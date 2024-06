Sofía Vergara confesó que temía mostrar su celulitis en las escenas íntimas de Griselda

Sofía Vergara fue aclamada por su papel de Griselda Blanco en la miniserie de Netflix del mismo nombre; sin embargo, la actriz colombiana no se sintió cómoda con algunas escenas de la producción.

Recientemente, Vergara reveló en el evento FYSEE que no se sintió cómoda durante la filmación de las escenas íntimas de la serie debido a sus preocupaciones sobre su apariencia.

“Quiero decir, cuando tenía 30, quizá no me habría incomodado. (Pero esta vez) creo que me preocupaba tener un aspecto horrible”, confesó la actriz de 51 años.

Aunque Sofía tiene una extensa carrera como actriz, Griselda fue el primer proyecto que requirió escenas semidesnuda de Vergara. “No creo haber hecho nunca una escena de sexo”, dijo.

La actriz contó que para ella fue difícil concentrarse durante la filmación de las escenas íntimas de Griselda. “Pensaba: ‘¿Desde dónde me están grabando? ¿La celulitis? ¿Desde un lado?’. Supongo que soy vanidosa. Creo que eso me mantuvo despierta”,

Sin embargo, cuando vio las escenas, Vergara se sintió satisfecha con el resultado final y aseguró que Andy Baiz, director de Griselda, la hizo sentir cómoda durante el proceso.

“La escena está muy oscura y Andy es muy artístico. Me hizo sentir muy bien y me dijo: ‘(La cámara) nunca va a permanecer mucho tiempo contigo’”, dijo.

Sofía Vergara se lesionó de por vida grabando Griselda

La transformación de Sofía Vergara para Griselda fue impresionante. La actriz colombiana se esforzó en cambiar su apariencia para dejar a atrás a su personaje de Modern Family, Gloria Pritchett, tanto que incluso se lesionó para lograrlo.

Además del maquillaje, vestuario y peinado, Vergara se esforzó en imitar algunos movimientos y posturas de Griselda Blanco para miniserie de Netflix.

“Quería hacer que los movimientos y gestos de Griselda fueran completamente diferentes a los de mi personaje que interpreté durante once años en Modern Family. Esa era una de mis principales preocupaciones. Quería no caminar como Gloria o yo, no pararme así, no usar mis manos de ninguna manera que fuera sexy y muy latina, como soy yo”, contó.

La postura corporal que adoptó durante los meses de rodaje tuvo efectos negativos sobre su salud, puesto que le generó una lesión en la espalda.

“Creé esta posición corporal que, después de tres meses, me dio problemas. Me tuvieron que infiltrar en la parte baja de la espalda por caminar en esa mala posición, y luego tuve que hacerlo tres meses más. Creo que me he lesionado la espalda para siempre”, dijo la actriz.

Además de cambiar su forma de caminar, Vergara se sometía a un largo proceso diario de maquillaje y peluquería para cambiar su apariencia. “Eran horas. Tenía una peluca. Eran muchas cosas. Los dientes, la peluca, la nariz, plástico aquí y allá”, contó en The Kelly Clarkson Show.

