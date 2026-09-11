Premios Emmy 2026: fecha, hora y dónde ver la gala en vivo.

Los Premios Emmy 2026 están listos para reconocer a las producciones, actores y creativos que marcaron la televisión durante la última temporada. La edición número 78 reunirá nuevamente a algunas de las figuras más destacadas de la pantalla.

Será el próximo 14 de septiembre cuando el Peacock Theater ubicado en Los Ángeles, California, recibirá a decenas de estrellas de la televisión que serán reconocidas por su labor en la escena del entretenimiento.

La ceremonia, programada para dar inicio a las 18:00 hrs, estará conducida por la actriz Mariska Hargitay, quien es reconocida por su papel de Olivia Benson en la serie “La ley y el orden: Unidad de Víctimas Especiales”. Dicha participación marca el regreso de una mujer en solitario para tomar la batuta de este rol.

¿Dónde ver la gala de los Premios Emmy en vivo?

De acuerdo con el comité organizador, la transmisión del evento arrancará a las 17:00 horas con una cápsula especial de la alfombra roja. Una hora después se dará inicio a la gala principal, cuya emisión está a cargo de NBC.

Para México y otros países de Latinoamérica, la gala podrá ser seguida desde la señal de TNT, así como la plataforma de streaming HBO Max.

Cabe mencionar que la votación para elegir a los ganadores de esta edición tuvo lugar del 17 al 26 de agosto por los miembros de La Academia. Además, el pasado 5 y 6 de septiembre se entregaron los Creative Arts Emmy Awards, los cuales reconocen las categorías técnicas.

En dicha premiación, el cantante puertoriqueño Bad Bunny se alzó como gran ganador por su histórico show del medio tiempo del Super Bowl 2026.

Nominados y favoritos rumbo la 78.ª edición de los Premios Emmy

A solo unos días de conocer a los ganadores de la noche, la conversación sobre los contendientes se mantiene más viva que nunca en redes sociales.

Y es que, entre las producciones que llegan con mayores expectativas se encuentran The Pitt, Hacks, Widow’s Bay y Pluribus, que acumularon algunas de las cifras más altas de nominaciones. The Pitt encabeza la lista con 25 menciones, seguida por Hacks con 24.

En las categorías de actuación también destacan grandes nombres de Hollywood, con figuras como Jean Smart, Noah Wyle, Harrison Ford y Rhea Seehorn compitiendo por algunas de las estatuillas más importantes de la noche. Además, la ceremonia podría marcar momentos históricos para varios de los nominados.

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