El mexicano que hizo posible Star Wars en español

Es fácil entender por qué a los latinos de varias generaciones les encantan las películas de Star Wars: desde darle un apodo a R2-D2 como “Arturito” en un gesto de cariño al personaje, hasta la forma en que los fans le han dado un giro propio al vestuario de la popular saga.

Más recientemente, una creadora de contenido transformó el traje de un mandaloriano en un uniforme “mexiloriano” en homenaje a su cultura y a los actores Diego Luna, Pedro Pascal y otros que representan a los latinos que han participado en la franquicia.

Por supuesto, las películas de Star Wars fueron dobladas al español, lo que históricamente ayudó a conquistar incontables fanáticos en otros países. Y ahora que el Museo Lucas de Arte Narrativo abre al público en Los Ángeles es oportuno recordar que los latinos han estado presentes y formado parte de la saga galáctica desde su inicio.

El espectacular Museo Lucas de Arte Narrativo, el cual cuenta con unos 300,000 pies cuadrados de exhibiciones y jardines, incluyendo muchos objetos de Star Wars. Crédito: Hufton+Crow/Lucas Museum | Cortesía

Conoce a Rubén Arvizu, un actor, director, escritor, productor y ecologista mexicano, quien tradujo al español la versión original de Star Wars (La Guerra de las Galaxias) en 1977 y que ahora se dedica a conservar el arte del doblaje en un mundo donde la inteligencia artificial intenta reemplazar a las personas que con su voz les dan vida a los personajes.

“Siento que ese doblaje de la primera película al español abrió el mercado a millones de hispanohablantes”, dijo Arvizu. “La hispanidad está ligada a esa película, a esa secuencia, a esa saga, sobre todo a esta primera versión, que es el único doblaje de las películas dobladas en Los Ángeles”.

A lo largo de los años, Arvizu ha dirigido, producido y seleccionado voces para el doblaje en estudios como Warner Bros., Paramount, Columbia y Universal. El hombre de 80 años recuerda vívidamente sus inicios y se da cuenta de lo importante que fue y sigue siendo su trabajo para la representación y la inclusión de los hispanohablantes.

El actor, productor y traductor Rubén Arvizu en 1980. Crédito: Rubén Arvizu | Cortesía

El “Tata” y el arte del doblaje

Arvizu cuenta que creció en el mundo del doblaje: su hermano mayor, Jorge Arvizu, mejor conocido como “El Tata”, quien doblaba al español a personajes famosos de caricaturas como Pedro Picapiedra, Bugs Bunny y el Pato Lucas, fue quien lo introdujo a la profesión.

“Yo tenía 17 años cuando me dijo: ‘Vente para acá, tú eres un buen escritor e intérprete’, porque este arte no solo es el de ser un buen traductor, sino de adaptar y hacer sonar a los personajes y la historia tal y como es un su forma original”, relató Arvizu. “Pero tiene que ser con los términos que se puedan entender en toda Latinoamérica”.

En una entrevista con La Opinión, Rubén Arvizu cuenta que en 1977 hubo un cambio en el mundo del doblaje que lo impulsó a mudarse a los Estados Unidos, en donde eventualmente le llegó la oportunidad de trabajar en la película de Star Wars.

“Hubo un cambio drástico en la tecnología del doblaje, donde ponían el video en una pantalla y tenías que hacer el ‘lip-sync’ al momento exacto en que aparecía en pantalla”, explicó Arvizu sobre el programa ADR, también conocido como ‘looping’. “Pero la nueva tecnología no podía utilizarse en México”.

Dicha tecnología se estandarizó en gran medida en el cine mundial. Ya fuera que un actor estuviera arreglando una toma de audio dañada en el set o que los actores de doblaje estuvieran traduciendo una película a un nuevo idioma, todo se basaba en la reproducción visual para sincronizar el ritmo y los movimientos de los labios.

Esas máquinas aún no estaban disponibles en México y estudios como en el que él trabajaba, llamado Estudios Sonoros Mexicanos, se movilizaron y rápidamente crearon un estudio en la ciudad de Los Ángeles, llamado Sono-Mex Hollywood, en la calle Cahuenga (Studio City).

“Ya estando en Los Ángeles, un día nos llaman y nos dicen: ‘Tenemos una película que está por estrenarse y se llama Star Wars, y nos gustaría que ustedes la tradujeran’. Y por supuesto nosotros dijimos que sí”, explicó Arvizu. “Aún no habíamos visto la película, pero nos dieron instrucciones claras para conservar la esencia de esa historia y de sus personajes lo más posible”.





“Hace mucho tiempo, en una lejana galaxia…”. Primera página del guión de Star Wars traducido al español por Rubén Arvizu. Crédito: Rubén Arvizu | Cortesía

Su llegada al mundo de Star Wars

Arvizu cuenta que un día llegó la compañía de George Lucas con la película y el guión para que empezara a trabajar su magia para traducirla y encontrar a los actores de voz que harían el doblaje de los personajes. Explicó que en aquel entonces no cambiaban los nombres de los personajes con el fin de hacerlos “más latinos”; su trabajo consistía simplemente en plasmar al personaje en un idioma diferente.

Hizo la comparación de cómo el nombre de R2-D2 solía ser el mismo en ambos idiomas, pero después de algunos años se cambió a “Arturito”, lo cual le quita su personalidad. Explicó que el nombre del personaje en la película se debía a que era el droide astromecánico de la serie R2, cuya abreviatura es R2-D2, y no solo un nombre al azar.

El famoso dúo formado por R2-D2, que data de 1977, y C-3PO, utilizados en la trilogía original de películas de Star Wars. Crédito: Janette Villafana | Impremedia

En ese tiempo, dice Arvizu, tenía una oficina donde empezaba a analizar la película varias veces para entender a cada personaje y la historia. Con un teclado a la vez, iba transformando lo que se convertiría en una enorme franquicia.

“Jamás había visto una película de ese tipo. Con esa tecnología e historia. Fue una película inolvidable”, comentó. “La verdad que no me había dado cuenta en ese entonces de la gran parte que tomamos, tanto yo como los actores de voz, en poder brindarles esta gran obra a las personas que hablan español”.

Al final, trabajó directamente con los actores Antonio Raxel, quien dobló al personaje del tío Owen; Magdalena Leonel, quien le dio vida a la Princesa Leia; Carlos Petrel (Darth Vader) y Salvador Najar (Luke Skywalker).

“Cuando nos invitaron a los estudios para ver la película ya terminada, en esas pantallas gigantes nos salían lágrimas de alegría”, reveló Arvizu. “Esto abrió el mundo hispano a Star Wars, y ahora incluso hay actores hispanos famosos en las películas; la representación está ahora frente a la cámara”.

El doblaje en peligro por IA

Arvizu llegó a doblar muchos personajes después de Star Wars, como el de Marvin the Martian en la película ‘Space Jam’ con el basquetbolista Michael Jordan, y también ha traducido y dirigido para muchos estudios. Ahora él dice que lucha por dos cosas: el mejoramiento y la protección del planeta, y por conservar el doblaje, que está siendo invadido poco a poco por la IA.

“El doblaje está en peligro de ser sustituido por la inteligencia artificial. Amazon dobló al inglés una famosa serie japonesa; se ahorraron el pagarles a actores para doblar y utilizaron IA para hacerlo. Y tronó, y no de buena manera”, dijo.

En 2025, Amazon Prime Video fue objeto de críticas tras introducir doblajes al inglés en el anime japonés Banana Fish, pero el uso de la IA frustró a muchos seguidores de la serie. Los fans se enojaron porque, aunque llevaban años esperando una versión doblada, consideraron que el uso de IA en lugar de actores reales arruinó la serie.

Arvizu ha intentado conservar en un libro que escribió, titulado ‘¿De Quién es la Voz que Escuchas?’, lo que él considera la historia del doblaje.

El libro se enfoca en sus décadas de experiencia personal como actor de doblaje, director y traductor. En él, Arvizu detalla la evolución de este arte desde los inicios del cine sonoro hasta la era moderna, haciendo especial hincapié en cómo México se convirtió en un importante centro de doblaje al español.

“El doblaje es un arte hermoso que no debe perderse, más allá de eso, se necesitan personas, humanos que puedan conmover al mundo, que puedan darles sentimiento a los personajes que tanto amamos”, concluyó.

Vista aérea del espectacular Museo Lucas de Arte Narrativo en Los Ángeles, el cual abre al público en general este 22 de septiembre. Crédito: Iwan Baan/Lucas Museum | Cortesía

La apertura del Museo Lucas

El Museo Lucas de Arte Narrativo será abierto al público este martes 22 de septiembre en Los Ángeles. El impresionante complejo futurista con 300,000 pies cuadrados de exhibiciones y jardines se localiza en Exposition Park, a espaldas del Memorial Coliseum. Ingresar en https://lucasmuseum.org/plan-your-visit para obtener boletos.