo sucedido. Pero no regreses solamente porque extrañas los buenos momentos. Primero observa si realmente cambiaron las circunstancias que los separaron. No sirve volver al mismo incendio únicamente porque extrañabas el calor. Tu prioridad deberá ser recuperar tranquilidad, cuidar tu cuerpo y dejar de cargar historias ajenas. Cuando aprendas a seleccionar qué merece tu energía, hasta el corazón te va a pesar menos.
LEO – HORÓSCOPO DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Si no tienes una relación, deja de desesperarte pensando que se te está yendo el tren, porque ni eres estación ni necesitas que nadie llegue a rescatarte de tu propia vida. Estar soltero o soltera no significa estar incompleto, olvidado ni condenado a dormir abrazando la almohada por el resto de tus días. Aprovecha esta etapa para hacer lo que se te pegue la gana, conocer personas, salir, viajar, divertirte y darle vuelo a la hilacha sin tener que andar entregando reporte de actividades cada tres horas.
Eso sí, disfruta tu soltería con inteligencia. No porque estés libre significa que tengas que aceptar cualquier cosa que se te atraviese. Podría aparecer alguien con mucha labia, bastante atractivo y capacidad suficiente para alborotarte hasta lo que ya creías jubilado. Date permiso de conocer, coquetear y disfrutar, pero no entregues sentimientos completos por recibir atención a medias. Si alguien quiere formar parte de tu vida, que se note en sus acciones y no únicamente cuando le agarra la calentura o se siente solo.
Para quienes tienen pareja vienen mejores condiciones en el terreno sentimental. Los lazos podrían fortalecerse después de una etapa donde existieron malos entendidos, discusiones o comentarios de terceras personas que metieron ruido donde antes había tranquilidad. Ciertas verdades comenzarán a salir y podrías descubrir que algunas broncas crecieron por escuchar versiones incompletas en lugar de sentarte a hablar directamente con quien correspondía.
No permitas nuevamente que familiares, amistades o metiches profesionales administren tu relación. Los problemas de dos deben resolverse entre dos siempre que sea posible. Porque luego cuentas una pelea cuando estás encabronado, al día siguiente tú ya estás dando besos y haciendo cucharita, pero la comadre todavía quiere agarrar a madrazos a tu pareja por todo lo que le contaste.
También necesitas dejar de complicarte la existencia. A veces tienes enfrente algo sencillo y tú solito le agregas sospechas, escenarios imaginarios y preguntas hasta convertirlo en una investigación de la Fiscalía. No todo silencio significa desinterés, no todo cambio de humor tiene que ver contigo y no toda demora para responder un mensaje anuncia una traición internacional. Aprende a preguntar antes de suponer.
Tu carácter será otro punto importante. Eres de corazón noble, pero cuando te encabronas puedes sacar una versión tuya que hasta tú desconoces. Puedes querer muchísimo a una persona y cinco minutos después hablar como si estuvieras leyendo su sentencia. Cuida eso. Una disculpa arregla ciertas cosas, pero existen palabras que se quedan viviendo en la memoria aunque después llegue el perdón.
A pesar de ser un hijo o hija de la chingada cuando te lo propones, tienes sentimientos bastante buenos y eres capaz de ayudar sin esperar reconocimiento. Una acción que realizaste anteriormente podría regresarte de una manera inesperada. Tal vez no sea mediante dinero; podría manifestarse como una oportunidad, una recomendación, un favor o alguien que aparezca precisamente cuando necesites apoyo.
No dejes de hacer cosas buenas simplemente porque alguna vez ayudaste a personas malagradecidas. Que alguien no haya sabido valorar lo que hiciste habla de esa persona, no de tu capacidad para dar. Pero también aprende a poner límites: ser generoso no significa convertirte en cajero automático, psicólogo gratuito y servicio de emergencias disponible las veinticuatro horas.
Se aproximan días en los que necesitarás elegir mejor dónde colocas tu energía. Habrá personas que te aporten tranquilidad y otras que solamente lleguen a mover el avispero. Quédate cerca de quienes te permitan ser tú sin estar caminando sobre huevos.
En el amor, disfruta lo que tienes sin querer controlar cada detalle de lo que viene. Si estás solo, vive tu soltería sin sentir que te falta algo. Si tienes pareja, cuida la relación sin asfixiarla. Y si alguien nuevo aparece, deja que demuestre poco a poco sus intenciones. La vida sentimental mejora mucho cuando dejas de perseguir certezas y comienzas a observar hechos. Quien quiera estar contigo encontrará la manera de quedarse; quien no, que agarre sus chivas y deje espacio para algo mejor.
VIRGO – HORÓSCOPO DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Amistades que en su momento se fueron con la cola entre las patas podrían intentar regresar como si aquí no hubiera pasado ni madres. Algunas llegarán mediante un mensaje aparentemente inocente, una reacción en redes sociales o cualquier pretexto barato para medir las aguas y descubrir si todavía tienen entrada en tu vida. Antes de abrirles nuevamente la puerta, recuerda por qué salieron. Perdonar está muy bonito, pero perder la memoria nomás porque llegaron hablando bonito ya es otra chingadera.
No todas las personas que regresen tendrán malas intenciones. Alguien podría reconocer sinceramente que se equivocó y buscar arreglar las cosas contigo. Escucha antes de juzgar, pero fíjate más en los cambios que en los discursos. Decir “ya cambié” lo puede decir hasta el más cabrón; demostrarlo cuando vuelve a presentarse una situación parecida es donde se conoce si realmente hubo aprendizaje.
En cuestiones del corazón se ven movimientos interesantes con una persona con quien has mantenido comunicación constante. Lo que comenzó como mensajes, confianza, bromas o conversaciones aparentemente sin compromiso podría comenzar a agarrar otro sabor. Hay posibilidades de que surja una relación, pero no quieras ponerle nombre antes de tiempo. Primero descubre si ambos están buscando lo mismo, porque luego uno ya está escogiendo cortinas para la casa y el otro nomás estaba siendo amable.
Si existe interés mutuo, deja que las cosas avancen naturalmente. No necesitas aplicar pruebas, desaparecer para ver si te buscan ni andar publicando indirectas para provocar celos. A estas alturas ya estás grandecito o grandecita para esos juegos. Cuando alguien te interesa, la comunicación clara ahorra un chingo de problemas.
Muchísimo cuidado con las relaciones prohibidas o personas comprometidas. Podría presentarse una tentación bastante fuerte y ahí necesitarás usar la cabeza de arriba antes de que la de abajo quiera organizarte la agenda. Si sabes perfectamente que alguien tiene pareja, no te metas en camisa de once varas. Lo que empieza como emoción clandestina puede terminar en chisme, capturas de pantalla y medio pueblo enterándose hasta de lo que no hizo.
Además, habrá gente pendiente de tus movimientos y no precisamente porque te admire. Algunas personas son bien hijas de la chingada y esperan cualquier error para hacerlo más grande. Cuida tu reputación y no entregues municiones gratis. Tampoco vivas preocupado por el qué dirán, pero aprende a distinguir entre hacer tu vida y meterte voluntariamente en problemas evitables.
Si tienes pareja, bájale a la calentura fuera de casa y deja de andar dando caldo en Facebook, Instagram o donde se atraviese alguien que te parezca atractivo. Una cosa es mirar y otra andar dejando corazoncitos, mensajitos ambiguos y conversaciones que esconderías si tu pareja estuviera sentada a tu lado. No quieras sentirte muy solicitado o solicitada porque podrías terminar como el perro de las dos tortas: sin la aventura y sin la relación que ya tenías.
Eres muy de prender el boiler y después no meterte a bañar. Coqueteas, das entrada, haces sentir a alguien que existe interés y cuando la situación comienza a ponerse seria sales corriendo porque “no sabes qué quieres”. Ten cuidado con eso, porque jugar con expectativas ajenas termina regresándose cuando menos lo esperas.
Si estás soltero o soltera, entonces que te valga madre la presión de encontrar pareja inmediatamente. Sal, conoce gente, disfruta tu libertad y haz planes que verdaderamente te emocionen. No conviertas la búsqueda del amor en trabajo de tiempo completo.
Esta etapa será para seleccionar mejor a quién permites regresar, con quién vale la pena construir algo y de qué problemas necesitas mantenerte lejos. No todo lo que vuelve merece otra oportunidad, no toda atracción merece convertirse en relación y no todo mensaje necesita respuesta. Tu tranquilidad deberá valer más que cualquier calentura de cinco minutos o amistad reciclada que ya una vez te demostró de qué lado masca la iguana.
LIBRA – HORÓSCOPO DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Vas a andar bastante pensativo o pensativa, con recuerdos atravesándose sin pedir permiso y ciertas tristezas más cerca de la superficie de lo habitual. Podrías levantarte con toda la actitud y, horas después, escuchar una canción, encontrar una fotografía o recordar alguna situación y terminar con el corazón más apachurrado que tortilla olvidada en el comal. No significa que estés retrocediendo; simplemente hay emociones que necesitan terminar de acomodarse.
El problema será cuando lleves ese desmadre emocional con personas que nada tienen que ver. Podrías mostrarte distante, contestar de mala gana o querer aislarte esperando que los demás adivinen qué te sucede. Habla cuando necesites hacerlo. La gente que verdaderamente te quiere puede acompañarte, pero tampoco trae bola de cristal para saber qué chingados pasa por tu cabeza.
Necesitas trabajar mucho más en tu amor propio. Has cometido el error de medir tu valor dependiendo de cuánto te busca determinada persona, quién te escribe o quién decide quedarse. Ya estuvo bueno de semejante fregadera. Tu felicidad no puede depender de ningún hijo o hija de la chingada que hoy te promete el cielo y mañana ni siquiera sabe contestar un mensaje.
Aprende a disfrutarte también cuando nadie esté a tu lado. Haz planes contigo, compra algo que te guste, retoma alguna actividad abandonada y comienza a tratarte como tantas veces has esperado que alguien más te trate. Cuando aprendes a quererte correctamente también se vuelve más difícil que cualquier pelafustán llegue ofreciéndote tres migajas disfrazadas de banquete.
Curiosamente, cuando menos estés buscando aprobación podría aparecer una persona capaz de cambiar bastante tus expectativas sentimentales. La conexión comenzaría mediante conversaciones agradables, bromas y una confianza que crecerá sin tanta presión. Entre risa y risa podrías terminar sintiendo maripositas donde jurabas que ya solamente había puro ácido gástrico. No aceleres nada; disfruta el proceso y deja que los hechos te indiquen hacia dónde va.
Los amores a distancia podrían atravesar complicaciones. La falta de convivencia, horarios diferentes o una comunicación cada vez más fría podrían hacerte cuestionar si realmente existe futuro. Antes de tomar una decisión definitiva, habla claramente sobre lo que ambos esperan. El cariño puede aguantar kilómetros, pero difícilmente sobrevive cuando solamente una persona está haciendo el esfuerzo.
Si tienes pareja, ponte águila porque podrías notar que existen dos que tres personas echándole los perros. Eso no significa que tengas que convertirte en policía federal de su celular. La competencia podrá existir, pero quien tiene que poner límites es tu pareja. Habla si algo te incomoda y observa comportamientos. No armes una pinche investigación criminal por cada “me encanta” que aparezca en Facebook.
En cuanto a tus hábitos, si ya comenzaste ejercicio o estás mejorando tu alimentación, no abandones porque todavía no ves resultados espectaculares. La constancia hará más diferencia que matarte una semana para después aventar todo durante un mes. Bájele a los refrescos, exceso de harinas y comidas que sabes perfectamente que te caen pesadas. Tu objetivo debería ser sentirte mejor, tener energía y cuidar tu salud, no castigarte por cómo luce tu cuerpo.
Si aparecen molestias digestivas persistentes, como acidez, dolor o cambios intestinales, no des por hecho que necesariamente son gastritis o colitis ni te automediques; mejor busca valoración médica. El estrés y ciertos alimentos pueden coincidir con molestias digestivas, pero la causa no se adivina por horóscopo.
Tu prioridad será recuperar equilibrio emocional y dejar de entregar tu tranquilidad por atención ajena. No persigas a quien quiere irse, no compitas por quien debería saber respetarte y tampoco conviertas una tristeza temporal en residencia permanente. Vienen oportunidades para volver a ilusionarte, pero primero necesitas entender algo: una relación puede acompañar tu felicidad, pero jamás debería convertirse en el único lugar donde vas a buscarla.
ESCORPIÓN – HORÓSCOPO DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Se te da un chingo andar ofreciendo la caricia, el cariño y hasta atención premium sin que nadie te la haya pedido, pero después terminas bien pinche enredado emocionalmente y preguntándote en qué momento aquello que iba a ser “sin compromiso” acabó convirtiéndose en sentimientos, celos y hasta revisión mental de conexiones en WhatsApp. Aprende a conocer tus propios límites, porque por fuera podrás hacerte el frío o la fría, pero cuando alguien consigue llegarte donde realmente te duele o te gusta, te involucras mucho más de lo que reconoces.
En cuestiones sentimentales podrías sentir una atracción fuerte por alguien que sabe perfectamente cómo picarte el orgullo y despertar tu curiosidad. Disfruta el coqueteo, pero no vendas independencia cuando por dentro ya estás esperando el buenos días. Si solamente quieres pasarla bien, sé claro desde el principio; y si comienzas a sentir algo más, tampoco te hagas endejo contigo mismo. El corazón también se mete en problemas cuando la boca dice una cosa y las acciones gritan otra.
No confíes completamente en todas las personas que te rodean. Dos personas podrían intentar meterte el pie mediante comentarios, información incompleta o pequeñas acciones destinadas a hacerte reaccionar. Lo más inteligente será observar antes de atacar. Tu carácter es fuerte y cuando sientes una traición quieres sacar el aguijón inmediatamente, pero precisamente eso podrían estar buscando: que pierdas los estribos para después señalarte como responsable del desmadre.
Eres de decir las cosas como las sientes y eso tiene ventajas, pero también necesitas aprender cuándo hablar y cuándo dejar que el tiempo acomode las piezas. No toda verdad necesita aventarse como ladrillo en la cara. Puedes ser directo sin destruir y poner límites sin convertir cada diferencia en una declaración de guerra.
Aunque muchas personas te consideran frío, cabrón o difícil de doblar, cuando realmente te enamoras eres capaz de hacer chingos de cosas por la persona que quieres. Ahí está uno de tus mayores riesgos: llegar a traicionar tus propios valores por conservar una relación. No vuelvas a hacerlo. Ningún amor debería obligarte a aceptar humillaciones, mentiras o situaciones que normalmente mandarías a la chingada sin pensarlo dos veces.
Durante la noche podrías sentirte medio achicopalado o sacado de onda sin entender exactamente por qué. Tu cabeza comenzará a brincar entre cosas que ya sucedieron y otras que ni siquiera han pasado. Córtale el alimento a esas películas mentales. No puedes modificar ayer y tampoco controlar todo lo que sucederá mañana. Tu única herramienta verdadera está en lo que decidas hacer con el presente.
Traes también preocupación por asuntos familiares y económicos. Podría existir un gasto que no contemplabas, una deuda pendiente o una situación dentro de casa que necesita organización. No te mortifiques antes de conocer todos los datos. Algunas cosas comenzarán a acomodarse mediante apoyo, negociación o una entrada de dinero que ayudará a respirar un poco mejor.
Eso sí, bájale al orgullo. Te cuesta un huevo pedir ayuda porque quieres resolver hasta un incendio con una cubeta tú solo. Aceptar apoyo no significa que seas débil ni que le debas la vida a nadie. A veces la solución está precisamente en hablar con una persona a quien no has querido acercarte por terquedad.
En familia evita querer imponer tu manera de resolver las cosas. Escucha también lo que otros tienen que decir, porque podrías descubrir una opción que no habías contemplado. No todo tiene que hacerse a tu modo para salir bien.
Vienen días para aprender a seleccionar mejor tus batallas y, sobre todo, tus compañías. No regales confianza a cualquiera, no sacrifiques principios por amor y tampoco te tortures inventando desgracias antes de que sucedan. Tu carácter siempre ha sido una de tus mayores fortalezas, pero será todavía más poderoso cuando aprendas que controlar tus emociones vale mucho más que demostrar que nadie puede contigo.
SAGITARIO – HORÓSCOPO DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Deja de escribirle a esa persona que claramente no está mostrando el mismo interés que tú. Si ya mandaste mensaje, esperaste, volviste a mandar otro y todavía necesitas inventarte un tercer pretexto para iniciar conversación, ahí no es, chingado. El amor, el interés y las ganas de conocer a alguien también necesitan reciprocidad. No conviertas tu dignidad en paquete ilimitado de mensajes para alguien que responde cuando se le hincha la gana.
Necesitas valorarte mucho más y dejar de mendigar atención. A veces no persigues precisamente a la persona, sino la sensación de sentirte querido o importante para alguien. Y ahí está el verdadero problema. Cuando comienzas a necesitar respuestas ajenas para sentir tranquilidad, terminas entregándole el control de tus emociones a cualquiera que tenga un celular y cinco minutos libres.
Si alguien quiere estar presente, encontrará formas de demostrarlo. Quizá no pueda responder inmediatamente ni estar disponible todo el día, pero existirá interés, constancia y reciprocidad. Aprende a distinguir una persona ocupada de una persona desinteresada. No necesitas convertirte en detective para saberlo; observa patrones y deja de justificar lo injustificable.
También tendrás que reconocer que no siempre tienes la razón. Sí, ya sé que aceptar eso para ti puede sentirse como tragarte una chancla atravesada, pero escuchar otras opiniones te evitará varios problemas. Podrías tener una diferencia con alguien cercano donde ambos crean estar defendiendo la verdad absoluta. Antes de comenzar a sacar pruebas y testigos, escucha. Quizá descubras que la otra persona tiene un punto válido.
Dale a cada quien el lugar que merece según sus acciones. No pongas en primera fila a quien siempre te manda hasta atrás, pero tampoco castigues a personas buenas por errores cometidos por alguien diferente. Has aprendido a desconfiar para protegerte, pero si exageras puedes terminar cerrándole la puerta precisamente a quien sí venía con intenciones sinceras.
Se aproxima un acontecimiento que podría dejarte bastante pensativo o pensativa. Tendrás que elegir entre dos caminos y ninguno parecerá completamente seguro. Puede relacionarse con trabajo, dinero, una relación o algún cambio personal. No tomes decisiones importantes únicamente para salir rápido de la incertidumbre. Date oportunidad de revisar qué ganas, qué sacrificas y cuál alternativa realmente se parece a la vida que quieres construir.
También necesitas soltar de una buena vez ciertos episodios del pasado. Has dedicado demasiado tiempo a preguntarte qué habría sucedido si hubieras contestado diferente, si determinada persona se hubiera quedado o si hubieras tomado otra decisión. El pasado ya cobró lo que tenía que cobrar; no le sigas pagando intereses.
Has descuidado asuntos tuyos por estar resolviendo la vida de los demás. Eres capaz de escuchar durante horas los problemas ajenos y después guardar los tuyos debajo de la cama. Ayudar está bien, pero no puedes convertirte en ambulancia emocional de medio mundo mientras tu propia vida anda pidiendo primeros auxilios.
Tus cambios de ánimo también necesitarán atención. Habrá mañanas donde despiertes con toda la motivación, queriendo conquistar el mundo, arreglar pendientes y comenzar proyectos; pero al llegar la noche podrían aparecer pensamientos negativos y hacerte sentir que no avanzaste nada. No desacredites durante una noche pesada todo lo que lograste durante el día. Si esa tristeza nocturna se vuelve frecuente, intensa o interfiere con tu vida cotidiana, hablar con un profesional también puede ser una buena herramienta.
No esperes nada de quien nunca se ha preocupado por ti. Las expectativas mal colocadas son una fábrica de decepciones. Esperar que alguien cambie solamente porque tú lo quieres mucho es como sentarte frente a un nopal esperando que dé mangos.
Comienza a invertir tu energía donde exista respuesta. Quien te busca, cuídalo; quien te escucha, valóralo; quien solamente aparece cuando necesita algo, mándalo a la fila correspondiente. Tu tarea será dejar de perseguir personas, respuestas y explicaciones. Cuando recuperes tu lugar como prioridad en tu propia vida, muchas cosas que hoy te preocupan comenzarán a valer exactamente lo que deberían: madres.
CAPRICORNIO – HORÓSCOPO DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Si ya tienes una relación, procura no convertir cualquier diferencia en pleito de campeonato. Podrías notar a tu pareja más celosa, sensible o pendiente de ciertos movimientos tuyos, especialmente cuando se trata de redes sociales, amistades o personas que anteriormente causaron alguna incomodidad. En lugar de alimentar inseguridades jugando al interesante o la interesante, habla claro y demuestra con hechos cuál es el lugar que ocupa esa persona en tu vida.
Eso sí, tampoco confundas los celos con una prueba obligatoria de amor. Que alguien te quiera muchísimo no significa que tenga derecho a controlarte, revisar cada movimiento o decidir con quién puedes hablar. Una relación sana necesita confianza de ambos lados. Si existe inseguridad, se conversa y se trabaja; no se resuelve entregando contraseñas y poniendo un policía sentimental detrás de cada “me gusta”.
Y tú también pon de tu parte. Deja de andar dando caldo en las redes sociales si sabes perfectamente que ciertas conversaciones, reacciones o coqueteos pueden prestarse a otras interpretaciones. No hagas cosas que esconderías inmediatamente si tu pareja agarrara tu teléfono. Porque luego andas repartiendo fueguitos, corazoncitos y “qué guapo” o “qué hermosa”, pero cuando te reclaman sales con que “así me llevo”. No chingues, tampoco quieras tapar el sol con un dedo.
Si quieres cuidar tu relación, comienza por darle atención real. Una salida sencilla, una conversación sin teléfonos o recuperar algún detalle que dejaron de hacer podría mejorar muchísimo la conexión. La rutina no mata necesariamente el amor, pero sí puede volverlo tan automático que un día ambos se preguntan en qué momento dejaron de disfrutarse.
También te encontrarás con personas que intentarán imponer su chingada voluntad sobre ti. Alguien podría querer hacerte sentir que tus ideas no valen, minimizar tus logros o tratar de convencerte de que solamente su manera de hacer las cosas es correcta. No necesitas demostrarle nada. Hay gente con la que discutir es como jugar ajedrez con una gallina: tira las piezas, hace su desmadre y todavía se va creyendo que ganó.
Aprende a retirarte sin sentir que perdiste. Tu tranquilidad vale mucho más que tener la última palabra frente a una persona que solamente busca provocar. No permitas tampoco que comentarios malintencionados te hagan dudar de lo que has construido. Tú sabes cuánto trabajo te ha costado llegar hasta donde estás.
En cuestiones sentimentales, si estás soltero o soltera, mucho cuidado con confundir calentura con amor y cerveza con agua. Podría presentarse alguien con quien exista una química de esas que hasta hacen sudar las paredes, pero eso no significa automáticamente que exista compatibilidad para una relación. Disfruta si ambos quieren lo mismo, pero no comiences a diseñar invitaciones de boda después de una noche de pasión.
También deja de preocuparte porque todavía no aparece “la persona indicada”. En este mundo hay de chile, mole y manteca, y afortunadamente existen gustos para todos. No necesitas modificar tu personalidad ni convertirte en alguien que no eres para conseguir pareja. A toda velita le llega su hora, pero mientras llega la tuya tampoco tienes por qué quedarte sentado mirando la puerta.
Sal, conoce gente y amplía tus círculos. Una persona interesante podría aparecer en un ambiente diferente al que acostumbras frecuentar. Lo importante será no llegar con una lista de cuarenta requisitos porque entonces no estás buscando pareja, estás abriendo una vacante de director general.
Esta etapa te pide tranquilidad y madurez. Cuida tu relación si ya tienes una, pero sin permitir controles disfrazados de cariño. Si estás soltero, disfruta sin desesperarte y aprende a distinguir deseo de sentimientos verdaderos. Y frente a quienes quieran hacerte menos, recuerda que no necesitas convencerlos de tu valor. Quien no pueda verlo puede agarrar sus opiniones, doblarlas cuidadosamente y guardarlas donde mejor le quepan.
ACUARIO – HORÓSCOPO DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Cuídate mucho de dos amistades que podrían traer la lengua más suelta que chancla vieja. Se marcan chismes, comentarios fuera de lugar y cierta información tuya circulando entre personas que no tendrían por qué conocerla. Antes de acusar a alguien sin pruebas, observa quién pregunta demasiado, quién conoce detalles que solamente habías contado a determinadas personas y quién cambia de actitud dependiendo de la compañía. Las máscaras tarde o temprano se caen solitas, así que no necesitas andar arrancándolas a madrazos.
Aprende también a guardar información personal. A veces cuentas cosas importantes cuando estás emocionado, triste o encabronado y después te sorprende que medio mundo conozca el asunto. Hay amistades excelentes para echar desmadre, pero no necesariamente para entregarles las llaves de tus secretos. La confianza también se gana por niveles.
Si tienes pareja, podrían aparecer celos debido a comportamientos que te resultarán sospechosos. Podrías notar mensajes, atención excesiva de alguien, coqueteos en redes sociales o una persona del trabajo demasiado interesada. Pero no conviertas una sospecha en sentencia antes de conocer los hechos. Se escucharán pasos en la azotea, sí, pero primero asegúrate de que no sea el pinche gato antes de llamar a los bomberos.
Habla directamente con tu pareja si algo te incomoda. Los celos pueden aparecer cuando sentimos amenazado algo importante, pero no justifican revisar teléfonos a escondidas, controlar amistades ni armar interrogatorios. Si existe respeto, tu pareja deberá saber poner límites frente a cualquier persona que quiera meterse donde no la llaman. Y si no sabe hacerlo, entonces el problema no será la competencia, sino los acuerdos que existen dentro de tu relación.
Mucho ojo también con confundir amor con deseo sexual. Eres capaz de vivir una conexión física bastante intensa y comenzar a imaginar que ahí existe algo profundo cuando quizá solamente hubo química y ganas acumuladas. Que alguien te haga ver estrellitas entre las sábanas no significa que automáticamente vaya a construir una vida contigo. Disfruta lo que ambos hayan acordado, pero aprende a preguntar qué existe después de que se apaga el boiler.
En el trabajo podrían surgir chismes o comentarios entre compañeros. No te enganches. Haz lo tuyo, cumple con tus responsabilidades y evita participar en conversaciones donde despedacen a alguien que ni siquiera está presente. El mismo que hoy llega contigo a hablar pestes del compañero de enfrente mañana puede sentarse con él para hablar de ti.
Si alguien intenta involucrarte en un conflicto laboral, procura que tus decisiones y conversaciones importantes queden claras. No prestes tu nombre para pleitos ajenos ni quieras convertirte en defensor de causas que ni conoces completas. Hay guerras donde el premio por ganar es solamente terminar más cansado.
También podrías reencontrarte próximamente con una vieja amistad. La conversación traerá recuerdos agradables y quizá hasta esa sensación extraña de regresar por un momento a otra etapa de tu vida. Disfrútalo sin querer forzar que todo vuelva a ser exactamente como antes. Las personas cambian y algunas amistades regresan para construir algo nuevo, mientras otras solamente aparecen para recordarnos una época bonita.
Si estás soltero o soltera, deja de cerrar las puertas del corazón por heridas que pertenecen a personas diferentes. Que anteriormente te hayan lastimado no significa que cada persona nueva venga cargando el mismo cuchillo. Eso sí, tampoco te vayas al otro extremo entregando confianza completa después de tres mensajes y una llamada nocturna.
Conoce despacio, observa acciones y permite que las personas se ganen su lugar. No necesitas encontrar pareja urgentemente; necesitas dejar de sabotear posibilidades por miedo a repetir historias anteriores.
Tu aprendizaje será seleccionar mejor qué cuentas, qué crees y a quién permites acercarse. Menos chisme, menos suposiciones y más hechos. Porque cuando dejas de preocuparte por lo que medio mundo anda diciendo y comienzas a concentrarte en tu propia vida, los metiches se quedan hablando solos y tú avanzas sin cargar el desmadre de nadie.
PISCIS – HORÓSCOPO DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Déjate de fregaderas y comienza a atender tu propia vida antes de querer convertirte en salvador oficial de medio mundo. Tienes la mala costumbre de preocuparte por los problemas de familiares, amistades y hasta personas que apenas conoces, mientras tus pendientes están haciendo fila esperando turno. Ayudar está bien, pero no cuando terminas cargando costales que ni siquiera te corresponden. Aprende a preguntar: “¿esto realmente es problema mío?”. Te vas a ahorrar un chingo de preocupaciones.
Mucho cuidado con amistades recientes que podrían involucrarte en pleitos de terceros. Alguien podría contarte una versión incompleta de un problema esperando que tomes partido y después descubrirás que el asunto estaba mucho más enredado de lo que parecía. No seas mensajero, intermediario ni abogado gratuito de nadie. Cuando dos personas tengan broncas, que las resuelvan entre ellas. Porque luego tú terminas como el malo o la mala mientras los otros dos ya se reconciliaron y hasta salen juntos a cenar.
Andarás con la sensibilidad bastante elevada y podrías tomarte ciertos comentarios demasiado personales. Antes de encabronarte o ponerte triste por algo que escuchaste, pregúntate si realmente fue dirigido hacia ti o si tu cabeza completó una historia que nadie contó. No siempre lo que piensas es cierto. Tu intuición puede ser buena, pero cuando se mezcla con inseguridad también puede producir unas novelas que ni Televisa en sus mejores tiempos.
En cuestiones de salud, cuídate y no ignores señales reales de tu cuerpo. Si aparecen molestias respiratorias, dolor abdominal u otros síntomas persistentes, no asumas que necesariamente corresponden a una enfermedad específica ni te automediques por recomendaciones ajenas; busca valoración médica cuando sea necesario. Dormir bien, hidratarte y evitar excesos también será importante si últimamente has traído el cuerpo trabajando horas extras.
En el trabajo podrías percibir un ambiente extraño. Tal vez existan cambios, rumores, compañeros tensos o situaciones que te hagan sentir cierta inseguridad. No permitas que esa energía altere tu ritmo. Concéntrate en cumplir correctamente con lo tuyo y evita participar en chismes de pasillo. Si existe información importante que afecte directamente tu puesto o responsabilidades, busca confirmarla con quien corresponda en lugar de creerle al primero que llegue diciendo “dicen que…”.
También será buen momento para demostrar lo que sabes hacer sin andar presumiendo. Tu trabajo puede hablar por ti. Mantén respaldos, organiza pendientes y procura no dejar asuntos importantes únicamente de palabra. No porque tengas que vivir desconfiando, sino porque cuando el ambiente anda revuelto es mejor tener cada cosa en su lugar.
En el amor vas a traer las feromonas más activadas que ventilador en mayo. Tendrás bastante pegue y podrías notar miradas, mensajes o acercamientos de personas que antes ni se manifestaban. Disfruta la atención, pero no confundas cantidad con calidad. Que tengas varias opciones no significa que todas merezcan entrada VIP a tu vida.
Cuando andas sin compromiso puedes ser de cascos ligeros y picar aquí y picar allá, porque te gusta sentir emoción y conocer gente diferente. Mientras exista claridad y nadie esté engañando a nadie, disfruta tu libertad. El problema comienza cuando prometes exclusividad mientras todavía traes sucursales abiertas en diferentes colonias.
Cuando realmente te enamoras eres otra historia. Das muchísimo, te involucras profundamente y puedes ser bastante fiel. Precisamente por eso necesitas elegir mejor a quién entregas esa versión tuya. No cualquiera que te provoque maripositas merece conocer tu corazón completo.
Si tienes pareja, evita crear problemas basados solamente en sospechas. Pregunta antes de acusar y escucha antes de sacar conclusiones. Si estás soltero o soltera, aprovecha tu atractivo sin desesperarte por ponerle etiqueta a cada conexión.
Tu prioridad deberá ser regresar la atención hacia ti. Resuelve tus pendientes, protege tu tranquilidad, cuida tu trabajo y deja que los demás carguen también con sus propias responsabilidades. No viniste a este mundo a ser departamento de quejas, ambulancia emocional y solucionador de problemas ajenos. Primero acomoda tu propio desmadre; después, si todavía te quedan ganas y energía, ya decides a quién ayudas.