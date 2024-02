Sofía Vergara reveló que se lesionó de por vida grabando Griselda

La transformación de Sofía Vergara para Griselda fue impresionante. La actriz colombiana se esforzó en cambiar su apariencia para dejar a atrás a su personaje de Modern Family, Gloria Pritchett, tanto que incluso se lesionó para lograrlo.

Además del maquillaje, vestuario y peinado, Vergara se esforzó en imitar algunos movimientos y posturas de Griselda Blanco para miniserie de Netflix.

“Quería hacer que los movimientos y gestos de Griselda fueran completamente diferentes a los de mi personaje que interpreté durante once años en Modern Family. Esa era una de mis principales preocupaciones. Quería no caminar como Gloria o yo, no pararme así, no usar mis manos de ninguna manera que fuera sexy y muy latina, como soy yo”, contó.

La postura corporal que adoptó durante los meses de rodaje tuvo efectos negativos sobre su salud, puesto que le generó una lesión en la espalda.

“Creé esta posición corporal que, después de tres meses, me dio problemas. Me tuvieron que infiltrar en la parte baja de la espalda por caminar en esa mala posición, y luego tuve que hacerlo tres meses más. Creo que me he lesionado la espalda para siempre”, dijo la actriz.

Además de cambiar su forma de caminar, Vergara se sometía a un largo proceso diario de maquillaje y peluquería para cambiar su apariencia. “Eran horas. Tenía una peluca. Eran muchas cosas. Los dientes, la peluca, la nariz, plástico aquí y allá”, contó en The Kelly Clarkson Show.

Familiares de Griselda demandaron a Sofía Vergara y a Netflix

La semana pasada, los hijos de la narcotraficante Griselda Blanco, en quien está inspirada la serie de Netflix, habrían demandado a Sofía Vergara y a la plataforma de streaming por derechos de autor y tienen como principal objetivo detener el lanzamiento de la producción, que se estrena este jueves.

De acuerdo con TMZ, los hijos de Griselda Blanco, quienes además son los herederos de su patrimonio e imagen, alegan el uso no autorizado del nombre, imagen y semejanza de su familia para la producción de la serie.

Michael Corleone Sepúlveda, el menor de los cuatro hijos de la narcotraficante, alega en la demanda que ni él, ni ninguno de sus familiares dio a Netflix los derechos de imagen para la realización de Griselda.

En una reciente entrevista con la W Radio, Corleone Sepúlveda aseguró que, aunque se sentía halagado de que Vergara interpretara a su madre, su familia no fue contactada para la realización de la serie.

“Si de verdad quería hacer el papel completo, ¿por qué no se acercó a la familia para saber cómo era mi mamá o a mí que fui el más cercano a ella?”, dijo en referencia a la actriz.

Además de protagonizar la serie, Sofía Vergara también es la productora ejecutiva del proyecto, por lo que también está involucrada en la demanda.

Hasta el momento, ni Netflix, ni Vergara se han pronunciado al respecto y todo parece indicar que los seis capítulos de la serie llegarán a la plataforma de streaming este jueves.

