Premios Emmy 2026: ¡Conoce a todos los nominados de la 78.ª edición!
Los Premios Emmy 2026 se llevarán a cabo el próximo 14 de septiembre en el Peacock Theater de Los Ángeles, y serán transmitidos por NBC
Será el 14 de septiembre cuando el Peacock Theater de Los Ángeles se engalanará con la presencia de decenas de actores, productores y estrellas para celebrar lo mejor de la televisión en la 78.ª edición de los Premios Grammy.
De cara a esta importante fecha, la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión ha dado a conocer la lista de nominados que buscarán llevarse la codiciada estatuilla en las 27 categorías que se presentan durante la distinguida ceremonia.
Para ello, se organizó una transmisión en vivo encabezada por Liza Colón-Zayas (“The Bear”) y Jeff Hiller (“La maldición de Wydow’s Bay”), desde el Saban Media Center Wolf Theater que tiene la Academia en Los Ángeles, California.
Tras su presentación, los famosos dieron lectura a los contendientes dentro de cada terna, incluyendo “Mejor serie de drama”, “Mejor actor y actriz en una serie de drama”, así como “Miniserie favorita”.
En cuanto a las categorías de “Mejor actor” y “Mejor actriz” para drama destacan los nombres de Rhea Seehorn y Zendaya, así como Gary Oldman y Mark Ruffalo.
Por su parte, los nominados a las categorías de Mejor Reality de Competición y Mejor Programa de Variedades o Música fueron revelados durante la más reciente transmisión del programa matutino Todaty.
Conoce a todos los nominados de la 78.ª edición de los Premios Emmy 2026:
Mejor actriz principal miniserie
- Claire Danes
- Sally Field
- Carey Mulligan
- Sarah Pidgeon
- Sarah Snook
Mejor actor principal miniserie
- Riz Ahmed
- Jason Bateman
- Charlie Hunnam
- Oscar Isaac
- Matthew Rhys
Mejor miniserie o serie antología
- ‘All Her Fault’
- ‘La bestia en mí’
- ’Bronca’ temporada 2
- ’DTF St. Louis’
- ’Love Story’
Mejor actor principal serie de comedia
- Yahya Abdul-Mateen II
- Steve Carell
- Matthew Rhys
- Jason Segel
- Martin Short
Mejor actriz principal serie de comedia
- Quinta Brunson
- Ayo Edeberi
- Elle Fanning
- Lisa Kudrow
- Jean Smart
Mejor actor de reparto en una serie de comedia
- Colman Domingo, The Four Seasons
- Paul W. Downs, Hacks
- Harrison Ford, Shrinking
- Nick Offerman, Margo’s Got Money Troubles
- Stephen Root, Widow’s Bay
- Michael Urie, Shrinking
- Tyler James Williams, Abbott Elementary
Mejor actriz de reparto en una serie de comedia
- Dale Dickey, Widow’s Bay
- Hannah Einbinder, Hacks
- Janelle James, Abbott Elementary
- Kate O’Flynn, Widow’s Bay
- Michelle Pfeiffer, Margo’s Got Money Troubles
- Megan Stalter, Hacks
- Jessica Williams, Shrinking
Mejor actor invitado en una serie de comedia
- Michael J. Fox, Shrinking
- Brett Goldstein, Shrinking
- Hamish Linklater, Widow’s Bay
- Christopher McDonald, Hacks
- Rob Reiner, The Bear
- Connor Storrie, Saturday Night Live
Mejor actriz invitada en una serie de comedia
- Leslie Bibb, Hacks
- Jamie Lee Curtis, The Bear
- Betty Gilpin, Widow’s Bay
- Cherry Jones, Hacks
- Laurie Metcalf, Hacks
- Kaitlin Olson, Hacks
- Lauren Weedman, Hacks
Mejor serie de comedia
- ‘Colegio Abbot’
- ‘The Bear’
- ‘Hacks’
- ‘Margo tiene problemas de dinero’
- ‘Nadie quiere esto’
- ‘Solo asesinatos en el edificio’
- ‘Terapia sin filtro’
- ‘La maldición de Widow’s Bay’
Mejor actriz principal de drama
- Carrie Coon
- Chase Infiniti
- Keri Russel
- Rhea Seehorn
- Zendaya
Mejor actor principal de drama
- Sterling K. Brown
- Gary Oldman
- Mark Ruffalo
- Rufus Sewell
- Noah Wyle
Mejor actor de reparto en una serie de drama
- Patrick Ball, The Pitt
- Billy Crudup, The Morning Show
- Shawn Hatosy, The Pitt
- Gerran Howell, The Pitt
- Jack Lowden, Slow Horses
- Tom Pelphrey, Task
- Carlos-Manuel Vesga, Pluribus
Mejor actriz de reparto en una serie de drama
- Taylor Dearden, The Pitt
- Fiona Dourif, The Pitt
- Allison Janney, The Diplomat
- Katherine LaNasa, The Pitt
- Sepideh Moafi, The Pitt
- Julianne Nicholson, Paradise
- Karolina Wydra, Pluribus
Mejor actor invitado en una serie de drama
- Colman Domingo, Euphoria
- Ernest Harden Jr., The Pitt
- Jeff Hiller, Pluribus
- Jeff Kober, The Pitt
- Jonathan Pryce, Slow Horses
- Bradley Whitford, The Diplomat
Mejor actriz invitada en una serie de drama
- Brittany Allen, The Pitt
- Tal Anderson, The Pitt
- Tina Ivlev, The Pitt
- Miriam Shor, Pluribus
- Merritt Wever, The Gilded Age
- Shailene Woodley, Paradise
Mejor serie de drama
- ‘La diplomática’
- ‘La edad dorada’
- ‘El caballero de los Siete Reinos’
- ‘Paradise’
- ‘The Pitt’
- ‘Pluribus’
- ‘Slow Horses’
- ’Amigos y vecinos’
Mejor dirección para una serie de drama
- The Gilded Age, “My Mind Is Made Up”
- Paradise, “Exodus”
- The Pitt, “12:00 P.M.”
- Pluribus, “We Is Us”
- Slow Horses, “Scars”
- Task, “Out Beyond Ideas of Wrongdoing and Rightdoing, There Is a River.”
Mejor dirección para una limitada, antología o película
- Beef, “It Will Stay This Way and You Will Obey”
- Beef, “Oh, the Comfort, the Inexpressible Comfort”
- Black Rabbit, “The Black Rabbits”
- DTF St. Louis
Mejor dirección para una serie de comedia
- Abbott Elementary, “Ballgame”
- The Bear, “Bears”
- The Chair Company, “Life Goes By Too F**king Fast, It Really Does.”
- Hacks, “Hacks (Finale)”
- The Ms. Pat Show, “Give It Arrest”
- Widow’s Bay, “Welcome to Widow’s Bay!”
Mejor escritura/guion para una serie de drama
- The Diplomat, “Amagansett”
- The Pitt, “1:00 P.M.”
- The Pitt, “12:00 P.M.”
- Pluribus, “We Is Us”
- Slow Horses, “Scars”
- Task, “A Still Small Voice”
Mejor escritura/guion para una serie limitada, antología o película
- All Her Fault, “Episode 8”
- The Beast in Me, “Sick Puppy”
- Beef, “All the Things We’re Never Going to Have”
- Death by Lightning
- DTF St. Louis
Mejor escritura/guion para una serie de comedia
- Abbott Elementary, “Team Building”
- The Chair Company, “Life Goes By Too F**king Fast, It Really Does.”
- The Comeback, “Valerie Does It All”
- Hacks, “Hacks (Finale)”
- Jury Duty Presents: Company Retreat, “Mergers and Acquisitions”
- Widow’s Bay, “Welcome to Widow’s Bay!”
Mejor Reality de Competición
- Dancing with the Stars
- RuPaul’s Drag Race
- Survivor
- Top Chef
- The Traitors
Mejor Programa de Variedades o Música
- The Daily Show
- Jimmy Kimmel Live!
- Last Week Tonight
- The Late Show with Stephen Colbert
- Saturday Night Live
Seguir leyendo:
• Premios Emmy 2025: ¡Conoce a todos los ganadores!
• Sofía Vergara se ausentó de los Premios Emmy por una reacción alérgica
• Emmy 2025: Los mejores looks de la alfombra roja de los premios