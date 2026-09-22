Jennifer Eckhart, exproductora de Fox Business, fue encontrada muerta en su casa de Florida

Jennifer Eckhart, exproductora asociada de Fox Business y conductora de un podcast, fue encontrada muerta el viernes en su vivienda en Martin County, Florida. Tenía 36 años.

Christine Christofek, portavoz de la Oficina del Sheriff del condado de Martin, señaló en un comunicado que la muerte de Eckhart aparentemente se trató de un suicidio.

Las autoridades no proporcionaron información adicional sobre las circunstancias de su fallecimiento.

Eckhart conducía el podcast “REINVENTED”

Eckhart era la conductora de “REINVENTED”, un podcast que, de acuerdo con la descripción publicada en su sitio web, reunía a figuras destacadas de los negocios, los deportes y el entretenimiento para hablar sobre las dificultades que habían enfrentado antes de alcanzar el éxito.

El programa estaba centrado en historias sobre obstáculos, reveses personales y profesionales y los procesos de reconstrucción de las vidas y carreras de sus invitados.

El episodio más reciente fue publicado en marzo y contó con la participación de Dave Aronberg, exfiscal estatal del condado de Palm Beach.

Antes de dedicarse al podcast, Eckhart trabajó como productora asociada en Fox Business.

En 2020 acusó a Ed Henry de agresión sexual

Eckhart también fue conocida por haber acusado en 2020 al periodista Ed Henry de agresión sexual.

Henry fue despedido de Fox News ese mismo año después de una investigación relacionada con una denuncia por presunta conducta sexual inapropiada.

La muerte de Eckhart ocurre después de varios años en los que mantuvo una presencia pública tanto en medios de comunicación como en plataformas digitales.

En julio de 2025, Eckhart fue arrestada en el condado de Palm Beach bajo sospecha de agresión después de un incidente con su entonces pareja, según un informe policial citado por el Daily Mail.

De acuerdo con la declaración jurada de arresto, Eckhart habría atacado a Thomas Beasley cuando este intentaba terminar la relación.

El documento señala que un video del supuesto altercado mostraba a Eckhart gritándole a Beasley, golpeándolo, sujetando y rasgando su camisa y exigiéndole que eliminara la grabación.

Eckhart fue puesta en libertad bajo palabra y no tuvo que pagar una fianza, según el informe.

Las autoridades del condado de Martin no han informado si ese episodio tiene alguna relación con su muerte.

Dónde buscar ayuda ante pensamientos suicidas

Si tú o alguien que conoces atraviesa una crisis emocional o tiene pensamientos suicidas en Estados Unidos, puedes llamar o enviar un mensaje de texto al 988, la Línea de Prevención del Suicidio y Crisis, disponible las 24 horas.

También puedes acudir al servicio de emergencias más cercano si existe un peligro inmediato.

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