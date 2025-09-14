Javier Bardem usa los Emmy 2025 para denunciar el “genocidio en Gaza”

El actor español Javier Bardem transformó su aparición en la alfombra roja de los Premios Emmy 2025 en un potente acto de protesta. Nominado por su interpretación en ‘Monsters: La historia de Lyle y Erik Menendez’, Bardem no solo llevó consigo una nominación, sino también una kufiya palestina al cuello —símbolo histórico de resistencia e identidad— y un mensaje contundente:

“Hay que denunciar lo urgente: el genocidio de Israel en Gaza”. Javier Bardem

Durante entrevistas con medios internacionales, el ganador del Oscar aprovechó su plataforma para acusar directamente al gobierno israelí de cometer crímenes de lesa humanidad. “Israel es un estado genocida”, afirmó Bardem, añadiendo que la comunidad internacional debe imponer “bloqueos comerciales y diplomáticos” contra Tel Aviv.

Su declaración se basó en informes de organismos como la Asociación de Escolares Internacional, que califica la situación en Gaza como genocidio.

El actor habló de cifras

El actor no se limitó a palabras: recordó la tragedia detrás de las cifras. “Miles, decenas de miles de niños muriéndose de hambre, y lo llaman autodefensa”, dijo de forma contundente.

Según datos citados por Bardem, más de 60.000 personas han perdido la vida en Gaza desde el inicio del conflicto, sin contar los cuerpos aún enterrados bajo los escombros. “Ahora el mundo por fin sabe lo que está sucediendo”, agregó.

Bardem también hizo referencia al movimiento ‘Film Workers for Palestine’, una coalición de artistas y técnicos cinematográficos que exige a la industria del cine dejar de “lavarse la cara” al retratar a Israel como víctima o justificar sus acciones militares.

“Cada vez más compañeros del cine se suman a este llamado. Hoy, en este escenario, queremos traer eso al debate”, señaló.

Otra estrella que se sumó a Bardem fue Megan Stalter, de la serie de Netflix ‘Too Much’, la comediante sorprendió con un look minimalista, pero con un mensaje en su bolso negro que decía la frase “Cease Fire”, traducido a: “Que pare el fuego“.

Su gesto se interpretó como un llamado a detener la guerra y apostar por el diálogo.

Javier Bardem at the #Emmys: "Here I am today denouncing the genocide in Gaza… Free Palestine!" pic.twitter.com/y5LhM3ck7L — Variety (@Variety) September 14, 2025

Seguir leyendo: