Premios Emmy 2025: ¡Conoce a todos los ganadores!

La 77.ª edición anual de los Premios Emmy se transmitió este domingo, 14 de septiembre, desde el Teatro Peacock de Los Ángeles

El actor Noah Wyle se llevó el Emmy por su interpretación en la serie 'The Pitt'  Credit: Chris Pizzello | AP

By  Eili Córdova

Los Premios Emmy reconocen lo mejor de la televisión durante el año. La 77ª edición se llevó a cabo este domingo, 14 de septiembre, en el Teatro Peacock de Los Ángeles.

La lista de nominados de esta edición se dieron a conocer el 15 de julio y fueron anunciados por los actores  Harvey Guillén y Brenda Song. Este año, ‘Severance’, de Apple, encabezó la lista con un total de 27 nominaciones. En el segundo lugar quedó ‘The Penguin’, disponible en HBO, con 24, y ‘The Studio’, con 23. 

Otras series que destacaron este año fueron ‘The White Lotus’, ‘The Pitt’, ‘The Bear’ y ‘Abbott Elementary’, estos dos últimas se pueden ver en la plataforma de Disney +. 

¡Conoce a los ganadores de la noche! 

Mejor serie dramática

  • Andor
  • The Diplomat
  • The Last of Us
  • Paradise
  • GANADORA – The Pitt
  • Severance
  • Slow Horses
  • The White Lotus
El equipo de ‘The Pitt’ en el backstage con el Emmy por “Mejor serie de dramática”.
Crédito: Jordan Strauss/Invision for the Television Academy/AP Content Services.

Mejor serie de comedia

  • Abbott Elementary
  • The Bear
  • Hacks
  • Nobody Wants This
  • Only Murders in the Building
  • Shrinking
  • GANADORA: The Studio
  • What We Do in the Shadows

Mejor miniserie

  • GANADORA – Adolescence
  • Black Mirror
  • Dying for Sex
  • Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story
  • The Penguin
  • Sirens
El equipo detrás de “Adolescence” aceptando el Premio Emmy por “Mejor miniserie”.
Crédito: Phil McCarten/Invision for the Television Academy/AP Content Services.

Mejor actor principal en una serie dramática

  • Adam Scott, por Severance
  • Gary Oldman, por Slow Horses
  • GANADOR – Noah Wyle, por The Pitt
  • Pedro Pascal, The Last of Us
  • Sterling K. Brown, Paradise

Mejor actriz principal en una serie dramática

  • Bella Ramsey, por The Last of Us
  • GANADORA – Britt Lower, por Severance
  • Kathy Bates, por Matlock
  • Keri Russell, por The Diplomat
  • Sharon Hogan, Bad Sisters

Mejor actor de reparto en una serie dramática

  • James Marsden, por Paradise
  • Jason Isaacs, por The White Lotus
  • John Turturro, por Severance
  • Sam Rockwell, por The White Lotus
  • GANADOR – Tramell Tillman, por Severance
  • Zack Cherry, Severance

Mejor actriz de reparto en una serie dramática

  • Aimee Lou Wood, por The White Lotus
  • Carrie Coon, por The White Lotus
  • Julianne Nicholson, por Paradise
  • GANADORA – Katherine LaNasa, por The Pitt
  • Natasha Rothwell, por The White Lotus
  • Parker Posey, por The White Lotus
  • Patricia Arquette, por Severance

Mejor actor principal en una serie de comedia

  • Adam Brody, por Nobody Wants This
  • Jason Segel, por Shrinking
  • Jeremy Allen White, por The Bear
  • Martin Short, por Only Murders in the Building
  • GANADOR – Seth Rogen, por The Studio

Mejor actriz principal en una serie de comedia

  • Ayo Edebiri, por The Bear
  • GANADORA – Jean Smart, por Hacks
  • Kristen Bell, por Nobody Wants This
  • Quinta Brunson, por Abbott Elementary
  • Uzo Aduba, por The Residence

Mejor actor de reparto en una serie de comedia

  • Bowen Yang, por Saturday Night Live
  • Colman Domingo, por The Four Seasons
  • Ebon Moss-Bachrach, por The Bear
  • Harrison Ford, por Shrinking
  • GANADOR – Jeff Hiller, por Somebody Somewhere
  • Ike Barinholtz, por The Studio
  • Michael Urie, por Shrinking

Mejor actor principal en una miniserie o película para televisión

  • Brian Tyree Henry, por Dope Thief
  • Colin Farrell, por The Penguin
  • Cooper Koch, por Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story
  • Jake Gyllenhaal, por Presumed Innocent
  • GANADOR: Stephen Graham, por Adolescence

Mejor actriz principal en una miniserie o película para televisión

  • Cate Blanchett, por Disclaimer
  • GANADOR: Cristin Miliotti, por The Penguin
  • Meghann Fahy, por Sirens
  • Michelle Williams, por Dying for Sex
  • Rashida Jones, por Black Mirror

Mejor actor de reparto en una miniserie o película para televisión

  • Ashley Walters, por Adolescence
  • Bill Camp, por Presumed Innocent
  • Javier Bardem, por Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story
  • GANADOR – Owen Cooper, por Adolescence
  • Peter Sarsgaard, por Presumed Innocent
  • Rob Delaney, por Dying for Sex

Mejor actriz de reparto en una miniserie o película para televisión

  • Chloë Sevigny, por Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story
  • Christine Tremarco, por Adolescence
  • Deirdre O’Connell, por The Penguin
  • GANADORA – Erin Doherty, por Adolescence
  • Jenny Slate, por Dying for Sex
  • Ruth Negga, por Presumed Innocent

Mejor reality/competencia

  • GANADORA – The Traitors
  • RuPaul’s Drag Race
  • The Amazing Race
  • Survivor
  • Top Chef

Mejor programa de entrevistas

  • The Daily Show
  • Jimmy Kimmel Live!
  • GANADOR – The Late Show With Stephen Colbert

