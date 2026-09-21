Madre de Florida acusada de intentar matar con una sobredosis a sus dos hijos autistas

Una mujer de Florida enfrenta cargos por intento de asesinato y abuso agravado después de que, según las autoridades, administrara una sobredosis de medicamentos a sus dos hijos adultos, ambos con autismo, en un intento por matarlos antes de ingerir medicamentos ella misma.

Marilyn Elise Therrell, de 68 años, fue arrestada después de que los agentes acudieran a una vivienda de Kissimmee el 8 de septiembre tras recibir un reporte sobre varias personas que aparentemente habían sufrido una sobredosis.

Los equipos de emergencia llegaron poco después de las 10:00 a.m. y encontraron a Therrell y a sus hijos, Eric, de 30 años, y Thomas Jr., de 32, con aparentes síntomas de una sobredosis de medicamentos.

Los tres fueron trasladados a un hospital para recibir tratamiento.

Las autoridades indicaron que tanto Therrell como sus hijos sobrevivirían.

La investigación cambió el rumbo del caso

Lo que inicialmente parecía ser una serie de sobredosis accidentales comenzó a generar sospechas entre los investigadores.

De acuerdo con la Oficina del Sheriff del condado de Osceola, los detectives recopilaron evidencias en la vivienda y entrevistaron a un familiar y al propietario del inmueble como parte de la investigación.

Durante una entrevista realizada el 17 de septiembre, Therrell habría hablado con los investigadores sobre las dificultades que enfrentaba para cuidar a sus dos hijos adultos.

Según las autoridades, la mujer dijo que la situación se había vuelto cada vez más difícil después de la muerte de su esposo, Thomas N. Therrell, ocurrida el año pasado.

Los investigadores sostienen que posteriormente Therrell admitió haber administrado deliberadamente a sus hijos una cantidad excesiva de medicamentos con la intención de provocarles la muerte.

Las autoridades también alegan que después de administrar los medicamentos a los dos hombres, Therrell tomó una sobredosis.

Sus hijos tienen autismo

Eric y Thomas Jr. vivían con su madre y ambos son descritos en la investigación policial como personas con autismo.

Las autoridades no han señalado que el autismo haya sido la causa del supuesto intento de asesinato.

Según los investigadores, la propia Therrell explicó que había tenido dificultades para cuidar a sus hijos después de la muerte de su esposo.

Los dos hombres permanecieron hospitalizados después de la presunta sobredosis y se esperaba que sobrevivieran.

Una vez que reciban el alta médica, quedarán bajo la supervisión de Adult Protective Services, perteneciente al Departamento de Niños y Familias de Florida, mientras continúa el proceso penal contra su madre.

La madre enfrenta cuatro cargos graves

Therrell fue ingresada en la cárcel del condado de Osceola y enfrenta dos cargos de intento de asesinato en primer grado y dos cargos de abuso agravado de un adulto con discapacidad.

De acuerdo con registros judiciales revisados por PEOPLE, su fianza fue establecida en $50,000 dólares.

La Oficina del Sheriff del condado de Osceola informó que la investigación continúa para determinar completamente qué ocurrió dentro de la vivienda familiar.

Therrell no ha sido declarada culpable. Las acusaciones en su contra deberán ser resueltas mediante el proceso judicial correspondiente.

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