San Antonio, Texas: el tiempo para hoy martes 29 de septiembre

Si eres vecino de San Antonio o te encuentras de visita esta ciudad del sur de Texas, es importante conocer de primera mano cómo va a estar el tiempo este martes 29 de septiembre. Desde veranos cálidos hasta inundaciones ocasionales, es necesario saber qué esperar y cómo prepararse para hoy en la ciudad.

Durante la mayor parte de la jornada de hoy en San Antonio se esperan cielos cubiertos. Se espera una temperatura máxima de 93 grados Fahrenheit (34ºC) en las horas centrales del día y una temperatura mínima de 77 grados Fahrenheit (25ºC) durante la madrugada. También se espera un viento del sudeste, que alcanzará los 10.56 mph en el día. El porcentaje de nubosidad será del 54%.

La presión atmosférica media será de 1009.9 hPa, una medición que irá constante. El Sol aparecerá por primera vez en el día a las 07:26 h y el atardecer será a las 19:22 h, lo que significa un total de 12 horas de luz.

¿Cuándo llueve en San Antonio?

De acuerdo a la información provista por AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones en San Antonio, Texas son del 55%. La temporada de lluvias en San Antonio comienza de mayo a octubre, siendo septiembre el mes con más volumen de lluvias.

El tiempo en San Antonio, Texas para mañana

El pronóstico del tiempo en San Antonio, Texas, para mañana indica que tendremos nubes y claros con tormentas y lluvia. Las temperaturas se moverán entre los 79 y los 93 grados Fahrenheit (26 y 34ºC).

El pronóstico del tiempo en San Antonio para los próximos 7 días

Revisa una estimación del clima en San Antonio, Texas, para la próxima semana con los principales indicadores: temperatura, probabilidad de lluvia, vientos y presión atmosférica.

El clima en San Antonio, Texas

San Antonio, Texas, es una urbe conocida por su clima cálido, con temperaturas que superan los 90º F en verano. La ciudad tiene un clima subtropical húmedo, el cual implica inviernos suaves y veranos calurosos.

La temperatura media en San Antonio a lo largo del año es de 70° F. Sin embargo, en función del momento del año estas varían de manera significativa.

En verano, la temperatura puede ascender hasta los 100° F, por lo que es importante protegerse de la deshidratación y no salir a la calle durante las horas más calurosas del día. Por el contrario, las temperaturas invernales en San Antonio son suaves y confortables, con una media de unos 50° F.

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