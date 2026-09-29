Horóscopo de hoy para Capricornio del 29 septiembre de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Capricornio. Conoce las predicciones astrológicas del 29 septiembre de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Esta Luna trae buenas posibilidades en el romance y la creatividad. Pero, ojo: no trates de mostrarte como alguien poderoso ni te dejes llevar por la codicia, porque podrías perder la oportunidad de descubrir que la felicidad también reside en disfrutar de lo simple, un verdadero arte.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
Trending