Adolescente de Florida queda gravemente herido tras cortarse el pelo en una autopista para un reto de redes sociales

Un joven de 18 años resultó gravemente herido después de ser atropellado por un vehículo mientras se encontraba en la mediana de una autopista de seis carriles en Florida, donde él y otros dos jóvenes grababan un video para redes sociales en el que le cortaban el cabello.

El accidente ocurrió poco después de las 8:00 p.m. del domingo en Ocala, una ciudad ubicada aproximadamente 80 millas al noroeste de Orlando, informó el Departamento de Policía de Ocala.

De acuerdo con las autoridades, el joven de 18 años y otros dos adultos jóvenes, cuyas identidades no fueron reveladas, se encontraban en la mediana de Southwest College Road cuando grababan el video.

La policía señaló que el grupo estaba realizando un corte de cabello en medio de la autopista como parte de la grabación para redes sociales.

Una camioneta salió disparada hacia el joven

Mientras los jóvenes grababan el video, una camioneta Chevrolet Silverado 3500 chocó contra una SUV Lexus en una intersección.

Tras el impacto, la Silverado salió despedida hacia la mediana y golpeó al joven de 18 años, según la policía.

El adolescente fue trasladado a un hospital en condición grave. El lunes por la noche, el Departamento de Policía de Ocala informó que su estado había pasado a ser estable.

No se reportaron otras personas heridas como consecuencia del accidente.

La causa de la colisión continúa bajo investigación. Las autoridades indicaron que ninguno de los dos conductores involucrados mostró signos de intoxicación.

“No es ni siquiera gracioso”

Un creador de contenido local identificado como Yaj Lerom llegó al lugar poco después del accidente y grabó imágenes de la escena, en las que se observan numerosos vehículos de emergencia con las luces encendidas.

Lerom también entrevistó brevemente a dos de los jóvenes que participaban en la grabación.

“Estábamos pasando el rato ahí y yo le estaba cortando el cabello a mi amigo”, relató uno de ellos mientras señalaba hacia la parte central de la autopista.

El joven explicó que su compañero estaba grabando cuando ocurrió el choque y que probablemente pudo observar mejor lo sucedido porque él estaba de espaldas.

“Entonces recuerdo haber escuchado un montón de autos, como los neumáticos chirriando y todo eso, y en cuanto miré hacia atrás, el auto golpeó a mi amigo y a mí”, contó.

El otro joven describió el momento posterior al impacto.

“Lo siguiente que sabes es que somos panqueques y flapjacks, volando. No es ni siquiera gracioso”, dijo.

Después del accidente, explicó, se sentó y vio a su amigo tendido en la calle. Los servicios de emergencia trasladaron al joven al hospital, pero sus amigos dijeron que no habían recibido más información sobre su estado en ese momento.

Advierten sobre los videos peligrosos para redes sociales

Lerom, quien grabó la entrevista, reconoció que como creador de contenido no quería parecer contradictorio al cuestionar este tipo de videos.

“Siendo creador de contenido, no quiero sonar hipócrita porque yo estoy en algunos lugares bastante locos, pero no me estoy poniendo en peligro”, dijo a WESH.

El creador de contenido cuestionó la proliferación de videos en los que jóvenes realizan actividades similares en lugares peligrosos para conseguir atención en redes sociales.

“Mi punto es que son jóvenes y algo tiene que hacerse. Esas cuentas que hacen eso deberían ser prohibidas. Ni siquiera deberían estar viendo esos videos”, afirmó.

También describió Southwest College Road como una vía “muy, muy transitada” y consideró que grabar allí era una cuestión de sentido común.

“Pero algunas personas no adquieren sentido común hasta más adelante en la vida”, dijo.

El accidente permanece bajo investigación por parte de las autoridades de Ocala.

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