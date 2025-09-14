Emmy 2025: Los mejores looks de la alfombra roja de los premios

Este domingo, se celebra la 77ª edición de los premios Emmy en el Peacock Theater de Los Ángeles, que se iluminó no solo con el talento de las estrellas de la televisión, sino también con su gran estilo en la alfombra roja.

Este año, las celebridades no solo llegaron para brillar con sus galardones sino que también deslumbraron con los trajes que lucieron en la alfombra roja.

Entre los looks más destacados están el de Haley Kalil que deslumbró con un vestido verde esmeralda de escote asimétrico y cola arrastre, y el de Jenna Ortega, , quien lució un impactante diseño de Givenchy que acaparó elogios.

A continuación los mejores looks de la alfombra roja de los Emmy:

Selena Gómez y Benny Blanco

Pedro Pascal

Kristen Bell

Jennifer Coolidge

Lisa

Jenna Ortega

Colman Domingo

Adam Brody

Sydney Sweeney



Cate Blanchett

