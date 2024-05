Sofía Vergara trató de cambiar su marcado acento latino al hablar inglés

Además de su belleza, Sofía Vergara es conocida por su marcado acento latino al hablar inglés, una característica que la enorgullece y que hoy no cambiaría por nada; sin embargo, no siempre fue así.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, la actriz contó que al principio de su carrera en Hollywood intentó deshacerse de su marcado acento porque pensaba que limitaría sus oportunidades.

“Lo intenté al principio de mi carrera”, dijo en referencia a cambiar su forma de hablar durante la mesa redonda de actrices dramáticas de The Hollywood Reporter.

“Cuando me mudé a Los Ángeles pensé: ‘No puedo creer que Penélope Cruz o Salma Hayek no cambien su acento, tendrían muchas más oportunidades. Voy a hacerlo’”, contó.

La actriz colombiana contó que recibió clases para cambiar su acento, pero no funcionaron. “Gasté mucho dinero y tiempo con gente que me enseñaba, y fue un maldito desperdicio”, aseguró Vergara.

Sofía Vergara confesó que su acento ha limitado el tipo de papeles que interpreta. “Nunca en mi vida fui a una clase de actuación y cuando decido hacer algo diferente es difícil porque, aunque este acento es hermoso, no puedo ser científica o astronauta”, dijo.

La actriz también reveló las tácticas que aplicó para optar a papeles. Aunque Verga nunca ha mentido para conseguir un papel, sí lo hizo sobre sus habilidades para conseguir un agente cuando se mudó a Los Ángeles.

“Dije que podía cantar y bailar ¿por qué no? No pensé que me iban a echar”, contó entre risas. “Luego me enviaron a una audición para Chicago en Broadway”, agregó.

Vergara consiguió el papel. “Interpreté a Mamá Morton en Chicago”, dijo contenta.

Aunque Vergara es mayormente conocida por pale de Gloria en la serie Modern Family, recientemente sorprendió a todos con su interpretación de Griselda Blanco en la bioserie de Netflix sobre la narcotraficante.

Sofía Vergara tendrá una estatua en su ciudad natal

Sofía Vergara tendrá su propia estatua. La figura en honor a la modelo y actriz será similar a la de su compatriota Shakira y también estará en su natal barranquilla, Colombia, de donde son ambas.

De acuerdo con el diario El Tiempo, el domingo, Alejandro Char, alcalde de Barranquilla, informó que Vergara tendrá su propia estatua en su ciudad natal durante la inauguración del parque lineal a orillas del río Magdalena, donde estará la figura de la actriz.

“Sofía Vergara es una campeona, también tendrá su estatua en el malecón, es una mujer que ha puesto en alto el nombre de los barranquilleros, auténtica, gran profesional. También estamos pensando que el malecón es el espacio para hacerle ese homenaje a ella”, expresó Char.

Hasta el momento, no se sabe cuándo se inaugurará la estatua en homenaje a Vergara ni quien estará a cargo de su elaboración.

