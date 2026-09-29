Horóscopo de hoy de Nana Calistar 29 de septiembre de 2026
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
ARIES – 29 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Traes tantos pendientes que hasta el café parece pedirte cita para poder verte. Antes de echarle la culpa a la falta de tiempo, revisa cuántas veces agarras el celular «nomás tantito». Entras a Facebook por una notificación, te brincas a WhatsApp para contestar un mensaje y, cuando vuelves a mirar el reloj, ya viste la fiesta de una prima lejana, tres pleitos ajenos y ninguna tarea terminada. Este martes pon el teléfono lejos mientras resuelves lo urgente. Haz una lista corta, empieza por lo que tiene fecha de entrega y deja los chats para una pausa de verdad. Si alguien se ofende porque no respondiste en cinco minutos, que aprenda a respirar sin tu palomita azul.
En la chamba no te conviene aceptar cada encargo con tal de demostrar que puedes con todo. Pregunta qué se necesita, para cuándo y qué asunto tendrá que esperar si aparece otro trabajo. Hablar claro desde el principio te evitará terminar haciendo horas extras por compromisos que otros prometieron en tu nombre. También revisa dos veces lo que envíes: un archivo incompleto o un mensaje escrito con las prisas puede darte más trabajo que el pendiente original. Tú eres muy capaz, pero ni las licuadoras trabajan bien cuando les meten hasta la cuchara.
En lo sentimental hay una calma que ya te estaba haciendo falta. No andas persiguiendo atención ni imaginando una boda porque alguien te dio los buenos días con un emoji. Se siente sabroso poder conocer gente sin ponerle etiqueta a cada conversación. Si aparece alguien interesante, disfruta el trato y fíjate en su constancia; quien quiere acercarse encuentra tiempo, aunque no tenga un discurso de novela. No conviertas la espera en examen para la otra persona ni te pongas a fabricar señales donde apenas hay un saludo. Las sorpresas buenas llegan mejor cuando tienes una vida propia que te gusta.
De vez en cuando, al apagar la luz, te visita aquella pregunta de qué habría pasado si una persona o amistad se hubiera quedado. Déjala pasar sin armarle cama. Hubo cariño, sí, pero también planes, ritmos y maneras de querer que dejaron de coincidir. No cargues tú solo con una despedida que tuvo dos protagonistas. Puedes recordar una tarde bonita sin usarla como prueba de que debiste aguantar lo que ya no te hacía bien. El recuerdo merece su lugar; la llave de tu presente, no.
Los golpes que has recibido te enseñaron a reaccionar rápido, aunque a veces confundes ser fuerte con no pedir ayuda jamás. Si un día te tambaleas, háblale a quien sabe escucharte y atiende lo que te pasa antes de decir «no es nada». Madurar también es reconocer cuándo necesitas compañía, descanso o un buen consejo, sin sentir que por eso vales menos. Eres de carácter recio, de esos que pueden salir de un apuro con el rímel corrido y todavía preguntar quién dejó la puerta abierta, pero no tienes que probarlo a diario.
Se abrirá espacio para amistades nuevas en ambientes donde compartas algo más que un chisme: un proyecto, una clase o una actividad que sí disfrutes. Acércate sin contar toda tu vida en la primera plática. Y si alguien solo llega a vaciarte sus penas mientras ignora las tuyas, pon horario de atención, porque tampoco eres consultorio gratuito con servicio nocturno. Dejar de extrañar lo que se fue no ocurre de golpe; sucede cada vez que eliges una tarde que te hace reír, una conversación recíproca y un plan que depende de ti.
TAURO – 29 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Si para que una relación siga viva tienes que perseguir a la otra persona, recordarle que existes y explicarle cómo se demuestra el interés, ahí no hay romance: hay una sola persona jalando la carreta. Ya diste tiempo, paciencia y oportunidades. Mira lo que hace esa persona cuando tú dejas de insistir. Si pasan los días y solo aparece cuando necesita un favor o se le antoja compañía, toma el dato completo, no únicamente el mensajito bonito que te manda a medianoche. El cariño se nota en la vida diaria, no en promesas que se derriten al amanecer como hielo en la banqueta.
Tampoco armes un discurso de despedida de quince páginas para convencerla de que te elija. Di una vez lo que necesitas, escucha su respuesta y observa si hay hechos detrás. Si no los hay, retírate con la frente en alto. Hay gente que quisiera conocerte, pero eso no significa que debas correr a los brazos del primero que te guiñe el ojo para darle celos a quien te ignoró. Escoge desde el gusto y la tranquilidad, no desde el coraje. Tú naciste para que te quieran sin andar entregando solicitud, referencias y comprobante de domicilio.
Una amistad con la que quedó una incomodidad puede acercarse de nuevo. Quizá todo empezó por un comentario mal entendido, una invitación que no llegó o semanas en que ninguno supo cómo dar el primer paso. Si te importa esa persona, propón un café y habla del asunto concreto. No lleves testigos, capturas ni una lista de agravios que abarque desde Navidad. Tal vez descubras que ambos estaban esperando la misma conversación. Si hubo una falta seria, también se vale escuchar sin fingir que la confianza vuelve enterita con una disculpa.
En redes sociales alguien podría llamarte la atención por su forma de platicar. El coqueteo te va a sacar una sonrisa hasta mientras haces fila para pagar, pero mantén los pies en el suelo. Antes de imaginar un futuro con esa foto de perfil, averigua si la persona es congruente, respeta tus tiempos y está disponible de verdad. Una llamada o un encuentro en un lugar público te dirá mucho más que cien corazones enviados por chat. Y si ya tienes pareja, atiende lo que sucede entre ustedes: habrá ocasión para recuperar la cercanía y hablar de deseos que han dejado guardados por vergüenza o cansancio. Si un embarazo no está en sus planes, acuerden cómo cuidarse antes de que la pasión los ponga a improvisar.
Con el dinero, frena esa costumbre de comprar un gustito cada vez que el día se pone pesado. Un antojo parece poca cosa hasta que llegan juntos el pago de servicios, la despensa y aquel cargo que olvidaste cancelar. Revisa tu cuenta, aparta lo indispensable y espera antes de pagar algo que no necesitabas ayer. No tienes que vivir contando los granos de arroz, pero tampoco hacerte el sorprendido cuando la tarjeta te cobre hasta la mirada.
Tu cuerpo también pide atención. Si el estómago anda sensible, observa qué comiste y bájale al alcohol; echarte otra copa para «acomodar» la primera no es remedio, criatura. Si las molestias persisten, busca orientación médica. Y si fumas y notas tos o dificultad para respirar, no lo tapes con un dulce de menta: consulta a un profesional y considera dejar el cigarro. Cuídate por gusto de seguir disfrutando tus días, no solo cuando el cuerpo ya te está reclamando a gritos.
GÉMINIS – 29 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Ya deja de organizar tu día alrededor de quien solo te busca cuando se le cae un plan. A una amistad le has regalado horas escuchando sus dramas, acomodando tus horarios para verla y hasta inventando excusas para justificar que nunca hace lo mismo por ti. No necesitas armar un pleito para recuperar ese tiempo: deja de cancelar lo tuyo cada vez que suena su teléfono. Quien te aprecia puede esperar a que acabes tus asuntos. Las amistades cambian, se alejan o regresan; las horas que tiraste mirando si alguien te contesta no te las devuelve ni con intereses.
Hay otra cosa que te conviene aceptar sin castigarte: tus rutinas se han desordenado. Comes a la carrera, repites botana mientras trabajas y prometes moverte «cuando haya chance», pero ese chance se te escapa diario. No hagas del número en la báscula un insulto contra ti. Prepara algo que sí te sostenga durante el día, procura dormir mejor y busca una actividad que puedas mantener, aunque comiences con quince minutos. No se trata de amanecer convertido en atleta ni de sufrir por una tortilla; se trata de sentirte con más energía para lo que quieres hacer. Reconocer tus puntos débiles sin hacerles un monumento te quitará poder a quienes creen que pueden herirte señalándolos.
En el trabajo, guarda pruebas de lo que entregas y confirma por escrito los cambios importantes. Hay compañeros que sonríen durante la junta y después cuentan la historia como si todo hubiera sido idea suya o error tuyo. No los acuses sin pruebas ni te vuelvas detective de pasillo; trabaja con orden y evita soltar comentarios sobre el jefe que luego puedan repetir fuera de contexto. Si un acuerdo cambia, pregunta delante de quien corresponda. La claridad te protegerá más que un chisme contado en secreto junto a la cafetera.
El corazón anda curioso, y alguien que conociste hace pocos días podría invitarte a salir. También una amistad puede comenzar a mirarte de otra manera. Déjate sorprender por la plática, el humor y esa química que no necesita filtros para sentirse. Eso sí, si la persona vive lejos, no entregues tu confianza únicamente porque escribe bonito a las dos de la mañana. Pregunta por sus planes reales, habla por video si aún no se conocen y observa si respeta un «hoy no puedo». No mandes dinero, claves ni fotos que no quieras compartir. Enamorarse de una voz es fácil; conocer a la persona completa lleva tiempo.
Un trámite pendiente te va a pedir atención: revisa requisitos, horarios y documentos antes de salir, porque de poco sirve llegar bien peinado si olvidaste la identificación sobre la mesa. Haz una copia de lo indispensable y anota la fecha límite. Resolverlo pronto te dejará la cabeza libre para una salida que sí se antoja. Si habrá tragos, come antes, decide cómo regresar y no uses la borrachera como oficina de quejas; al día siguiente nadie quiere escuchar el audio que mandó cantando y llorando al mismo tiempo.
Una amistad llegará con noticias ajenas envueltas como regalo urgente. Escucha si te interesa, pero no repitas lo que no sabes si es cierto. Pregúntate para qué te lo cuenta y qué espera que hagas con eso. Hay conversaciones que entretienen cinco minutos y luego te dejan embarrado en un problema de tres familias. Mejor usa tu lengua para algo sabroso: pedir lo que quieres, decir que no cuando toca y reírte con quien sí te acompaña.
CÁNCER – 29 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Te vas a cachar esperando el mensaje de una amistad con unas ganas que ya no son precisamente de platicar del clima. De pronto te importa cómo se arregló, si llegó bien a su casa y por qué te dio tanta risa un chiste que contado por otra persona habría sido malísimo. Antes de declararte con mariachi y ramo de rosas, observa si del otro lado también buscan momentos a solas contigo. Una invitación sencilla, fuera del grupo de siempre, puede aclararte más que semanas de imaginar miraditas. Si la respuesta es buena, ve despacio y disfruta; si no siente lo mismo, respeta su respuesta sin cobrarle la confianza que antes le ofrecías de corazón.
Se te presentan oportunidades pequeñas que podrían crecer si dejas de esperar condiciones perfectas. Puede ser una propuesta para aprender algo, colaborar en un proyecto o visitar un lugar al que llevas tiempo queriendo ir. Pregunta detalles, mide tus posibilidades y decide; no digas que no por miedo a equivocarte y luego pases un mes pensando en lo que habría ocurrido. Tampoco aceptes cualquier cosa por la urgencia de sentir que avanzas. Una oportunidad buena permite hacer preguntas sin que te presionen como vendedor de colchones a fin de quincena.
Pon atención a cómo te deja el cuerpo después de convivir con ciertas personas. Hay una que disfraza de «sinceridad» sus comentarios sobre tus decisiones, tu aspecto o la gente que quieres. Si cada encuentro termina contigo dándole vueltas a una frase hiriente, dile con claridad que no admites ese trato. No hace falta organizar una audiencia pública ni repartir pruebas a todos los conocidos. Toma distancia y reserva tus novedades para quien sepa alegrarse contigo. No toda persona que pregunta por tu vida tiene derecho a entrar hasta la cocina.
Por la noche vas a querer resolver mentalmente asuntos que de día ni siquiera estaban sobre la mesa. Apaga la conversación imaginaria antes de que te sorprendan las dos de la mañana discutiendo con alguien que duerme de lo más a gusto. Anota el pendiente que sí puedes atender mañana y deja lo demás para cuando tengas información real. Has aprendido cosas difíciles en el lugar donde estás; no necesitas declarar que todo ocurrió por una razón para reconocer lo que ahora haces mejor. El pasado va perdiendo peso cuando dejas de consultarlo para tomar cada decisión nueva.
Una noticia cercana te sacará una sonrisa: podría tratarse de un embarazo o de una pareja que decidió comprometerse. Celebra sin convertir la reunión en interrogatorio sobre fechas, nombres de bebé o cuánto costó el anillo. Cada quien cuenta hasta donde quiere. También una amistad puede buscarte en medio de problemas con su pareja. Escucha, pregunta qué necesita de ti y evita tomar partido después de oír solo medio pleito; luego ellos se reconcilian y tú quedas de villano en la sobremesa.
En tus hábitos cotidianos hay un cambio sencillo que te haría bien: revisa cuánto refresco tomas casi sin darte cuenta. Entre la comida, la visita y «nomás un vasito», se te puede ir el día sin probar agua. Tenla a la mano y alterna tus bebidas sin hacer del asunto un castigo ni medir tu valor por tu peso. Cuida tu descanso, tu cuerpo y tu alegría con la misma dedicación que pones en atender a todo el mundo. Y cuando aparezca una invitación que te emocione, date permiso de decir que sí sin pedirle autorización a tus viejos miedos.
LEO – 29 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Te sabes la vida de medio mundo con lujo de detalles, pero llevas semanas evitando una conversación contigo. Ya te enteraste de quién volvió con su ex, quién se peleó en la fiesta y quién publicó una indirecta con letra de canción. Muy entretenido todo, pero mientras atiendes ese circo, tus propios planes siguen esperando en la puerta con la bolsa puesta. Cierra un rato la ventanita del chisme y pregúntate qué asunto tuyo necesita una decisión. Puede ser un proyecto que abandonaste, una disculpa que debes o una costumbre que te tiene harto. Dedícale a eso la curiosidad que hoy regalas a las vidas ajenas.
Hay algo de tu pasado que todavía usas para hablarte feo. Cometiste un error, confiaste en quien no debías o no defendiste lo que querías cuando tuviste ocasión. Reconócelo sin inventarte una sentencia de por vida. Hazte responsable de lo que puedas reparar y deja de usar aquel tropiezo como explicación automática para cada oportunidad que rechazas. También enumera lo que haces bien, aunque te dé pena: sabes levantar un proyecto, sostener a los tuyos o hacer reír a una mesa entera cuando todos traen la cara larga. Tus defectos no cancelan tus virtudes, criatura; eres persona completa, no expediente de faltas.
Un amor a distancia puede sonar tentador porque permite enseñar solo la parte más bonita de tus días. Mensajitos por la mañana, confesiones al anochecer y ninguna discusión por quién dejó los platos en el fregadero. Si alguien lejano te interesa, habla con honestidad sobre qué espera cada uno y qué posibilidades reales tienen de verse. No prometas mudanzas ni esperes fidelidad absoluta de alguien con quien ni siquiera has acordado una relación. Mereces cariño, claro que sí, pero la primera muestra de respeto hacia ti es no conformarte con una historia sostenida únicamente por la imaginación.
En casa te quieren, aunque a veces no sepan descifrar tu modo de demostrarlo. Llegas, preguntas si todo está bien y, cuando te responden, ya estás buscando las llaves para salir. Acércate sin convertir la visita en trámite: quédate a comer, ayuda en algo concreto o llama para escuchar la respuesta completa. Si no eres de abrazos, dilo con tus actos. Y si sí tienes ganas de apapachar, hazlo; que se asusten tantito no les hará daño. No esperes a una fecha especial para decir «te quiero», porque luego la emoción se te queda atorada como hueso de ciruela.
Hacia el final de la semana puede salir una reunión que te anime a arreglarte y convivir. Ve si te nace, organiza cómo volver y respeta tus límites con la bebida. Si alguien está enfermo, lo sensato es cuidar a los demás y posponer el abrazo. Tú sabes cuándo la diversión se convierte en compromiso incómodo: no tienes que quedarte hasta que apaguen las luces para demostrar que la pasaste bien.
Esta etapa te pide escoger mejor dónde pones el entusiasmo. Haz un plan que te ilusione, comparte tiempo con quienes te conocen sin exigirte espectáculo y vuelve a disfrutar las cosas que habías dejado para «después». La vida tiene ratos bien bonitos, pero no va a tocarte el timbre tres veces mientras tú sigues de comentarista en pleitos que ni son tuyos. Ponte guapo, ponte listo y atiende el escenario donde sí te toca actuar: el tuyo.
VIRGO – 29 DE SEPTIEMBRE DE 2026
En tu relación hay un asunto que ambos conocen y ninguno quiere nombrar. Se nota en la manera de responder, en las cenas donde cada quien mira su pantalla y en ese «como tú quieras» que viene cargado de tres discusiones atrasadas. Si esperas a que se arregle por cansancio, lo único que va a crecer es la distancia. Busca un momento sin público ni prisas y di qué conducta te lastimó, qué necesitas ahora y qué estás dispuesto a cambiar tú. Deja que tu pareja termine de hablar antes de preparar la réplica. Ganar una discusión mientras se enfría el cariño es un premio bastante jodido.
Si el problema tiene que ver con algo que pasó hace tiempo, distingue entre recordar y usarlo como arma. Puedes decir «esto todavía me cuesta» sin sacarlo a relucir cada vez que se acaba el jabón o alguien llega tarde. Si acordaron reconstruir la confianza, necesitarán hechos y paciencia de ambos. Si nunca hubo un acuerdo o se repite lo que te hiere, dilo de frente y decide qué límite vas a sostener. Tu historia forma parte de ti, pero no tiene que sentarse a cenar entre los dos todas las noches.
Una amistad anda más distante y ya te inventaste cinco teorías sobre su silencio. Antes de decretar que te abandonó, pregúntale una vez cómo está y si ocurrió algo entre ustedes. Tal vez trae sus propios asuntos; tal vez la relación cambió. Acepta la respuesta que te dé y fíjate en sus actos. No tienes que perseguir a nadie por los pasillos de su vida, pero tampoco cortes de tajo un vínculo querido solo porque no contestaron cuando tú querías. La amistad se cuida entre dos, no con exámenes sorpresa de disponibilidad.
En los negocios se asoma una posibilidad interesante, especialmente si has pensado vender un producto o trabajar con materiales que conoces bien. Antes de encargar cajas enteras porque te emocionó una conversación, calcula cuánto cuesta comprar, trasladar, guardar y entregar cada pieza. Pregunta a posibles clientes qué pagarían y empieza con una cantidad que puedas manejar. Vender mucho y cobrar mal es una manera muy elegante de trabajar para perder dinero. Si las cuentas salen, prueba, ajusta y haz que te recuerden por cumplir lo que prometes. Ese puede ser el principio de algo bueno, sin necesidad de anunciar que ya eres magnate en la primera venta.
Si estás soltero, reconoce que algunas de tus exigencias sirven para cuidarte y otras parecen requisitos de vacante con ocho entrevistas. Tener claros tus valores está bien; descartar a alguien porque no eligió el restaurante que habías imaginado ya es buscarle tres patas al comal. Date la oportunidad de conocer a una persona sin decidir en diez minutos si compartirían la escritura de una casa. Fíjate en cómo trata a los demás, cómo escucha y cómo responde cuando hay un desacuerdo. La compatibilidad se descubre conviviendo, no llenando un formulario.
Un reencuentro o una invitación para viajar puede mover tus planes próximos. Revisa fechas y gastos antes de confirmar; si vas a ver a alguien del pasado, piensa qué te gustaría compartir hoy en vez de intentar repetir una versión antigua de ustedes. Y bájale a la queja automática: cuando algo te moleste, acompaña el reclamo con una propuesta o una decisión. Así tu energía deja de gastarse en repetir «qué horror» y empieza a abrirte camino. Para eso sí tienes talento de sobra, aunque a veces te hagas el que no se ha dado cuenta.
LIBRA – 29 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Un día empezaste a pedir permiso hasta para escoger la música que te gusta, y ni cuenta te diste. Bajaste la voz para no incomodar, dejaste de visitar ciertos lugares porque a alguien le parecían aburridos y fuiste guardando tus gustos como la vajilla buena: ahí están, pero nunca los usas. Recupera uno esta semana. Ponte esa ropa, llama a esa persona con quien te ríes a carcajadas o retoma el plan que habías dejado a medias. Quien te quiera tendrá que conocer también esa parte tuya que hace ruido, opina y elige, no solo la versión que dice «como tú digas» para mantener la paz.
Ponerte en primer lugar no significa tratar a los demás como muebles. Significa dejar de negociar tus necesidades básicas por miedo a que alguien se vaya. Si una persona se molesta porque ahora expresas lo que quieres, dale tiempo para entender el cambio, pero no retrocedas de inmediato para calmarla. Habla sin atacar: «Esto me gusta», «hoy prefiero quedarme» o «no estoy de acuerdo» son frases completas. Has cedido tanto en algunas cosas que luego te enojas porque nadie adivinó cuánto te costaba. Suelta la indirecta y di la verdad; te ahorrarás una novela que ni siquiera tiene buenos actores.
Si tienes pareja, revisa cuándo fue la última vez que hicieron algo juntos por puro gusto y sin estar pendientes del reloj. La rutina no se rompe únicamente comprando lencería ni estudiando el Kamasutra como si hubiera examen el lunes. También sirve cocinar juntos algo que ninguno sepa preparar, salir a un sitio nuevo o reservar una noche para conversar sin celulares sobre lo que les prende y lo que ya les aburre. Si ambos quieren jugar más en la intimidad, hablen de deseos y límites con confianza. El entusiasmo compartido es más sexy que intentar una posición imposible para acabar con un calambre y el orgullo debajo de la cama.
Si estás sin pareja, disfruta poder decidir a quién ver y cuándo volver a casa. Podría presentarse alguien con quien se dé una atracción ligera, de esas que te hacen arreglarte dos veces antes de salir. Coquetea si te nace y deja claras tus intenciones; nadie tiene que prometer una historia eterna para pasar una buena velada, pero tampoco vale insinuar compromiso con tal de conseguir compañía. Lleva protección si el plan se pone sabroso y acuerda lo que ambos quieren. El mollete sabe mejor cuando nadie termina preguntándose qué chingados se suponía que estaban haciendo.
Una cena o un café con una amistad te dará ocasión de contar cómo te has sentido últimamente. Permite que la charla tenga espacio para los dos; quizá esa persona también trae una noticia que no había sabido cómo decirte. Además, una llamada o un mensaje de alguien especial puede cambiarte el humor en medio de un día ordinario. Contesta cuando puedas y escucha lo que realmente propone, sin escribirle mentalmente veinte capítulos a un simple «hola».
Hacia el final de la semana habrá oportunidad de convivir en un evento social. Elige un atuendo en el que puedas moverte, bailar o sentarte sin pasar la noche acomodándotelo. No vayas con la misión de demostrarle nada a nadie. Diviértete con tu gente y vuelve a casa con una historia que sea tuya. Regresar a ti no exige convertirte en la persona que eras años atrás: puedes conservar lo aprendido y recuperar lo que te hacía brillar antes de que empezaras a pedir perdón por ello.
ESCORPIÓN – 29 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Te llaman para que resuelvas un favor y apareces más rápido que ambulancia con sirena; cuando tú necesitas algo, de pronto todos tienen el celular en silencio. Revisa cuántos compromisos aceptaste esta semana por pura costumbre. No eres mala persona por decir «hoy no puedo» y dejar que otro adulto se encargue de su propio pendiente. Reserva una parte del día para tus asuntos, aunque no parezcan urgentes para nadie más. Esa cita que pospones, el documento que debes revisar o un rato de descanso también cuentan. Si sigues entregando hasta los domingos, luego no te sorprendas de andar de malas hasta con la señora de las tortillas.
En el amor no necesitas convertirte en salvador para que alguien se fije en ti. Muestra interés, conversa y permite que la otra persona también proponga. Cuando haces todo el trabajo desde el primer encuentro, acabas preguntándote si le gustas tú o le gusta tener chofer, terapeuta y organizador de salidas en un mismo paquete. Quererte se nota en cosas chiquitas: respetar tus horarios, hablar sin pedir perdón por cada gusto y retirarte cuando una situación deja de hacerte bien. Una relación puede llegar mientras haces tu vida, no mientras repartes solicitudes para que te escojan.
Si ya tienes pareja, cuida los momentos que sí están funcionando. A veces están disfrutando una comida o una caricia y sacas de la bolsa un pleito de hace meses, completito y con recibo. Si sigue pendiente, acuerden un momento para hablarlo y decidir qué harán distinto. Si ya lo conversaron y hubo cambios reales, no lo uses para probar que tienes razón cada vez que te sientes vulnerable. También observa esa maña de quedarte inmóvil esperando que tu pareja te adivine y te levante el ánimo. Puedes pedir un abrazo sin montar la escena de tragedia en tres actos, criatura.
Date una arreglada para ti, no para competir con nadie. Últimamente sales con la primera ropa que encuentras, comes a deshoras y dejas para después lo que antes te hacía sentir bien. No hay obligación de ir por la vida como modelo de aparador, pero un baño sin prisas, ropa que te guste y un paseo al aire libre pueden devolverte las ganas de salir. Tu atractivo no depende de esconder cada imperfección; también se nota cuando tienes energía para reír, mirar de frente y disfrutar tu propia compañía. Aunque, eso sí, la pijama con tres agujeros ya merece jubilación y homenaje.
En el dinero empiezas a ver una salida si ordenas lo que debes y lo que entra. Revisa fechas de pago, busca opciones para renegociar si hace falta y evita tapar un gasto con otro sin saber cuánto te costará. Podría aparecer una oportunidad de ingreso o un acuerdo que alivie la presión, pero haz cuentas antes de celebrar con una compra nueva. Salir de un apuro se siente delicioso; conservar el avance requiere cabeza fría.
Anda con cuidado al caminar distraído, subir escaleras o cargar cosas que te impiden ver por dónde pisas. Un tropiezo tonto puede echar a perder un plan bueno. Y cuando te llegue un chisme sobre una amistad, no corras a pedir explicaciones con la versión de un tercero. Pregunta directamente si corresponde y deja espacio para su respuesta. Hay quien cuenta historias ajenas como si vendiera boletos para el espectáculo; tú no tienes que comprar entrada.
SAGITARIO – 29 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Te atrae una persona y ya estás dispuesto a mover cielo, tierra y hasta la mesa del comedor para hacerle espacio. Espérate tantito. Antes de ofrecerle todo tu tiempo, pregúntate qué quieres vivir con ella: ¿conocerla sin prisas, construir una relación o disfrutar el coqueteo sin más promesas? Cuando ni tú tienes clara la respuesta, cualquier gesto suyo te parece una señal y cualquier silencio, una tragedia. Habla con naturalidad y deja que también muestre interés. Dar cariño es bonito; entregarlo como anticipo para obligar a que te quieran igual suele dejarte con el recibo en la mano y el corazón haciendo berrinche.
Hay tristezas que no se van porque las regañes. Si hoy te acuerdas de algo que dolió, no necesitas fingir alegría para demostrar que ya lo superaste. Date un rato para sentirlo y después haz algo concreto que te acerque a la vida que quieres: retoma una actividad, solicita información sobre un curso o termina ese pendiente que te pesa cada mañana. Reflexionar sirve cuando te ayuda a elegir; si llevas tres horas repitiendo la misma pregunta sin una respuesta nueva, sal a caminar, cambia de ambiente y vuelve a ella con la cabeza más despejada.
En los negocios puede aparecer una conversación prometedora. Escucha la propuesta completa antes de comprometer dinero o prestar tu nombre. Pregunta qué aporta cada persona, cómo se dividirían los ingresos y qué pasaría si el plan tarda en funcionar. También en el amor habrá ocasiones de conocer gente, pero no confundas tener opciones con tener que decidir hoy mismo. Puedes explorar una posibilidad sin anunciarle al mundo que encontraste el negocio del siglo ni al amor de tu vida después de dos cafés. Los buenos acuerdos aguantan preguntas; los que se desinflan al primer «explícame bien» ya te dieron información suficiente.
Una persona importante para ti podría hacerte una crítica que te caiga como chancla mojada. Escucha el contenido antes de reaccionar al tono. Si señala algo específico que puedes mejorar, aprovéchalo aunque te haya molestado oírlo. Si solo suelta comentarios para hacerte sentir pequeño, dile que así no vas a conversar. No conviertas cada opinión ajena en sentencia, pero tampoco tires una observación útil nomás porque venía envuelta en mal humor. Tú también sabes decir verdades como si aventaras platos, así que mide la mano antes de exigir delicadeza.
Se asoma la posibilidad de viajar con alguien a quien quieres mucho. Empieza por elegir destino, fechas y presupuesto; luego revisen horarios, alojamiento y lo que cada uno espera del viaje. Si uno sueña con levantarse al amanecer a conocer museos y el otro quiere dormir hasta que le dé hambre, mejor negociar ahora que discutir junto a una maleta abierta. Planeen algo que les alcance sin volver con la tarjeta echando humo. La emoción comienza desde que hacen planes, no hasta que pisan la carretera.
Una situación de salud en la familia puede inquietarte. Acompaña a esa persona en lo que te pida, ayúdale a organizar una consulta si hace falta y escucha la información de profesionales antes de imaginar el peor escenario. También cuida tus pertenencias al salir: revisa llaves, cartera y teléfono antes de moverte de un lugar. Una amistad buscará tu consejo; escúchala sin aceptar que su decisión sea tu responsabilidad. Puedes sostener una conversación con cariño y aun así devolverle la elección a quien tendrá que vivir con ella. Te toca acompañar, no cargar el mundo ajeno en la espalda.
CAPRICORNIO – 29 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Cuidado con pedir «quiero que todo cambie» sin revisar qué partes de tu vida sí quieres conservar. Hay decisiones que nacen del cansancio y al día siguiente te dejan preguntando por qué mandaste ese mensaje, aceptaste aquella oferta o dijiste que nunca volverías a hablarle a alguien. Antes de mover una pieza grande, escribe qué te está faltando: ¿descanso, dinero, compañía, tiempo propio o tranquilidad en casa? Ponle nombre a la necesidad y busca una acción pequeña para atenderla. Si lo que necesitas es dormir, no vayas a renunciar a tu empleo a las tres de la mañana con el celular al tres por ciento.
Has atravesado momentos pesados y saliste de ellos haciendo más de lo que otros alcanzaron a ver. Date crédito sin convertir cada dificultad pasada en tu carta de presentación. A veces cuentas de nuevo cierta historia para explicar por qué desconfías, por qué te cuesta celebrar o por qué todavía no has alcanzado una meta. Compártela con quien se haya ganado esa confianza, no con cualquiera que pregunte por curiosidad mientras espera el elevador. Tu experiencia te pertenece. Hay gente que solo quiere un detalle para adornarlo y repartirlo en la siguiente reunión; a esa no le debes el resumen ejecutivo de tus heridas.
Tampoco te castigues por los planes que siguen sin completarse. Quizá querías ahorrar cierta cantidad, mudarte, terminar estudios o empezar un negocio y el calendario no obedeció. Mira qué sí avanzó y qué obstáculo puedes resolver ahora. Si la meta cambió porque tú cambiaste, actualízala sin sentir que fallaste. Y si aún la deseas, divide el camino en pasos que quepan en tu semana. Esperar un milagro con los brazos cruzados te va a dejar entumido; estar atento a una oportunidad mientras haces tu parte te pone en mejor posición para aprovecharla.
En lo laboral se acercan días que pondrán a prueba tu paciencia. Podrías recibir instrucciones a medias y terminar corrigiendo un trabajo que ya creías entregado. Antes de explotar, pide por escrito los cambios y acuerda qué tiene prioridad. Toma descansos breves cuando puedas y no presumas que soportas jornadas imposibles como si fueran medalla. Si de verdad estás pensando en cambiar de empleo, revisa tus opciones, actualiza tus datos y calcula cuánto margen tienes antes de dar el salto. Mandarlo todo a la chingada en plena reunión puede darte cinco minutos de gloria y varios meses de recibos esperando pago.
En el amor te impacienta ver que otros anuncian relaciones mientras tú sigues conociendo personas que prometen mucho y concretan poco. No conviertas esa comparación en prisa. Pregúntate si hoy tienes ganas de compartir tu vida o si buscas a alguien que venga a resolver el agotamiento que traes encima. Una buena pareja puede acompañarte, pero no sustituir las decisiones que te corresponden. Si aparece alguien interesante, dale lugar a la curiosidad y a las citas sencillas; deja que la confianza se construya sin exigirle un contrato de felicidad antes del postre.
Busca un momento de quietud para reconocer qué te da paz de verdad. Puede ser una mesa sin pendientes, una caminata o una charla donde no tengas que impresionar a nadie. La estabilidad que deseas no llegará toda envuelta con moño: también se fabrica cuando proteges tu tiempo, pides lo que necesitas y celebras avances que antes habrías ignorado. Ya has demostrado que sabes resistir; ahora aprende a vivir sin esperar a que todo se ponga difícil para permitirte estar bien.
ACUARIO – 29 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Hay alguien en el trabajo que comienza a hablar como si tus tareas ya fueran suyas. No esperes a que repartan el crédito para descubrir que tu nombre quedó en letra chiquita. Lleva registro de tus avances, comparte resultados con quien corresponde y pregunta con claridad cómo se repartirán las responsabilidades de un proyecto. Defiende tu lugar con trabajo visible y conversaciones oportunas, no con una guerra de indirectas en el pasillo. Si te quieren mover de una función, pide los motivos y las condiciones antes de aceptar. Nadie debe decidir por ti mientras tú andas tratando de no incomodar.
En lo sentimental también conviene que ocupes tu propio lugar. Puede aparecer alguien que te guste mucho y te rete la paciencia: un día se acerca con ganas y al siguiente parece que necesita cita para responder una pregunta sencilla. No te pongas a competir por atención ni a fabricar celos para probar cuánto le importas. Di qué clase de trato buscas y mira si esa persona puede sostenerlo. Darte tu lugar significa poder irte a tus cosas sin revisar el teléfono cada tres minutos. Que te extrañen por tu compañía, no por un juego de desapariciones ensayadas.
Una persona de antes podría volver a asomarse con el cuento de que ahora sí sabe lo que perdió. Puedes escucharla si te interesa, pero recuerda por qué dejaron de verse y pregunta qué ha cambiado en hechos, no en frases bonitas. Tampoco le debes una segunda oportunidad para demostrar que ya perdonaste. Si decides cerrar la puerta, hazlo porque estás en paz con esa decisión, no para organizarle una función privada de karma. El mejor espectáculo es verte disfrutando tu vida mientras esa historia deja de dirigirla.
Traes la lengua afilada, y eso te ayuda a señalar lo que otros prefieren esconder. Úsala con puntería. Decir la verdad no exige humillar a alguien frente a todos ni rematar cada frase con «así soy yo». Si una amistad anda contando asuntos tuyos, háblale directamente: dile qué información compartió, por qué te molestó y qué esperas de ahora en adelante. Si vuelve a hacerlo, reduce lo que sabe de tu vida. Hay límites que se explican una vez; después se practican. Y antes de repetir algo sobre otra persona, acuérdate de cómo se siente ser el menú principal del chisme.
Una amistad puede terminar su relación de pareja y buscarte cuando todavía trae la emoción revuelta. Ofrécele compañía sin tomarle decisiones ni prometer que sabes toda la historia. Tu familia también puede necesitarte, pero distingue entre estar presente y convertirte en encargado permanente de resolverlo todo. Te importan muchísimo los tuyos; por eso mismo necesitas guardar fuerzas y tiempo para tus propias metas. Esa terquedad con la que persigues lo que quieres es una virtud cuando la diriges a construir, no cuando te empeñas en sostener situaciones que ya te están drenando.
Hay una oportunidad que te interesa y llevas aplazando por querer sentirte completamente listo. Averigua el plazo, prepara lo necesario y da el primer paso antes de que cierre. No te avientes sin revisar, pero tampoco quieras comerte el mundo de una sola mordida y acabar con indigestión de planes. Baja el ritmo por la noche: duerme lo suficiente y busca ayuda profesional si el cansancio o el estrés persisten. La vida ofrece ratos buenos fuera del trabajo y del drama amoroso; date tiempo para encontrarlos despierto, descansado y con ganas.
PISCIS – 29 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Tú dices que das sin esperar nada, pero luego te duele descubrir que cierta persona ni siquiera preguntó cómo estabas. Dar con cariño está bien; hacerte cargo de todo para sentir que te necesitan termina pasándote factura. Antes de ofrecer tiempo, dinero o favores, pregúntate si de veras quieres hacerlo y si puedes hacerlo sin resentimiento. No cobres con indirectas lo que regalaste con la boca cerrada. Aprende a decir «esta vez no» antes de prometer algo que te dejará cansado y de malas. El amor no se mide por cuántas veces te partes en dos para que otros no tengan que levantarse.
Una amistad podría mostrar interés por ti de una manera que ya no suena tan inocente. Puede empezar con una invitación a solas o una broma que se queda flotando un segundo de más. Si también te gusta, pregunta qué busca antes de revolver amistad y ganas entre las sábanas. Hay posibilidad de un encuentro apasionado con alguien que conociste hace poco; disfrútalo si ambos quieren, con protección y sin fingir sentimientos que todavía no existen. También puede acercarse alguien de otra ciudad. La distancia no impide conocerse, pero sí exige hablar claro sobre tiempos, visitas y expectativas. No te pongas a escoger apellido para los hijos mientras apenas estás aprendiendo cómo toma el café.
Un viejo amor podría cruzarse contigo, y te sorprenderá verlo distinto a como lo guardabas en la memoria. Quizá ha pasado por momentos difíciles; puedes tratarlo con humanidad sin ofrecerte como solución a su vida. Si te dan ganas de buscar a quien te hizo daño, espera a que baje el impulso y pregúntate qué esperas obtener de esa conversación. Un «perdón» tardío no siempre repara lo ocurrido, y una noche de nostalgia puede salir más cara emocionalmente que una semana entera de extrañarlo. También una amistad antigua reaparecerá: escucha quién es hoy, sin exigirle que siga siendo quien conociste años atrás.
En casa puede surgir una discusión por un asunto que todos han esquivado. Tu carácter anda más encendido y podrías soltar una frase que siga dando vueltas mucho después de que se acabe el pleito. Si notas que sube la voz, pide unos minutos y vuelve cuando puedas explicar el problema sin sacar el archivo completo de ofensas familiares. No conviertas un desacuerdo sobre dinero, horarios o visitas en juicio sobre quién quiere más a quién. Escucha la noticia entera antes de imaginar traiciones; si algo te decepciona, pide hechos y tiempo para procesarlo.
Una novedad relacionada con dinero podría darte alivio. Confirma cuándo llegará, cuánto será y qué compromiso debes cubrir primero. La alegría se disfruta mejor cuando no gastas dos veces una cantidad que aún no está en tu cuenta. Mantente fuera de los chismes que te inviten a responder con venganza; tu lengua puede hacer más daño que el problema original, y luego toca barrer los pedazos con la cara caliente.
Si estás en una relación sostenida solo por costumbre, no esperes a que aparezca alguien nuevo para admitirlo. Habla con honestidad sobre lo que aún quieren construir y lo que ya no funciona. Fingir fortaleza mientras te quejas a escondidas te deja atorado en el mismo lugar. Toma una decisión pequeña pero real: poner un límite, pedir una conversación o hacer un plan propio. La felicidad no llega porque fuerces cada situación a tu gusto; también necesita que dejes espacio para descubrir qué sí merece quedarse.