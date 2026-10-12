Un siglo unidos

Isabel Bucaram, Fundadora y CEO de PerfectLink Media

Desde Spanish Broadcasting System y CNN en Español, compañías que tuve el privilegio de representar, hasta PerfectLink Media, la agencia que hoy fundé, siempre encontré en Los Ángeles una comunidad hispana vibrante, resiliente y profundamente unida. Y, en el centro de ella, a La Opinión: un referente de credibilidad, información y conexión.

Durante cien años ha acompañado tanto las grandes noticias como las historias que fortalecen el tejido de nuestra comunidad. Mantener ese liderazgo en una industria que ha cambiado radicalmente es un logro extraordinario. Hoy aplaudo de pie a sus periodistas, editores y colaboradores. Gracias por un siglo de servicio, compromiso y legado. Bravo.