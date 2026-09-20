Las razones por las que Michelle Bachelet se retira de la carrera por la Secretaría General de la ONU

La expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, se retiró de la carrera para suceder al portugués António Guterres como secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El anuncio lo hizo este sábado la exdirectora ejecutiva de ONU Mujeres y ex alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a través de un video difundido en sus redes sociales, en el que aseguró que “no me arrepiento de haber emprendido este gran desafío”.

“Puede que algunos piensen que no era el momento adecuado para el tipo de candidatura que yo pretendía representar, en un contexto en el que soplan fuertes vientos en contra de principios como el multilateralismo; en contra del derecho internacional, que se viola repetidamente; en contra de la realidad del cambio climático, que algunos siguen negando a pesar de las pruebas científicas; y en contra de la democracia y los derechos humanos, que se encuentran amenazados”, declaró.

“Por el contrario, aunque se trataba de una tarea ardua desde el principio, sigo convencida de que era precisamente el momento de alzar la voz en defensa de estos principios, que he situado con orgullo en el centro de mi candidatura”, aseveró.

Desde hacía meses, las posibilidades de que Bachelet, de 74 años, resultara elegida se habían reducido considerablemente.

La propia exmandataria reconoció a principios de este mes que su candidatura tenía pocas opciones.

“Sé que no voy a ser secretaria general”, afirmó durante un foro celebrado en la Universidad Diego Portales, en Santiago de Chile.

Inicialmente, el gobierno de Chile, encabezado por el derechista José Antonio Kast, le retiró su apoyo. Asimismo, Estados Unidos no había manifestado su respaldo a la nominación de la política socialista, e incluso algunos senadores la criticaron por sus posiciones sobre temas como el aborto y por su actuación como alta comisionada para los Derechos Humanos.

Durante estos meses, la candidatura de la exmandataria chilena se sostuvo principalmente gracias al respaldo de México y Brasil, a cuyos presidentes agradeció el apoyo.

Sin embargo, los resultados de las votaciones no vinculantes entre los 15 miembros del Consejo de Seguridad dejaron claro que sus opciones eran mínimas. Bachelet pasó del cuarto lugar de preferencia, en julio, a ocupar la penúltima posición entre los ocho candidatos este viernes, reportó France 24.

Leonardo MUNOZ / AFP via Getty Images: Con el retiro de Bachelet, son siete los aspirantes a dirigir a la ONU en los próximos cinco años.

Abriendo camino a una latinoamericana

Pese a su retirada, Bachelet, quien gobernó Chile entre 2006 y 2010, y entre 2014 y 2018, se mostró satisfecha por haber contribuido “a situar en la agenda mundial la convicción de que el próximo secretario general debería ser una mujer de América Latina”.

En más de 80 años de historia de la ONU, nunca ha habido una mujer al frente de la Secretaría General.

Las últimas votaciones han dejado claro que la costarricense Rebeca Grynspan es la candidata mejor posicionada, seguida por la guyanesa Carolyn Rodrigues-Birkett, según informó la agencia EFE.

Grynspan, actual secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), recibió nueve apoyos, cinco votos en contra y una abstención en la votación no vinculante del viernes.

Por su parte, Rodrigues-Birkett, actual embajadora de Guyana ante la ONU, obtuvo ocho votos a favor, seis en contra y una abstención.

Las reacciones a la decisión de Bachelet no se hicieron esperar y el gobierno mexicano lamentó el anuncio.

“México impulsó la candidatura de Michelle Bachelet convencido de su idoneidad por su trayectoria como dos veces presidenta de Chile, alta comisionada para los Derechos Humanos y directora ejecutiva de ONU Mujeres”, señala un comunicado difundido por la secretaría de Relaciones Exteriores y citado por Europa Press.

El gobierno mexicano recalcó que la exmandataria cuenta con “credenciales incuestionables para ejercer un puesto de tal complejidad”, especialmente en “un momento en el que es necesario promover la paz, la no intervención, la igualdad entre los Estados y el multilateralismo”.

Por su parte, el gobierno chileno defendió su decisión de no respaldar la candidatura de Bachelet, alegando que esta se adoptó “luego de evaluar elementos como la dispersión de candidatos en la región y su impacto en las posibilidades de éxito”.