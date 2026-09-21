Horóscopo de hoy para Capricornio del 21 septiembre de 2026

La Luna en tu signo favorece un reordenamiento por dentro y por fuera. Es momento de dar forma concreta a tus deseos. No permitas que las opiniones ajenas interfieran cuando estás construyendo tu autonomía. Conseguirás lo que aspiras si confías en tu pragmatismo.

Horóscopo de amor para Capricornio Tu vida romántica es turbulenta y llena de malos entendidos. Se cuidadoso al dar opiniones, no todo el mundo aprecia tu acercamiento directo. Ellos pueden malentender tus comentarios creyendo que son arrogantes y egoístas. Mantenerte calmado y objetivo cuando hagas reclamos y trates de culpar a alguien.

Horóscopo de dinero para Capricornio Quieres el escenario perfecto para solucionar las cuestiones financieras perfectas. Por supuesto que debes ser cuidadoso como siempre cuando se trata de dinero. Tienes el instinto correcto para escoger inversiones sensatas y el consejo que recibes es mucho más concluyente que en otras ocasiones. Una compra grande, como una casa o un coche no te perturba.