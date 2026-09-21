Horóscopo: qué será de tu semana del 21 al 26 de septiembre de 2026
Consulta tu horóscopo semanal y descubre lo que te deparan los astros del 21 al 26 de septiembre en el amor y dinero
El astrólogo Kirón lanza sus predicciones semanales para todos los signos del zodiaco. Consulta tu horóscopo y descubre qué te depara en el amor y dinero.
Aries
21/3 al 20/4
AMOR: Del desierto emocional a las tentaciones que le generan adrenalina junto con un repentino malestar. Abandone los ambientes amenazantes.
DINERO: Cuando esté por darse por vencido, haga alianzas que lo fortalezcan. Una sabia renuncia no es fracaso. Calma.
CLAVE DE LA SEMANA: La actividad disipa el enojo: muévase más.
Tauro
21/4 al 21/5
AMOR: No todo tiempo pasado fue mejor, el presente es una promesa feliz. Saboree lo que tiene en vez de lamentar aquello que terminó.
DINERO: Cuidará de su equipo como corresponde. Si usted pone lo mejor de sí, todo el sistema funcionará mejor.
CLAVE DE LA SEMANA: No se culpe por los errores cometidos, así se aprende.
Géminis
22/5 al 21/6
AMOR: Complicaciones financieras inciden en lo emocional. Su pareja lo confunde. Algo amenaza lo que ha venido construyendo, pero lo superarán.
DINERO: Respáldese en personas bien plantadas y permítase fluir. Creativo y entusiasmado, delegue las tareas cotidianas.
CLAVE DE LA SEMANA: Asóciese con quien pueda aceptar sus altibajos.
Cáncer
22/6 al 22/7
AMOR: Esta semana se vuelve a ilusionar. Adiós a los amores tormentosos, bienvenida la alegría y el mágico contacto de piel a piel.
DINERO: El dinero circula libremente. Sin mayores sobresaltos. Se repondrá muy pronto de gastos y deudas.
CLAVE DE LA SEMANA: Ir a mil revoluciones por segundo no lo favorecerá.
Leo
23/7 al 23/8
AMOR: Se sentirá capaz de establecer una relación comprometida, aunque lo asuste un poco. Instantes perfectos seguidos de dudas y temores.
DINERO: Si su trabajo actual no rinde, evalúe un par de cambios drásticos a corto plazo. Anímese a lo que no probó.
CLAVE DE LA SEMANA: Su fuerza y vitalidad lo salvarán del bajón.
Virgo
24/8 al 23/9
AMOR: En la amistad, compromiso y calidez. El acuerdo de pareja sufre un par de ajustes, pero triunfa la buena comunicación. Reencuentros.
DINERO: Nada de correr riesgos, concéntrese en los negocios más seguros. Debe tener serenidad y paciencia.
CLAVE DE LA SEMANA: Conserve toda su energía. No se extralimite.
Libra
24/9 al 23/10
AMOR: Es importante aceptar su realidad amorosa, sea cual sea. Convendría hacer un alto esta semana. Conoce a un ser al que estará muy unido.
DINERO: Si tiene problemas en casa, mejor concéntrese en su trabajo. Buena fortuna con las finanzas. Abundancia.
CLAVE DE LA SEMANA: Tome la opinión ajena con pinzas, aunque esté confundido.
Escorpio
24/10 al 23/11
AMOR: Con Venus en su signo, se triplica su poder de seducción. ¡Tan adorable que inspirará cierto temor! Pone fin a una situación comprometedora.
DINERO: Una oportunidad que parecía rentable se le escurre como agua entre los dedos. Quedan atrás sus dudas vocacionales.
CLAVE DE LA SEMANA: Un impulso puede arruinar su buen vínculo. Cuidado.
Sagitario
24/11 al 22/12
AMOR: Tiempos caóticos en lo sentimental, es mejor no engancharse. Si alguien cercano lo perturba, tome distancia. Familia muy presente.
DINERO: Audacia. En las finanzas le va bien, pero recuerde que es necesario mantener el equilibrio entre gastos e ingresos.
CLAVE DE LA SEMANA: Guarde parte del capital aunque invierta el resto.
Capricornio
23/12 al 20/01
AMOR: En su vida social, maravillosamente bien. Tendrá a su lado a gente afectuosa. En la pareja comparten momentos lindos, aunque poca intimidad.
DINERO: Recibe ayuda de alguien muy práctico. Con solo animarse a hacer pequeños ajustes, pasará al frente.
CLAVE DE LA SEMANA: Si dos familiares se enfrentan, manténgase imparcial.
Acuario
21/1 al 19/2
AMOR: Sobrepasado por los compromisos y las presiones del afuera, sus vínculos reciben el impacto. Pequeños roces que en breve superará.
DINERO: No se deje avasallar. Asociarse es buena idea, encontrará puntos en común con gente leal y emprendedora.
CLAVE DE LA SEMANA: No exija si está en desventaja, lleva las de perder.
Piscis
20/2 al 20/3
AMOR: Punto final al desencuentro. Avanza de la mano con su pareja, ambos tan apasionados como comprometidos. Etapa potencialmente perfecta.
DINERO: Evalúe fríamente y corte de cuajo con lo que no le conviene a nivel profesional. Crece luego de hacer sacrificios.
CLAVE DE LA SEMANA: El bienestar de su grupo es importante, sea buen compañero.
Por Kirón