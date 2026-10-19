Frida Sofía comparte poderoso mensaje en Instagram

A través de su cuenta de Instagram, Frida Sofía compartió un poderoso mensaje que reza de la siguiente manera: “Todo va a estar bien. Al final, sabes que vas a estar más que bien. Vas a volver a sentirte feliz, vas a volver a sentir alegría, vas a volver a bailar y vas a volver a sonreír. Vas a experimentar nuevas cosas y a conocer a nuevas personas que jamás imaginaste. Puedes y vas a estar bien. Incluso más de lo que crees”.

En el mundo del entretenimiento, Frida es conocida por ser cantante y empresaria. Por ser hija de la cantante mexicana Alejandra Guzmán y, por ende, parte de la dinastía Pinal.

La intérprete de “Ándale” es una celebridad que la comunidad hispana ha arropado mucho. Los temas familiares que se han ido exponiendo a lo largo de los años la llevaron a obtener el apoyo de buena parte del público, quienes a través de las plataformas mayoritariamente se han abocado a darle cariño, apoyo y consejo.

El interés que generan tanto Frida como los integrantes de su familia la han convertido en el blanco de realities. Hay muchas cadenas que quisieran contar con Frida Sofía como uno de los personajes principales de sus proyectos.

Telemundo estuvo cerca de tenerla entre sus filas, pero esto nunca se concretó. Se espera que entre los años 2027 y 2028 las conversaciones se retomen y lleguen a buen término.

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