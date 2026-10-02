Se intensifica la presión en el Senado para hacer permanente al horario de verano

A medida que se acerca el momento de retrasar una hora a los relojes en la mayor parte del territorio estadounidense para, en teoría, dar inicio al horario de invierno, en el Senado se intensifica la presión ejercida por el presidente Donald Trump para lograr que el horario de verano termine siendo permanente.

Hasta el momento, no hay nada concreto para impedir que el domingo 1 de noviembre a las 2:00 a.m. se retrasen las manecillas de los relojes.

Mediante una votación realizada a mediados de julio, la cual terminó 308-117 a favor de la Ley de Protección de la Luz Solar de 2025, los congresistas le dieron luz verde a la posibilidad de que el horario de verano se convierta en el horario estándar permanente en todo el país.

Dicha propuesta fue presentada desde el año pasado por Vern Buchanan, representante por Florida. Sin embargo, 22 miembros de su partido, junto con 95 demócratas, optaron por darle la espalda al votar en contra de la medida.

Ahora, el proyecto permanece estancado en el Senado y ello le causa enfado al presidente Trump quien a través de un nuevo mensaje publicado en la plataforma Truth Social exhortó a los miembros de su partido impulsar una legislación que logre hacer permanente el horario de verano.

“Un ridículo proceso de cambio de hora que se realiza dos veces al año, le cuesta una fortuna a nuestro país, es malo para la delincuencia, genera estrés en la gente, los deportes y prácticamente todo lo demás que puedas imaginar.

La gente ya no quiere andar cambiando la hora y, además, la gran mayoría prefiere tener una hora más de luz solar por la tarde que por la mañana”, escribió.

? UPDATE: President Trump demands the U.S. Senate GET MOVING in passing the abolishment of seasonal clock changes, making Daylight Saving Time permanent



It passed the House, and now needs the SENATE ??



“Republicans in the Senate have to get moving on what I call the “No More? pic.twitter.com/T6tZceuxYo — NanceMace (@Nancymace55) October 2, 2026

De hecho, el magnate neoyorquino responsabiliza a su correligionario de partido Tom Cotton, senador por Arkansas, de obstaculizar el esfuerzo bipartidista para acabar con el cambio de horario.

“La gente está harta de tener que cambiar la hora dos veces al año. Incluso la mayoría de los agricultores preferirían tener más tiempo por la tarde para cosechar sus cultivos. Es una tontería, un inconveniente y, en algunos casos, muy costoso”, puntualizó.

A pesar de la presión ejercida por el republicano de 80 años, John Thune, líder de la mayoría del Senado, no está convencido de obtener los 60 votos necesarios para avanzar con la propuesta.

Hace cuatro años, el Senado aprobó por unanimidad una medida similar, pero la propuesta se quedó estancada en la Cámara de Representantes.

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