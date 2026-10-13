Los Ángeles me salvó

Jorge Ramos, para La Opinión

Me gusta entrar a los restaurantes de Los Ángeles y darme cuenta de que las cocinas casi siempre están llenas de inmigrantes. Como yo. Ellos nos dan de comer y nos cuidan. Los inmigrantes latinos son la columna vertebral de la ciudad.

Esta es la ciudad que me abrazó cuando más lo necesitaba. Me había ido de México en 1983, sin dinero pero con muchas ganas de ser un periodista libre. Y Los Ángeles me dio ese primer empujón. Desde entonces es mi otra casa. Los Ángeles me hizo volar.