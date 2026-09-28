Ciudad de soñadores

Jimmy Gómez, Congresista

Mucho antes de llegar al Congreso, fui organizador sindical ayudando a familias inmigrantes a defender mejores salarios y una oportunidad justa para alcanzar el mismo sueño que trajo a mis padres a este país. Los Ángeles representa ese sueño para muchos inmigrantes que buscan una vida mejor.

Cada día, familias llegan aquí buscando la misma oportunidad en la que mis padres creyeron cuando inmigraron a los Estados Unidos. Esa historia no es solo mía. Pertenece a los miles de latinos, desde el Este de Los Ángeles hasta Boyle Heights, que abren pequeños negocios, crían a sus familias y mantienen a esta ciudad en movimiento todos los días. Su trabajo, sacrificio y fe en el mañana son lo que hacen fuerte a Los Ángeles y por eso nuestra comunidad latina siempre será su columna.