Premios Emmy: ¿Dónde ver en vivo la ceremonia?

Este domingo, se celebra la edición 77 de los Premios Emmy, que reconocerá lo mejor de la televisión en una gala que se realizará en el Peacock Theater de Los Ángeles.

Para quienes quieran disfrutar en vivo de este esperado evento, la transmisión estará disponible a través de varias plataformas y canales.

¿Dónde ver los Premios Emmy?

En televisión abierta y de paga, las señales de USA Network e E! serán las encargadas de transmitir la gala en vivo para Estados Unidos y algunos países de Latinoamérica.

Además, para quienes prefieran ver por internet, Peacock, la plataforma de streaming de NBCUniversal, también transmitirá la ceremonia en vivo en simultáneo con la emisión por TV.

¿A qué hora comenzará la ceremonia?

La transmisión de la ceremonia de los premios Emmy comenzará a partir de las 7:00 pm hora local del Pacífico (PDT), lo que corresponde a las 10:00 pm hora del Este (EDT).

En México y Centroamérica, la ceremonia podrá verse a las 9:00 pm, mientras que en países sudamericanos como Argentina y Chile, el horario será a las 11:00 pm.

¿Quién será el presentador?

El anfitrión de la gala de los Emmy será el comediante Nate Bargatze, quien estará a cargo de guiar a los espectadores a lo largo de la ceremonia.

El comediante tiene además dos nominaciones en esta edición gracias a su programa Your Friend, Nate Bargatze.

Además de Bargatze, habrá varios presentadores destacados como Sydney Sweeney, Stephen Colbert y la colombiana Sofía Vergara, entre muchos otros que estarán a cargo de presentar diversas categorías durante la ceremonia.

¿Quiénes son los nominados?

La edición 77 de los premios Emmy las lidera la serie Severance, de Apple TV+, con 27 postulaciones. Le siguen The Penguin, de HBO Max, con 24 nominaciones, y The Studio y The White Lotus empataron en tercer lugar con 23 nominaciones cada una.

