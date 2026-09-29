Horóscopo de hoy para Capricornio del 29 septiembre de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Capricornio. Conoce las predicciones astrológicas del 29 septiembre de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Capricornio

(12/21 – 01/19)

Esta Luna trae buenas posibilidades en el romance y la creatividad. Pero, ojo: no trates de mostrarte como alguien poderoso ni te dejes llevar por la codicia, porque podrías perder la oportunidad de descubrir que la felicidad también reside en disfrutar de lo simple, un verdadero arte.

Horóscopo de amor para Capricornio

Un cierto e indefinido toque de magia caracteriza tus relaciones. Definitivamente posees el potencial para el romance. Ya sea que tengas una relación de mucho tiempo o estés buscando una cita, encontraras la respuesta en tu propio círculo social. Tu placenteros encuentros dejan una impresión perdurable en las personas que conoces.

Horóscopo de dinero para Capricornio

Los compromisos financieros pueden ser problemáticos.Las ideas que expongas hoy durante las conversaciones no son efectivas y los demás te darán por tu lado. Esto podría confundirte y hacer que entres a inversiones llenas de pérdidas. Confía en tus instintos ya que tu sabes que inversiones son más a tú medida. Siempre es bueno escuchar consejos, pero siempre debes de ser crítico antes de aceptarlos.

Horóscopo de sexo paraCapricornio

Podrías bien estar hambriento de sexo. Esa es la impresión que las personas puede tener si los ven a ti y a tu pareja juntos. El nivel superior de pasión que muestras es innegable, no te sorprendas si te dejan con algunas mordidas y rasguños. Después de todo, si eres honesto contigo mismo, esta es la mejor recompensa que tu amante puede darte.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Capricornio Horóscopo de hoy
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