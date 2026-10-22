El Pentágono presta al DHS un arma que causa ardor en la piel para probarla en la frontera

Un arma de grado militar capaz de provocar una intensa sensación de ardor en la piel podría convertirse en una nueva herramienta de vigilancia y control en la frontera entre Estados Unidos y México. El Pentágono autorizó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a probar este sistema, diseñado para obligar a las personas a alejarse de su trayectoria sin recurrir a proyectiles convencionales.

La decisión, revelada por CNN contempla el préstamo temporal de un dispositivo conocido como Sistema de Denegación Activa (ADS) durante siete meses.

El permiso fue aprobado mediante un memorando firmado por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, que permitirá al DHS evaluar la tecnología y desarrollar tácticas para su posible utilización en operaciones fronterizas.

Por ahora, la autorización no significa que el arma ya esté siendo utilizada contra inmigrantes ni que exista una orden para desplegarla contra quienes intenten cruzar la frontera.

El arma que convierte el calor en una barrera

El ADS emite un haz invisible de energía electromagnética que puede alcanzar una distancia superior a los 800 metros, según información del Ejército estadounidense citada por el medio.

Cuando la energía entra en contacto con la piel, genera una sensación de calor extremo, comparable, según funcionarios militares, con abrir un horno caliente. El efecto busca provocar una reacción inmediata que lleve a las personas a escapar del área alcanzada.

De acuerdo con las explicaciones militares recogidas por el medio antes citado, el hormigueo puede durar entre 10 y 15 minutos, aunque la sensación de ardor está diseñada para desaparecer al salir del haz.

Sin embargo, que sea catalogada como un arma no letal no significa que esté libre de riesgos. El sistema ha estado relacionado con incidentes de quemaduras de segundo grado, incluidos casos documentados durante pruebas y entrenamiento.

Siete meses de pruebas y muchas preguntas

El memorando establece que el sistema no deberá ser operado por personal del Departamento de Guerra. La responsabilidad de su utilización, evaluación y desarrollo de procedimientos recaerá en el DHS.

El documento tampoco precisa dónde ni bajo qué condiciones se llevarán a cabo las pruebas. Al concluir el préstamo, la dependencia podrá solicitar tiempo adicional para continuar con el sistema.

La idea no es nueva y es que, según el medio, funcionarios estadounidenses ya habían considerado su utilización en la frontera y en escenarios de disturbios internos. En 2018, la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, rechazó una propuesta para emplearlo contra inmigrantes.

En respuesta al medio citado, un portavoz de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) afirmó: “La CBP evalúa continuamente nuevas tecnologías, especialmente aquellas que mejoran la eficacia operativa y fortalecen las capacidades de la misión”.

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