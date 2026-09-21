Haití extradita a EE.UU. a sospechosos del magnicidio del presidente Jovenel Moïse

Haití extraditó a Estados Unidos a 18 personas sospechosas del magnicidio del presidente Jovenel Moïse, perpetrado en julio de 2021, anunció este domingo (20.09.2026) el fiscal federal para el Distrito Sur de Florida.

Moïse, de 53 años, fue asesinado por un comando armado que irrumpió en su residencia privada en Puerto Príncipe, sin que su cuerpo de seguridad interviniera.

El grupo estaba compuesto principalmente de mercenarios colombianos.

Los implicados en el crimen fueron “trasladados en avión militar desde Haití para enfrentar la justicia estadounidense”, escribió en X el fiscal Jason Reding Quiñones.

“Cinco años después de los hechos, continuamos llevando a los sospechosos ante las cortes estadounidenses, y no hemos terminado”, añadió.

Treinta personas han sido acusados en este caso, que agravó aún más el caos en el país más pobre de América, que no ha celebrado elecciones desde 2016 y no tiene presidente desde ese asesinato.

Supuesto cerebro del asesinato entre posibles extraditados

El avión militar aterrizó en el aeropuerto internacional de Puerto Príncipe, poco antes de las 11 de la mañana para recoger a Joseph Felix Badio, quien supuestamente planificó el asesinato, y a varios colombianos involucrados, de acuerdo con el diario estadounidense Miami Herald, que cita a fuentes familiarizadas con la operación.

Según la investigación, Felix Badío es uno de los principales sospechosos del asesinato de Moïse, magnicidio que supuestamente él habría planeado.

El Miami Herald indica además que los abogados involucrados en el extenso proceso federal aseguraron desconocer el traslado de los sospechosos, pero, indicaron al diario que el caso fue recientemente declarado secreto de sumario, lo que indica que se han añadido nuevos cargos o acusados.

También destaca que hubo mucha confusión sobre si Badio estaba entre el grupo de los traídos a Florida asegurando que las autoridades haitianas se resistían a entregarlo porque es clave en la investigación que realizan, pero el Herald obtuvo copia de la lista de pasajeros y confirmó que su nombre figuraba entre los extraditados.

Haití confirma que entregó a un grupo de sospechosos

El Gobierno de Haití confirmó este domingo la entrega de varias personas a Estados Unidos por su supuesta relación con el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse el 7 de julio de 2021, al tiempo que reconoció la falta de avances de la justicia haitiana respecto al caso.

En un comunicado, el Ministerio de Justicia de Haití evitó decir el número exacto de personas y se limitó a señalar que la entrega busca contribuir al esclarecimiento de los hechos y la identificación de responsabilidades.

La justicia estadounidense, competente para juzgar los complots urdidos en su territorio, imputó a once personas por su implicación en ese asesinato.

Cinco personas han sido condenadas a cadena perpetua: un exmilitar colombiano, un exsenador haitiano, un empresario con las nacionalidades haitiana y chilena, un militar colombiano retirado y un estadounidense de origen haitiano.

No dejes que el algoritmo oculte las noticias. Si confías en este sitio para obtener información verificada, por favor dedica un momento a seleccionarnos como tu fuente preferida en Google: haz clic aquí y marca el casillero o pulsa el botón de DW.com para ver siempre nuestras noticias verificadas en tus preferencias.