Mariska Hargitay conducirá los Emmy 2026 y pone fin a 15 años sin mujeres anfitrionas

La actriz Mariska Hargitay, conocida por su papel protagónico en “Law & Order: Special Victims Unit”, será la presentadora de la 78.ª edición de los Premios Emmy, así lo confirmó la cadena televisiva a cargo de la distinguida ceremonia, NBC.

Este importante anuncio, hecho durante el almuerzo de arranque de la temporada de premios, no solo fue bien recibido por la reputación que precede a la histrionisa, sino por el hito que marca dentro de la historia de la premiación.

Y es que al ser nombrada presentadora de la 78.ª edición de los Emmy, Mariska Hargitay se convierte en la primera mujer en conducir la gala en 15 años, siendo Jane Lynch la última en llevar a cabo esta labor en el año 2011.

“Una leyenda de la televisión presenta la gran noche de la televisión. 🏆 La 78.ª edición de los premios Emmy se emitirá EN VIVO el lunes 14 de septiembre en NBC y Peacock”, se confirmó desde las plataformas oficiales de la cadena televisiva.

Asimismo, se trata de la primera ocasión desde la edición de 1993, liderada por Angela Lansbury, en que la ceremonia no cuenta con un comediante o presentador de reality show al frente de la conducción del evento.

La noticia no tardó en esparcirse a través de redes sociales y ser bien recibida entre el público que aprecia al emblemático personaje de Mariska Hargitay, “Olivia Benson”.

“Estoy lista, lo vas a hacer increíble”, “Gran decisión”, “Se lo merece”, “El mundo está sanando”, “Estoy tan feliz por ti”, “Solo seguiré la premiación por verte”, “Obsesionada contigo, buen trabajo” y “¡Esto es increíble! ¡Ahora consigamos que aparezca también en SNL, ya que estamos en eso!”, destacan como respuestas al anuncio.

Por su parte, la artista de 62 años se dijo emocionada de poder encabezar la ceremonia que se encarga de premiar lo mejor de la televisión: “Traer historias al mundo ha sido el latido de mi carrera. Es un gran honor para mí presentar los Emmy de la 78.ª edición, en el año del centenario de mi querida NBC, y celebrar esta extraordinaria comunidad de narradores”, comentó en entrevista con Deadline.

En este sentido, destacó que un proyecto televisivo bien ejecutado y exitoso es el resultado del arduo trabajo de cientos de personas detrás de cámaras que también merecen ser celebrados.

“Ya sea un actor o un director, un diseñador de vestuario o un diseñador de sonido, todos tenemos el privilegio de participar en la creación de televisión que nos une. Sin importar cómo, dónde o cuándo miremos, estamos juntos en nuestra risa, nuestras lágrimas, nuestro amor por las historias y nuestra expectativa por saber qué ocurrirá después”, comentó al portal.

La 78.ª edición de los Premios Emmy se llevará a cabo el próximo lunes 14 de septiembre en el Peacock Theater de Los Ángeles, con una transmisión en vivo por NBC, así como en la plataforma HBO Max.

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