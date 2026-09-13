El museo de George Lucas exhibe una galaxia de arte que va mucho más allá de Star Wars

Si alguna vez te has preguntado cómo sería sumergirte en el mundo y la mente del director de cine George Lucas, prepárate, porque ahora eso será una realidad, ya que el Museo Lucas de Arte Narrativo abre oficialmente sus puertas este 22 de septiembre en Los Ángeles.

Este espacio futurístico de 300,000 pies cuadrados, que parece sacado de una de sus películas de Star Wars, va mucho más allá de la famosa saga y cuenta con más de 30 galerías dedicadas al arte de contar historias a través de las imágenes.

De acuerdo con Lucas, fundador del museo, es un lugar que exhibe “el arte de la gente”.

En la exposición inaugural “Star Wars in Motion”, los aficionados tendrán la oportunidad de posar junto a vehículos como el Landspeeder de Luke Skywalker y el Podracer de Anakin, pero la ambición de Lucas va mucho más allá de crear simplemente un lugar para conservar sus viejos accesorios. Su museo se propone contar la historia del arte narrativo a lo largo de la historia de la humanidad, desde las pinturas rupestres hasta los cómics, y resaltar el hilo conductor de la creación de mitos que lo conecta todo.

“El Museo Lucas de Arte Narrativo se creó para rendir homenaje a las historias de la humanidad y a los artistas que las ilustran”, dijo Lucas en una sesión privada del museo. “Los artistas de esta colección no solo crearon imágenes, sino que conectaron nuestra imaginación moderna con nuestras emociones ancestrales a través de creencias compartidas que forjan una comunidad. Sus obras abarcan diversos géneros, medios y épocas. Merecen estar en un museo”.

Al entrar al museo, se puede percibir la influencia de sus películas, como sus elevadores que se parecen a los famosos “turbolifts” de la Guerra de las Galaxias.

El mundo creado dentro del museo combina una atmosfera muy lejana con obras de arte que, según Lucas, representan a la gente.

Entre los famosos vehículos y trajes originales de las películas de Star Wars, también se encuentran otras obras de arte, como la pintura de Frida Kahlo de 1940, que se exhibe frente al traje de Batman de Christian Bale, o el traje original de “El León Cobarde” de la obra “El Mago de Oz”.

En cada rincón, todos podrán encontrar un pedacito de su infancia, historia y perderse en un lugar de expresión e imaginación.

George Lucas, su esposa Mellody Hobson y todos los que participaron en la creación de su gran museo. Crédito: Janette Villafana

Uno de muchos vehículos, ya sean originales o réplicas de las películas de Star Wars. Crédito: Janette Villafana

“Queríamos un museo diferente a cualquier otro, uno que reuniera bajo un mismo techo a personas de todos los ámbitos de la vida. Por eso esta colección contiene tantos tipos diferentes de historias”, explicó Mellody Hobson, esposa de Lucas y cofundadora del museo. “Para que más personas puedan entrar y, en algún lugar de estas galerías, verse a sí mismas —y al mundo que conocen— reflejadas. Ese tipo de reconocimiento es lo que buscamos ofrecer al crear este lugar”.

El museo, de cinco pisos, también cuenta con dos salas de cine de última generación, una biblioteca con forma de herradura, salones de clase, una tienda, una cafetería y un restaurante llamado Skywalker Grill, en honor a Luke Skywalker, el protagonista de las películas de Star Wars.

Una galería en el quinto piso destaca cómo los murales reflejan la historia, la identidad y la memoria social compartida.

Entre lo más destacado se encuentran obras del extenso archivo de la muralista chicana Judith F. Baca, en particular, su famoso mural de media milla de largo, La historia de California (conocido comúnmente como La Gran Muralla de Los Ángeles).

También destacan obras a gran escala y bocetos de muralistas de renombre, como el modernista mexicano Diego Rivera y el artista callejero contemporáneo francés JR, así como piezas icónicas y adquisiciones nunca antes vistas, procedentes directamente del estudio del famoso artista callejero Banksy.

El Museo Lucas de Arte Narrativo de Los Ángeles abre sus puertas oficialmente el 22 de septiembre, donde podrás recorrer el jardín y encontrar estatuas de figuras icónicas como la princesa Leia montada en Jabba el Hutt y el famoso Yoda, entre otros.

Pintura de Frida Kahlo de 1940. Crédito: Janette Villafana

La estatua de princesa Leia montada sobre Jabba el Hutt en el jardín del museo. Crédito: Janette Villafana

Las entradas se pueden comprar en línea a partir de $25 por ticket y son gratuitas para menores de 17 años, visitantes con tarjeta EBT de California, militares en servicio activo y residentes del código postal del museo, ya que Lucas está comprometido a hacer que el arte sea accesible para la comunidad de bajos ingresos de la zona. No se requiere entrada para acceder a los jardines ni al restaurante.

“George Lucas y Mellody Hobson tienen una fe inquebrantable en el poder de la narración visual para inspirar no solo a las personas, sino también a sociedades enteras, uniendo a la gente en torno a metas, creencias y valores que vale la pena compartir”, dijo Tracey Bates, directora ejecutiva del Museo Lucas de Arte Narrativo. “Cada sala, cada programa, cada rincón de este museo se construyó pensando en nuestros visitantes y estamos muy emocionados de que la gente lo disfrute”.

Para más información sobre el museo visite: https://lucasmuseum.org/.