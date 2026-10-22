Hombre de California se declara culpable de secuestro de migrantes

Un hombre del sur de California admitió su participación en una red que secuestraba migrantes y reclamaba pagos de rescate a sus familiares para ponerlos en libertad.

Miguel Ángel Ávila, residente de Hemet, en el condado de Riverside, y de 24 años, admitió su culpabilidad este miércoles ante un tribunal federal del centro de Los Ángeles.

Según su acuerdo de culpabilidad, Ávila dirigía una red de tráfico de personas que operaba desde Hemet con otros cuatro acusados y que trasladó a más de 100 personas que ingresaron a Estados Unidos sin documentación migratoria.

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Las autoridades afirman que algunos migrantes estaban retenidos contra su voluntad y que el grupo delictivo exigía pagos a sus familiares para facilitar su regreso seguro.

Ávila se declaró culpable de cargos federales por secuestro y por participar en el tráfico de migrantes con fines de lucro.

De acuerdo con los documentos judiciales, Ávila y otros dos presuntos cómplices llevaron a tres migrantes indocumentados a una habitación de motel en el condado de Los Ángeles el 22 de marzo de 2023 y los retuvieron allí contra su voluntad.

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Esa noche, uno de los migrantes secuestrados logró escapar por la ventana del baño de la habitación, situada en el segundo piso. Después de llegar a la calle, corrió a una tienda en busca de ayuda.

La fiscalía sostuvo que Ávila y una integrante del grupo dedicado al tráfico de migrantes persiguieron al hombre tras su escape y llegaron hasta el negocio donde buscó ayuda.

En el acuerdo de culpabilidad consta que Ávila derribó al hombre dentro de la tienda, lo sujetó por el cuello y lo golpeó repetidamente en el rostro.

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Una vez llamada la policía, Ávila y la mujer regresaron al motel para retirar sus pertenencias. Junto con los demás cómplices, abandonaron el lugar y se llevaron a los dos migrantes que todavía estaban retenidos.

Después de abandar el motel, Ávila coordinó el alquiler de una vivienda en Los Ángeles por Airbnb y trasladó a los dos migrantes secuestrados a otro lugar con ayuda de sus cómplices.

De acuerdo con los documentos judiciales, las dos personas fueron retenidas hasta que sus familiares pagaron el rescate y reclamaron que fueran liberadas cuanto antes.

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Ávila habría enviado el 23 de marzo a dos de sus cómplices para que trasladaran a uno de los migrantes a una estación de servicio ubicada en el condado de San Bernardino.

El hermano del secuestrado entregó $11,000 dólares en efectivo en ese lugar para obtener la liberación de su familiar.

Los fiscales afirmaron que el pago se enmarcaba en el esquema de extorsión por el que el grupo delictivo cobraba dinero a los familiares de sus víctimas secuestradas.

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Además del cargo de secuestro, del que se declaró culpable, Ávila admitió su responsabilidad en la conspiración para transportar a personas que ingresaron a Estados Unidos sin documentos migratorios y en el traslado de migrantes con fines de lucro privado.

La fiscalía acordó recomendar una pena máxima de 20 años de prisión, siempre que el tribunal acepte el acuerdo de culpabilidad.

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