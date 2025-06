Mariska Hargitay habló sobre el momento que marcó su vida para siempre

La reconocida actriz Mariska Hargitay conmovió al público luego de abrir su corazón y compartir uno de los momentos que marcó su vida: el día que descubrió que el hombre que la crió no era su papá biológico. ¿Qué fue lo que dijo? Sigue leyendo para enterarte.

De acuerdo con lo revelado por la estrella de “Law & Order: UVE” en una entrevista reciente, dicho descubrimiento se dio cuando tenía 25 años y se encontraba de visita en la casa de Sabin Gray, director del club de fanáticos de Jayne Mansfield, su madre.

“Fue muy duro”, sentenció Mariska Hargitay durante su paso por el podcast Call Her Daddy, conducido por la creadora de contenido Alex Cooper.

La famosa se encontraba recibiendo un recorrido por el hogar del fanático cuando este decidió mostrarle algunos objetos que pertenecieron a la actriz fallecida en un accidente vehicular.

“Él me estaba mostrando todas estas fotos, vestidos que ella había usado que él coleccionaba, aretes que llevaba puestos, cosas de películas, utilería o lo que fuera, y entonces me dice: ‘¿Quieres ver una foto de Nelson?’. Y solo lo miré, y una descarga atravesó mi cuerpo, y dije: ‘¿Quién es Nelson?‘ y entonces supe en un segundo”, relató en la sentida charla.

Sus sospechas terminarían de confirmarse con la reacción de Sabin Gray: “Vi cómo la sangre se le drenaba de la cara, y como que entró en pánico y se puso blanco, y entonces dijo: ‘Oh, probablemente no sea cierto, probablemente no sea cierto’“, dijo para intentar restar importancia a la revelación.

Mariska Hargitay confrontó a Mickey Hargitay, quien la crió como hija propia

A pesar de estar visiblemente afectada, Hargitay no dudó en acudir con su padre adoptivo, Mickey Hargitay, para confrontarlo y descubrir la verdad: “Recuerdo salir y manejar hacia la casa de mi hermano, y pensé que iba a chocar mi auto porque no estaba presente. Sabía que no debería estar manejando (…) Pensé que mi vida había terminado”, contó.

Sin embargo, Mickey negó dichas aseveraciones hasta el día de su muerte: “Estaba tan abrumada y era ‘yo, yo, yo, oh Dios mío, mi vida terminó’. Entonces mirando a este hombre que no ha sido nada más que amoroso conmigo, y nada más que este padre increíble para mí y vi su dolor, y me dije: ‘No importa lo que yo sienta. Lo amo y terminamos aquí’“, complementó.

Para finalizar, Mariska admitió que ella nunca pudo confirmar si Mickey conocía la verdad detrás de su nacimiento: “No lo sé. Nunca lo sabré. Creo que él lo integró como ‘esta es mi nueva realidad’. Tomó una decisión, y esa era su nueva verdad y si es cierto o no emocionalmente, era su verdad”, dijo.

