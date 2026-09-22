Horóscopo de hoy para Aries del 22 septiembre de 2026

Una actitud responsable, madura y perseverante será clave para alcanzar tus objetivos profesionales. Aunque puedas sentir cierta pesadumbre, continúa esforzándote. Por la tarde, la Luna en Acuario favorecerá contactos con grupos y personas que comparten tus ideales.

Horóscopo de amor para Aries Esconder las tensiones puede hacer que sea difícil tener una conversación normal con tus seres queridos, muchas veces parecen terminar en argumentos. Estas en peligro de lastimar los sentimientos de aquellas personas que más te importan, ten cuidado o harás que las cosas se pongan peor si sobre reaccionas, mejor muestra serenidad y permanece lo más calmado posible.

Horóscopo de dinero para Aries Tu finanzas no irán muy bien el día de hoy así que ten cuidado o podrías sufrir algunas pérdidas. Algunas personas tratarán de convencerte. Mantente escéptico a los consejos de los demás. Algunos de ellos pueden estar buscando sólo su propio bienestar y ser deshonestos al pensar solamente en sus intereses.