Sofía Vergara es la primera latina nominada a Mejor Actriz Principal en los Emmy

Sofía Vergara se convirtió en la primera latina nominada en la categoría de Mejor Actriz en los Emmy. La actriz colombiana fue postulada a edición 76 de los galardones por su trabajo en la miniserie de Netflix Griselda.

Esta no es la primera nominación de Vergara a los Emmy, pero sí la primera en la categoría Mejor Actriz en una Miniserie. Entre 2010 y 2013, Sofía fue nominada cuatro veces en el apartado de Mejor Actriz de Reparto en una Serie de Comedia por su papel de Gloria Pritchett en Modern Family.

Este miércoles, la Academia de la Televisión de Estados Unidos anunció la lista de nominados a la edición 76 de los premios Emmy, que se celebrará el próximo 15 de septiembre.

En Griselda Sofía Vergara interpreta la narcotraficante Griselda Blanco, conocida como “la Viuda Negra” por las muertes de varias de sus parejas y creadora de los cárteles más rentables de la historia, en la miniserie que se estrenó en enero de este año en Netflix.

Además de protagonizar la miniserie, Vergara también se desempeñó como productora ejecutiva del proyecto.

“Soy colombiana. Soy madre. Soy inmigrante. Me fascinó, porque crecí en Colombia en esta época, y nunca escuché sobre una mujer que fuera líder de un cartel. Había novias, había esposas, pero no esta mujer que estaba compitiendo y llegando al nivel de estos hombres. Me quedé impresionada”, dijo la actriz sobre la miniserie a Entertainment Tonight.

Para interpretar a Griselda, Sofía se sometió a horas de maquillaje y peinado para verse cómo la narcotraficante. Incluso, cambió su postura y forma de caminar a tal punto que se lesionó.

“Quería hacer que los movimientos y gestos de Griselda fueran completamente diferentes a los de mi personaje que interpreté durante once años en Modern Family. Esa era una de mis principales preocupaciones. Quería no caminar como Gloria o yo, no pararme así, no usar mis manos de ninguna manera que fuera sexy y muy latina, como soy yo”, contó.

La postura corporal que adoptó durante los meses de rodaje tuvo efectos negativos sobre su salud, puesto que le generó una lesión en la espalda.

“Creé esta posición corporal que, después de tres meses, me dio problemas. Me tuvieron que infiltrar en la parte baja de la espalda por caminar en esa mala posición, y luego tuve que hacerlo tres meses más. Creo que me he lesionado la espalda para siempre”, dijo la actriz.

